匿迹近40載 再現拍場 紙上莫斯梅 看梵高創作路

【明報專訊】去年,有拍賣行展出常玉早年一批在紙上繪畫的手稿,當中一幅正是近年以接近2億港元成交天價油畫中的造型。紙上作品是藝術家構思石破天驚作品的小天地,是追溯意念來龍去脈的瑰寶。這些作品蘊藏驚人的藝術價值,近年成為收藏界的新寵兒。

知名畫家梵高(Vincent van Gogh)的紙上作品《莫斯梅半身像》(La Mousmé)即將在紐約上拍,同場加映馬格利特(René Magritte)及盧西安.佛洛伊德(Lucian Freud)等大師的紙上作品。獨具慧眼藏家會懂得欣賞珍罕難求的紙上作品,摸索畫家的創作緣由,助其建立頂尖的珍藏系列。

梵高是藝術史上最具影響力的藝術家之一,大部分學生都曾在美術堂接觸過《星夜》等作品。他對日本文化着迷,曾珍藏不少浮世繪木刻版畫,作品暗藏東方味道,深受亞洲人歡迎。《莫斯梅半身像》是梵高於1888年夏天,突破地用蘆葦筆創作的少數畫作之一,展示出其繪畫技藝、筆觸的精髓。

「梵高在紙本上曾採用多種媒介和材料,包括炭筆、墨水筆和鉛筆等,在《莫斯梅半身像》中偏偏使用古老的蘆葦筆。」佳士得二十/二十一世紀藝術部高級副總裁暨國際總監何杏淇解釋,蘆葦筆其實是鵝毛筆的前身。「以蘆葦桿削出的筆尖,比鋼筆更有彈性,畫起來剛中帶柔。」蘆葦筆非常靈活,既可畫出粗幼不一的線條,筆尖分開時又可做出分叉效果,呈現類似中國毛筆效果。「只要用一把小刀,便可按需要改造蘆葦筆尖的狀態。」

受卡薩尼啟發使用蘆葦筆

在這幅作品中,梵高以最簡單的工具創作精彩畫面,變化多端的筆觸和點線在紙上產生豐富變化。「梵高自學成才,常翻閱畫家卡薩尼(Armand Cassagne)撰寫的《繪畫基礎指南》。地中海沿岸的蘆葦獲作者評為最好的蘆葦,具有優雅、精細、牢固的特質。」梵高便選了蘆葦作其妙筆生花的工具,成熟時期的紙本作品多用蘆葦筆創作。這類長短不一、粗細變化多樣的筆觸,在他的油畫創作中也有類似效果,成為其作品獨特之處。

「此作(《莫斯梅半身像》)的首任藏家是梵高的朋友約翰.羅素(John Russel)。當時梵高經濟拮据,一直靠弟弟支持。當年,他首先創作同名的油畫作品《莫斯梅半身像》。」後來梵高畫了3張紙本作品,希望尋找潛在買家。他精心挑選了這張《莫斯梅半身像》,連同其他紙本作品寄給了約翰.羅素。這名好友一直把這幅《莫斯梅半身像》珍藏至1920年才在巴黎拍賣。「此作其後曾遭數次轉手,值得一提的是在二戰時曾在納粹佔領荷蘭時被掠奪,自1943年起存放在阿姆斯特丹市立博物館(Stedelijk Museum Amsterdam), 於1956年才獲歸還予原擁有者赫希蘭德(Hirschland)家族。」1983年,家族把作品售予現任藏家,之後近40年未在市場上出現。

同款紙本作藏博物館

何杏淇指大多數藝術家先創作紙本以汲取靈感和構思,再以此為基礎創作油畫。「這幅作品卻剛好相反,是唯一完成度較高,還在私人收藏界出現的同款紙本作品,而另外兩張分別由俄羅斯普希金國立藝術博物館(Pushkin State Museum of Fine Arts)和巴黎奧賽美術館(Musée d'Orsay)珍藏。所以,此作是市場罕見的博物館級佳作。」而同名油畫《莫斯梅半身像》自1963年起成為華盛頓特區國家藝術博物館(National Gallery of Art)的珍藏,是至今唯一以畫中人莫斯梅為主題的油畫作品,其藝術價值可與另一幅梵高作品、現藏於底特律美術館(Detroit Institute of Arts)的《郵差員魯林》(Portrait of the Postman Joseph Roulin)相媲美。

● 同場加映

同場拍品還有馬格利特(René Magritte)的《私人日記》(Journal intime),畫面充滿動態,畫家利用單調的石頭效果呼應文藝復興時期盛行的「浮雕灰色畫」技巧。盧西安.佛洛伊德(Lucian Freud)的《自畫像》則甚具戲劇效果,罕有、創新地結合了水粉、水彩、炭筆和紙本,在紙上展現細膩的筆觸。

