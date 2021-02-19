美國民運紀錄片 重溫抗爭血淚史

【明報專訊】在1950至70年代的美國民權運動，長年累月遭受壓迫的黑人，爭取自己的權利，奮起抵抗警暴，要求釋放運動領袖，一切似曾相識，歷史總是重複發生。紀錄片中，可以見到當年真實的影片素材，街上群情洶湧的民眾，領袖演說的風采……近年世界各地的社會運動吸引香港人關注，從紀錄片回溯歷史，會不會有另外一些啟發？

黑人歷史月 4個關鍵

2月是美國的「黑人歷史月」。香港藝術中心與美國駐香港及澳門總領事館合辦節目「非凡存在：紀錄片中的美國民權運動」，以4部紀錄片，簡介4個美國民權運動中重要的非裔人物和組織，包括馬丁．路德．金（Martin Luther King Jr.）、麥爾坎．X（Malcolm X）、雪莉．奇瑟姆（Shirley Chisholm）和黑豹黨（Black Panthers Party）。

香港藝術中心項目經理唐文曦表示，近年美國政治事件如Black Lives Matter運動、總統大選等都深受港人關注，所以想到以美國民權運動作為節目主題。她特意挑選以著名民權運動人物為主軸的幾部紀錄片，在香港甚為罕見，希望吸引大眾觀看；另外，漫威電影中的《黑豹》也受不少香港人喜愛，讓她聯想到可介紹美國黑豹黨，兩者雖然沒有直接關係，但她想讓大眾更全面地了解美國民權運動歷史，於是把各民權運動人物、組織加起來展映。

馬丁路德金最後掙扎

雖然各紀錄片都以黑人民權人物和組織為主，但切入角度不太相同。例如紀錄片《荒野中的皇者》（King in the Wilderness），就集中講述馬丁．路德．金在1968年遇刺身亡前的生命最後3年，他反越戰的立場和多個決定皆備受爭議，「非暴力」的信念也遭到批評，有些支持者逐漸遠離他，紀錄片就描述這位領袖的艱難和掙扎。

介紹馬丁．路德．金，一定要提到跟他同期的民權運動領袖麥爾坎．X，他堅持黑人自衛的權利，甚至支持較激進的政治行動。1994年紀錄片《簡而言之麥爾坎》（Malcolm X：Make It Plain），就回顧了他的人生故事。唐文曦印象最深刻的是，片中麥爾坎．X由一個孤兒、市井之徒，到成為穆斯林傳道牧師，再擔當民權運動領袖的過程。

《簡而言之麥爾坎》一片中，也提到麥爾坎．X對組織黑豹黨的啟發，所以緊接的紀錄片是《革命先鋒黑豹》（The Black Panthers：Vanguard of the Revolution）。黑豹黨原先是黑人在社區巡邏的自衛組織，後來發展成為馬克思主義的革命團體，甚至設立國際分會。紀錄片講述了黑豹黨從創立、內訌到解散的經過。

真實畫面 重現領袖風采

最後一齣紀錄片《女強奇瑟姆》（Chisholm'72：Unbought & Unbossed），主角雪莉．奇瑟姆在香港較少人認識。她是美國首名黑人女性國會議員，也是第一個獲提名參與美國總統初選的非裔人士。唐文曦認為片中最令她感動的是這名領袖的「尊嚴」，其中一幕是訪問老邁的奇瑟姆，她回想當時的競選，一點都沒有後悔，依然相信自己的信念，她身為黑人女性，透過政治行動體現自己作為人的「尊嚴」。

唐文曦總結，今次節目為觀眾深入淺出地講解歷史，同時因為紀錄片用上真實的影片素材，人物紀錄片中能夠看見這些領袖本人的風采，是側重娛樂及商業的傳記電影不能媲美。紀錄片將在網上免費播映之餘，中心也會舉辦講座，邀請甘浩望神父、香港非洲中心總幹事及共同創辦人Innocent Mutanga等，探討香港的少數族裔議題。

●非凡存在：紀錄片中的美國民權運動

日期︰2月25至28日網上放映及映後談；3月1日講座

票價：免費

網址︰bit.ly/3a6hDcU

文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