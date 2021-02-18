簡約西裝 塑造東京美學

【明報專訊】要數近年在high street fashion界中，名聲打得最響亮的品牌，來自日本的Ambush定必榜上有名，基本上略為留意潮牌資訊，都一定認識它。這個原先走street style路線，受盡G-Dragon、Rihanna、Kanye West、Pharrell Williams等音樂界紅人追捧的小眾珠寶潮牌，早幾年「升呢」加推自家服裝系列，名氣一直有增無減，連Nike、Converse等熱門大牌都紛紛找它crossover，光看這些履歷就知來頭不小，而創辦人Yoon Ahn自2018年獲邀擔任Dior男裝珠寶設計師後，品牌的服飾設計更沾上不少high-end的氣息，今年的春夏系列便是一例。

也許是為呼應疫情下的環境，系列以「家」的概念出發，除了布料講求柔軟舒適，設計也抹去過往punk味濃厚的風格，透過寬鬆利落的剪裁和素色運用，糅合出多套monotone的西裝及連身裝。雖然在家的話，未必需要穿得這麼亮麗，然而簡約的廓形可與其他服飾mix and match，輕易襯出高雅休閒的造型，平衡實穿與時尚感。這些單品在系列廣告照中，與現代工業的建築背景襯托下，充分體現出Ambush獨有的東京都市美學。

文：康詠然

●查詢：Ambush www.ambushdesign.com/en-hk