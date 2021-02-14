見字抄經：學習莊子真性情

【明報專訊】這一年以來，我們透過濕濡模糊的鏡片與面罩霧裏看花，仍每每耐心在這停擺的世界嘗試察看它的光潔明晰。可以時，我們及時行樂，及時相聚，且行且珍惜。去年的經歷讓我們學習到如何懷着希望面對未知。新年伊始，謹以《莊子．養生主》的一句祝福大家：「安時而處順」。如何才能「安心適時而順應變化」，莊子主張穩定情感。具體上怎樣實行，請細閱內頁。《見字抄經》展開《莊子》系列，且讓我們讀讀經，練練字，在重見光明的那天前，好好磨練心志，學習成為更好的人。

莊子歷來給人從容自在的印象，除了是個輕鬆把玩「子非魚」概念、在「莊周夢蝶」與「蝶夢莊周」的真假迷思中彈出彈入的智者，也因他在書寫中暗示過仙術和仙境的存在，而常被認為與神仙掛鈎。如此超凡脫俗，是否早已看破紅塵，心如止水？「安時而處順」似乎是個沒人會反對的人生哲理，但「哀樂不能入」背後原來有着兩種截然不同的理解——一種是完全否定情感，開心、不開心都不應該；另一種則允許人有喜怒哀樂，只是強調不要「上心」。生活總有順逆，在一年之始，不妨先好好規劃心理，讓我們面對各樣處境依然悠然自得。到底逍遙的莊子給了我們怎樣的建議？

如何保持情感穩定？

「情感對人有多重要」是這次討論的核心。了解《莊子》的主張前，我們先來看看墨家與儒家的立場：

墨子有曰：「必去六辟」，講「必去喜，去怒，去樂，去悲，去愛。」趙偉偉補充，因文本缺漏因而只見五項。墨子接續指出只要「手足口鼻耳，從事於義」則為「聖人」。言下之意，即這六種「情」都會造成干擾。《呂氏春秋》就記載了墨家巨子腹䵍的故事，他的兒子殺人後獲秦惠王顧念是家中獨子而免刑，腹䵍大義凜然，說判刑是為了「禁殺傷人」，是「 天下之大義」，他於是「忍所私以行大義」，自行給兒子了斷。這故事正好與儒家「子為父隱，父為子隱」的典故對比，褒獎彼此隱瞞過錯的父子，認為這就是真正的「正直」。趙偉偉解釋，墨家強調要憑堅忍的意志克服有如雜質的情感，腹䵍即使不忍心也能「去辟」地下決定；相反，儒家強調人情，認為必須帶着適當的感情才能做「好」一件事。而《莊子》強調的是，人要保持情感穩定，似乎站在儒與墨之間。但講就容易，實際點做？

真相使人釋然？

要「哀樂不能入」，學者馮友蘭認為等同要「以理化情」，並引哲學家斯賓諾莎以情感為「人之束縛」的說法解讀《莊子》的情感主張，指「若有知識之人，知宇宙之真相，知事物之發生為必然，則遇事不動情感，不為所束縛，而得『人之自由』」，舉例說若大風吹拂令瓦片墜落，擊中一個成人與小孩，小孩「必憤怒而恨此瓦」，而成人則不動情感，因而所受之痛苦亦輕。馮友蘭再引《莊子》中「遁天倍情」一詞，指出當面對離愁別緒，感到痛苦就是逃避自然、違背實情之刑。因此，莊子「保持情感穩定」的主張在馮友蘭等秉持「不帶情感」立場的學者看來，就是完全不帶情感的意思。

情感要真

掌握了萬物的實情就不應有情感反射嗎？趙偉偉提到關於「真」的兩個段落：《莊子．漁父》記述：「真悲無聲而哀，真怒未發而威，真親未笑而和。真在內者，神動於外，是所以貴真也」。此段似乎道出了莊子崇尚「真」的品格，而「真悲」和「真怒」等情感都像是被允許的。由此，一些學者會憑此判斷莊子並非主張做人要完全不帶情感，而是情感要「夠真」。此外，《莊子．齊物論》有一段仔細描繪大自然的聲音，如「夫大塊噫氣，其名為風」，大地所發的氣就是風，將風聲比喻為萬種不同竅孔怒號的聲音，又說竅穴「似鼻，似口，似耳」，亦指它像呼吸、叫喊和哭號。趙偉偉指，將此段的天籟和地籟之聲與人的聲音與情感相提並論，便能指出一種與「不帶情感」的相反立場——人的情感本來就是自然一部分。

真人——至高境界

《莊子》推崇「真」，「真人」也是典籍中花了不少工夫描述如何才能達到的境界。《莊子．漁父》中「故聖人法天貴真，不拘於俗」，將「真」與「俗」相對。趙偉偉說，簡單而言「真人」就是不裝飾、不虛偽、不庸俗的人生境界。《莊子．大宗師》描述「古之真人」的處事心態：「過而弗悔，當而不自得也」，錯過後不會後悔，做對也不會自滿；「其寢不夢，其覺無憂，其食不甘」，真人睡着不做夢、醒來不憂慮、吃東西也不求精美——世間人事都不對他們造成影響。接着更具體描述他們的生理結構：「其息深深。真人之息以踵，眾人之息以喉」，當眾人呼吸只達到咽喉，真人的呼吸卻能直達腳跟。趙偉偉指出這與情感的關連甚深——「屈服者，其嗌言若哇」，即人因議論屈服時情緒不穩，喉頭自會像阻塞了一樣。而呼吸能直達腳跟的真人，其情感簡直昇華到非凡人的境界。趙偉偉特別指出「入水不濡，入火不熱」的一句，水或火都不能傷及他們，有如擁有超能力。

