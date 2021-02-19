沙發薯：香港病了 醫生走了

【明報專訊】新年流流，談病實在大吉利市，但去年庚子伊始，我們就與疫症共存。捱過年關，才發覺身體健康出入平安，比恭喜發財步步高陞更為重要。

求神祈福是過年習俗，多年來權貴們代表港人向車公和黃大仙求問，卻換來意想不到的諷刺效果。雖說求神問卜並非精密科學只供參考，但神仙們毫不客氣藉籤文警告在位者好自為之，為小市民出氣，可恨神佛諍言屢屢被有心人曲解，凶兆說為吉象。難怪近年籤文愈講愈白，只怕蒙着眼睛和耳朵的當權者仍然不肯明白。

不用泄露天機，你知我知單眼佬都知，這城已經病入膏肓。港台電視最新一輯《香港故事》，以「香港病了」為主題，雖然意頭不好，但提醒我們，不要再對過往歌舞昇平喜氣洋洋的假象存有幻想。原本節目在農曆新年前首播，更以《十年．自焚者》導演周冠威聲淚俱下談及反修例運動的訪問打頭炮，但系列突然延至後晚（21日）首播，首集亦改為兩名年輕玄學家的訪問。節目調動的真正原因不詳，但在新正頭播出預測香港命運的一集，卻更為合時。

兩名受訪者都提到，以前客人看八字測風水，多求問自身家宅事業或感情，去年不少人卻求問應否移民、香港會變成怎樣，這都是社會氣氛劇變的明證。有玄學家為因社會運動犯官司的年輕人，免費提供趨吉避凶的建議，他說就算未能藉着風水命理為這些青年轉運，也希望他們得到心靈的安慰；另一名玄學家也替因疫情失業的朋友指點迷津，希望幫助他們捱過逆境。問到香港的前景，二人坦言現實情况每下愈况，但從卦象看，香港最終向好——可能是謀事在人，成事在天？

本地醫護移民 馬上獲聘

面對病懨懨的香港，有人仍想努力搶救，也有人索性追逐另一片桃花源。早前播出的《醫生與你》，腸胃科醫生胡志遠訪問他的恩師、即將到新加坡南洋理工大學醫學院擔任院長的沈祖堯，兩人游走中文大學和威爾斯親王醫院，由師徒在中大醫學院結緣講起，多年來如何教學相長、2003年SARS爆發時如何合力在威院8A病房救治病人，最後分享對香港醫護人員傳承的期盼。沈祖堯這位「SARS英雄」巧合地在今次疫情期間求去，當然是香港社會的損失，卻反映本地醫護界的困境——幾多無名的醫護英雄仍然努力與疫症打仗，卻沒有像沈氏一樣被追捧，反而有辱無榮，專業被質疑，尊嚴被踐踏，甚至要擔心秋後算帳被裁被告，就算堅持留守，也不排除他日被取代。此地不留人，自有留人處，尤其移民潮再起，不少醫護已經籌備出走，更不時聽到有醫護人員到外地後馬上獲聘，可見他們的水平，足以馳騁天涯。但為什麼仍有不少人選擇留下？或許正如《希波克拉底誓詞》或《南丁格爾誓言》所言，盡忠職守，保持最高標準的專業操守救治傷病，為病人謀福祉，為社會作貢獻。這不但是醫護人員對病人的盟誓，對香港這個生病的家亦如是。

如何醫治香港？究竟應該是死馬當活馬醫，抑或將她置諸死地而後生，中醫西醫偏方各有解說，哪個方法最有效，哪種療程會帶來最多副作用尚未可料。記得《妙手仁心》其中一幕，程至美醫生為女友Jackie施手術失敗，他對昏迷的Jackie喊話：「起身啦！我知你已經好努力㗎啦，試下再努力啲啦！」Jackie仍然醒不來，程就說：「唔緊要啦，我知你已經好努力㗎啦。以後無論發生咩事，我都會一直留喺你身邊㗎！」當年看着這段劇情，覺得實在太搞笑，但如果對象換成奄奄一息的香港，卻竟然有點催淚。

車公寄曰「世情局面苦徒然」，在這凡事不合、厝火積薪的辛丑年，祝願各位安然自在，否極泰來。

文：梁慧思