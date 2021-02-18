衣著原則：鞋挑硬底 衣服宜顯眼

【明報專訊】不是人人買單車都是為了成為專業車手，未必會特地買單車鞋、單車衫、單車褲等專業裝備，但其實大家也可以參考專家提出的單車衣著大原則，選擇合適的衣物。

著單車褲不宜穿內褲

尹星嵐擁有15年單車經驗，從越野單車至現在專注於公路單車，曾於2019年全港公路繞圈賽公開組得到第2名。他表示專業單車鞋一般使用窄長鞋形設計，鞋底比一般運動鞋硬，部分單車鞋底部設有凹槽配合特殊腳踏，確保騎行時不會「甩腳」。他建議一般大眾踏單車時，可以選擇底部較硬，不過厚或過軟，同時鞋筒不過高的運動鞋。

至於衣物，麥瀚殷建議穿上顏色顯眼、明顯的衣服，配合有反光設計的特殊材質就更好。單車意外很多時候源於別人看不到有單車經過，特別是入黑後，身穿黑衣在公路上基本上等於隱形，實在危險。褲子方面，單車褲一般會配備緩衝厚墊，根據男女的生理構造，兩者在設計上有些許不同。尹星嵐特別提及在穿單車褲時，裏面不應穿內褲，因為在運動期間兩件衣物不斷摩擦、走位，有可能對皮膚和身體造成傷害。

香港法例並未要求駕駛單車需要佩戴頭盔。麥瀚殷表示本地目前主要以歐洲、美國、澳洲規格作參考。頭盔除了作為保護，一些流線形設計也可以減低風阻，提升速度。