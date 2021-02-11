型格實用兼備 「迷你」SUV玩味滿fun

【明報專訊】自從2000年代MINI推出新世代版後，這款潮流車不斷變化，繼而衍生出不同尺碼及規格的車型。在目前有售的MINI型號之中，Countryman可說是最符合香港車主口味，因為它提供了相比其他MINI車款闊落的車廂空間，同時堅持營造明顯的動態駕駛感。最新「小改款」版本Countryman最近在港上市，透過加入更多趣味細節，令它比其他SUV獲得更高「fun數」。

第1代MINI Countryman於2011年面世，2017年開始進入第2代，最近抵港的新版本屬於第2代「小改款」（facelift）型號。Countryman是「家族」中唯一的SUV，擁有較大尺碼的車身，而且更提供四輪驅動（ALL4）型號，若論車廂空間及實用功能，可說是目前表現最全面的一款「迷你車」。不過，正由於它的尺碼不再屬於小型車範疇，因此自推出以來被不少忠實擁躉及車迷認為它只是掛着MINI牌頭的SUV，實際上卻不能稱之為「迷你車」。

跑格擾流組件 皮椅皮軚環靚音響

雖然Countryman被一些擁躉批評，但正正由於它偏大的車身尺碼及相對闊落的車廂空間，因此吸納更多人成為MINI車主，尤其是在寸金尺土、車位貴得不合理的香港，由於大部分駕駛人也難以養兩部車，因此既符合家人乘車實際需要，造型與駕乘感又別具個性的Countryman，正好「一車滿足兩個要求」，成為MINI在香港市場的最主力型號。

首批來港開售的中期「小改款」Countryman，包括配3汽缸引擎的Cooper（馬力136hp，車價$339,800起）、加入插電式混能系統的Cooper SE ALL4（馬力220hp，車價$509,800起），以及今次測試的前輪帶動版本Cooper S（馬力178hp，車價$449,800起）。3個版本中，車價位處中游的Cooper S應該最具吸引力，首先它的動力表現比Cooper強勁一截，能夠提供較明顯的動態駕駛樂趣，而且加入了多項附加設備，例如跑車化的車身擾流組件，本屬訂製項目的MINI Yours細節（包括皮革座位、Nappa真皮軚環、特別版地氈、19吋輪圈等），名廠Harman Kardon多媒體音響……對於精打細算的買家來說，Cooper S的隨車配套可說是非常全面。

蜂巢「鬼面罩」 「米字旗」尾燈

與其他尺碼、車價相近的SUV比較，MINI Cooper S Countryman的外形無疑顯得更具動感及個性，經過改良的車頭造型，別致得來也散發高性能車的氣質，加入了不少獨特細節，例如環狀LED日間警示燈及指揮燈，泵把下方的小型LED圓形霧燈，蜂巢結構「鬼面罩」等。車尾造型也修改了設計，整體線條比改良前顯得較立體及具層次，而且LED尾燈轉用英國米字旗款式，強調了MINI的「家鄉」之餘，也增強了整體造型的細緻程度。

打開車門進入車廂，最先看見的是令人耳目一新的橢圓形薄身數碼儀表板，它比舊有的傳統圓形指針式設計更有時代感；中控台上的大圓形多媒體顯示屏也很矚目，可以變色的LED外框非常搶眼，內置的多項趣味功能（例如Country Timer行車狀態顯示）也提升了駕駛樂趣。

馬力下降 加速勁度不減

對於重視操控樂趣的車主來說，MINI最吸引的始終是其別樹一格的駕駛感，小改款的Cooper S，雖然為符合收緊了的環保規格而調低了最大馬力，但其峰值扭力不變，故此它的加速勁度未感明顯退減，而且從排氣喉傳出的聲線也很瞭亮，感覺仍然帶點跑車味。略為偏硬的懸掛設定，是MINI的一貫特色，因為廠方一直強調所謂go-kart式動態，如果懸掛太柔軟而偏重舒適，那就不是MINI了。總括來說，改良版本的MINI Cooper S Countryman，是一款個性化動感SUV，適合想擁有搶眼外形跑車，但又要兼顧實際需要的家庭車車主：在有能力養多一部車前，就是最理想的折衷方案。

●MINI Cooper S Countryman規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1998c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：178hp/5000-6500rpm

扭力：280Nm/1350-4200rpm

傳動：7前速自動（Steptronic）

驅動：前輪帶動

長闊高：4299×1822×1557mm

軸距：2670mm

車重：1480kg

售價：$449,800起

查詢：3193 6800

文：莊達民

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com