香港字體設計師 一點一撇訴心聲

【明報專訊】「思緒俠」這個名字，你也許會覺得陌生；但一打開他的IG專頁，看到各種時歪時正的電腦或手寫繁體字，配上各式各樣風景圖，你便大概再難以忘記他把每個繁體字重新塑造形象的「畫風」。思緒俠真身Roy Chan，出身廣告系，原本與造字毫無關係，但他在不同公司當設計師時，發現中文設計字體數量少，常要借用日文字體，因而偶爾面對缺字的問題，機緣巧合下便開始造字。2019年適逢轉工，嘗試在專頁分享字形加以修飾的詞語或短句，在網絡吸引不少目光，結果乾脆全職「瞓身」造字。

成立思緒俠造字後，Roy借字體設計推出不少產品，如印滿歌詞的電話殼、4色開瓶器、繁體字萬字夾等，出乎意料大受歡迎。當中不得不提的是以香港為主題的月曆系列，本身熱愛創作系列作品的他自言，「月曆才稱得上首個大型企劃，以香港為主題是因為我相信設計之目的是改善生活。我和很多香港人一樣，同樣生活在一個壓迫、速度快、一定要努力的城市。但為何一定是這樣？基於這些感受和觀察，我想做一個項目，像跟朋友傾偈，想告訴大家香港有什麼好和不好，我都明白」。

曾因工作迷失 轉化成設計靈感

2020年首個推出的月曆名為「生於香港的無奈」，每個月份都以一句總結，一年共有12句文案，譬如3月主題「香港——令我瘋狂地做大家認為正常的事」，便取自Roy的自身經歷。他苦笑道：「我以前經常轉工，很簡單想加人工和升職，逐漸轉工到達一個階段連自己都害怕。究竟轉工為了什麼？我會不經意給自己壓力，想在最短時間上到最高位置，完全處於雙眼被蒙蔽（盲目）的狀態。」現在回想，他仍然覺得以前忙得太不尋常，卻不曾意識為何有這種「動力」，也許正是受到香港文化影響，令他誤以為人生只得一條「康莊大道」。迷失以後，他選擇慢下來還原基本步，重投創作，而創作亦燃起他的設計慾，「我想做一些大家都會記得的事」。

今年，他延續月曆企劃，推出「守在離岸的香港」月曆，每月句子依舊一矢中的，在讀者腦海縈繞。根據Google資料，自2019年6月起，香港有關移民資訊的搜尋度急升，2020年當政府拘捕黎智英、李卓人等後，搜尋度再度上升，移民成為香港人近年最大的議題之一。於是Roy想到，不如寫6句有關香港和6句香港人憧憬的某處的句子，互相呼應，突顯香港人就「離岸」的內心糾結。例如1月的「這裡尚有太多不願作的道別」和2月「那裡填滿房子的是空間」，一正一負為香港人喊出心聲。「有人向我反映去年的主題太負面，但不得不承認的是，在香港生活本身就很負面，今次嘗試轉變呈現手法。」

在「不願作的道別」一句，他以輕柔的線條呈現藕斷絲連的感覺，「填滿房子」一句則大膽地以正方形框住文字（圖a），象徵房屋限制，卻帶點跳脫輕盈感，有創意之餘，最重要是每個字也用心配合主題和意境。當主流大眾總是以為設計要愈多畫面愈好，他反倒選擇在最小的空間創作。「我們並不是賣字體，或手機殼等產品，而是想帶出繁體字的可能，只憑一個字去說故事。」即使簡單如一個詞彙，從改變它們的筆畫、風格、方向等，便能予人截然不同的感覺。

造字體，每天面對的都是看似單調的字和筆畫，有何值得沉迷之處，促使他希望有朝一日造出一套全新的繁體字呢？他笑說：「悶㗎，造字過程只有白底黑字，灰色就是留白，沒有其他。但筆畫有多粗幼，留白留多少，找到樂趣是會上癮的。字體不是顏色、排版，只是在正負中間找到樂趣，正！」撇除造字，他仍不忘融入更多設計元素於月曆內。若細心留意，月曆卡上面一邊全是凹凸不平的曲線，原來暗藏玄機，只要把12張月曆卡拼湊在一起，便成了獅子山的圖案。

獅子山精神，近年一直被年輕一代視為屬於老一輩的精神，為何要將獅子山放進去？「想過用維港線或其他山脈線象徵，但都不合適。我們雖然口說摒棄，但想深一層，我們還是處於獅子山精神裏，香港人在過去數年如何群策群力，展現同路人的默契，其實仍然是一種獅子山精神。」有些字句，月頭時你未必領會，過了一個月翻看可能有另一番感受，月曆上的獅子山圖案亦然。在Roy眼中，因為有時間流逝才有成長和覺悟，慢慢地經歷各種事情後，自能看到一整年的進步，把獅子山合併成為一個完整的形態。

「不要只放大眼前限制」

自2019年，不少香港人陷入前所未有的失落，到2020年疫情一發不可收拾，他認為這時候我們更需要積極和正面。「在香港生活的確無力感很重。有些字今日已經不能說，但我們不要只放大眼前的限制，明明可以做的還有很多。一個字也可以玩得出神入化，盡做吧。」推出這個月曆時，他也抱着這樣的心態，卻意外獲得不少顧客認同，甚至在推出前已有不少人查詢，「有很多人臨離開香港前，專程問可否早點拿到月曆，可想而知離岸是每個香港人都在面對的切身問題」。但離岸前，他選擇「守」，不論以字為生，還是在香港，總有艱難想放棄的時候，但他以12月的句子作結。「這裡離了岸卻依舊是香港；那裡離了岸也可以是香港」，正是他堅持為香港人寫字造字，繼續把設計化作意念感動人心的原因。

編輯：王翠麗

文：尹青

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