喜怒通四時

如此說來，真人恍如出世，人事與自然的種種皆不能動搖他們。接續的一段描述真人的和顏悅色，「其心志，其容寂，其顙頯」，按陳鼓應今譯就是心裏忘懷了一切，容貌靜寂安閒，額頭寬大恢宏。然而，他們卻同時「淒然似秋，煖然似春」，即冷肅如秋，溫暖如春；喜怒更會隨環境變化，「喜怒通四時」。如何理解這種矛盾？

應而不藏

「至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷。」——《莊子．應帝王》

■應

《莊子》描述至人的心如鏡，事物到來前不着急要它來，走後亦不想挽留。趙偉偉解釋：「應而不藏」基本上就是作出反應，其後不將一時的感受累積下去。學者Amy Olberding在Sorrow and the Sage一文提到《莊子．至樂篇》記述莊子失去妻子時反應。莊子鼓盆而歌，但當被問及為何，他說：「我獨何能無概然！」反問開始時怎不悲傷，再講到其後對「氣」、「形」等生命規律的思索領悟。Amy從而指出，哀傷是種不由自主的反應，是自然衝動，使莊子短暫失去對人事來去如四時變化的本有認知，因此他回憶自己的悲痛時卻沒絲毫後悔或慚愧。若自然衝動的反應就是「用心若鏡」，趙偉偉認為它接近古人對鏡子的一種想像，「古代人講鏡子，有時強調它是主動的物件，因為鏡是『陰陽之精』的代表，可以生水和生火」。他解釋，古人看到放在戶外的鏡子，有時會像放大鏡那樣因聚焦生火，有時早上鏡面結出露珠。以此理解情感，情感就是按照情况生出相對的「應」。

另一立場的學者則會強調鏡子「空」的本質，「鏡本身沒有內容，視乎你放什麼在它前面。你放麵包，它就反映麵包，你放蛋糕，它就反映蛋糕，但麵包與蛋糕本來不在鏡子裏」。他指以「不帶情感」解讀莊子情感主張的學者都會認同鏡子的比喻，他們認為人的內心與鏡一樣本無一物，因此也不應產生任何愛憎，心中也無所「藏」。

■藏

Amy認為莊子作出了自然反應，同時示範不要沉醉反應之中。她指出意識到人事都非不朽，是它們顯現價值的先決條件。莊子也就是從悲傷轉移到這種體察，看看自己竟然還「噭噭然隨而哭之」，說如此下去就是「不通乎命」，「故止也」。趙偉偉指出這就是「應而不藏」中「不藏」的一種解讀——人生在世沒法不對周遭發生的事作出某些反應，但互動時不會將其中一次經驗無限延伸，否則就是有了「成心」，像 《莊子．逍遙遊》中惠施從魏王手中得到種子後種出大葫蘆，卻嫌棄它盛載時不夠堅固，剖開做瓢卻又因體積太大放不進任何地方，因此將它們統統砸爛了。趙偉偉指這就是「藏」有對葫蘆固定的看法，若這兩種用途都做不到就認為等同沒用。

■無情

這引伸到《莊子》名言「人故無情」。主張「不帶情感」的學者會認為字面上已很直白地道出了莊子的立場。趙偉偉指出「情」的另一種意思，說古代單字「情」多解作「實情」。若按此理解莊子與惠施「人故無情」的討論，莊子後來回答「是非吾所謂情也」，趙偉偉指無論斷句是「是非，吾所謂情也」，還是回應惠施「既謂之人，惡得無情？」詢問人的本質的「是，非吾所謂情也」，兩種演繹同樣指向「是非」。因為「是非」必然牽涉情感判斷，趙偉偉指主張「不帶情感」的一方會解讀成因此應超越一切是非判斷，不作任何判斷。而相反立場的一方則會認為仍可判斷，不過要以事論事，是非不應「藏」如成見。

情感閉塞 認知也閉塞

「幽默」是《莊子》記載人們面對悲傷之事時偶爾作出的應對，例如莊子會在哀慟時打鼓唱歌。Amy指出幽默通常產生於不合時宜、不合規矩、不典型的情况；指人可在幽默裏，獲得有躲避限制的力量，或成功解決的希望。趙偉偉重提「喜怒通四時」，指除可理解成情感應跟隨外在環境轉變，同時也指一個人內心的變化，「（若遇不順）一開始心態會像冬天，無心機，（將安慰和建議）全部封鎖。但冬天之後如何回到春天般有生機？夏天就喜慶點，秋天就感慨點？要有循環，不能只停滯在一種情緒。情感閉塞了，認知其實也閉塞了，因為你只肯用一種角度看一件事，拒絕所有其他角度。幽默就是調節『見』的一種方式」。

【行書】

特點

風格輕鬆瀟灑。華戈題字以王羲之的王體為基礎，感覺飄逸，再加入顏真卿的顏體的粗曠特色。另外攙雜少許行草的符號元素，例如「處」字的起首與「雨」字起首的寫法相同。

小竅門

注意筆順：之前提到行書筆畫與筆畫間要「接氣」，在此不贅。但因要「接氣」，正確筆順非常關鍵，否則筆畫與筆畫的連接會使陋習原形畢露。

【齊 ˙齊 ˙寫】

歡迎讀者在讀過今期內容和行書心法後按字帖提筆試寫，然後將作品寄回，我們會從中選出最具神韻者，將今期的華戈墨寶送出留念。來郵請附聯絡地址及姓名，寄「柴灣嘉業街18號明報工業中心A座17樓「星期日生活」收」。恭喜上期得獎者Joe Kwong，期待各位再接再厲！

文˙ 潘曉彤

題字˙ 華戈

{ 圖 } 受訪者提供、潘曉彤

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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