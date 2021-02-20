智能衣櫃殺菌除臭 氣流「燙」衫一腳踢

【明報專訊】疫情大大提高市民的健康意識，出外佩戴口罩、勤洗手，入屋前以稀釋漂白水清潔鞋底，以至入屋後盡快更換衣物清洗都成為習慣。不過，一般衣物尚可每日更換，西裝、大褸卻難以日日清洗，特殊衣料如羊毛、皮革、羽絨，更可能要交由專業洗衣店處理，清洗時間和清潔費都令人頭痛。最近，有韓國家電品牌推出智能衣櫃，可以簡單地替大家解決問題，避免衣服成為細菌病毒的溫牀。

Samsung AirDresser的外表有如一個窄身衣櫃，骨子裏卻有高科技支援，是一部多功能的衣物潔淨及護理產品，可為衣服殺菌、除臭、除塵、乾衣等。在殺菌方面，其獨有的JetSteam高效蒸氣消毒技術，標榜通過intertek國際權威測試認證，聲稱有效消滅99.999%依附在衣物內外的細菌，包括大腸桿菌及金黃葡萄球菌。廠方又聲稱，根據韓國大學實驗室的測試報告，顯示其去除流感病毒、冠狀病毒的能力達99.9%。

備濾塵器紫外線 可內部消毒

AirDresser的殺菌原理，是通過Air Hanger衣架向衣物噴射出強勁的氣流，以高效蒸氣將依附的細菌及病毒殺死。同時間，氣流亦可吹散沾在衣物上的灰塵及氣味，無論是去完BBQ、打邊爐，抑或是煙味、汗味，都可以一併清除，非常方便。AirDresser又宣稱經英國過敏協會認證，有效減少塵蟎、真菌及細菌等相關致敏原，對呼吸系統病患、皮膚過敏的用家來說，或可減少相關的過敏反應。為防止灰塵及氣味在「衣櫃」內部積聚， AirDresser配備灰塵過濾器及紫外線LED燈，既可捕捉灰塵，又可為機身內部消毒，全面保障用家的家居衛生。

特殊衣物模式 呵護羊毛衫羽絨

在護理各類衣物方面，AirDresser的乾衣功能會以低溫將衣物烘乾，減少以熱風乾衣或頻繁洗衣對衣服物料纖維所造成的損壞，亦可避免布料收縮或鬆弛，延長衣物的壽命。而對雪紡、喱士、人造絲、皮草、厚身毛衣、羽絨、羊毛針織等「脆弱」或須特別呵護的物料，用家亦可透過櫃門上的觸控屏幕或專用手機應用程式，選擇啟動「特殊衣物護理」或「柔和衣物護理」模式，系統便會以預設的吹氣及振動方式清潔衣物，減少對衣物的損害，也更有效去除如皮草內殘留的水分。

最後，如配合不同的Weight Kit組件，AirDresser更可以藉氣流及重力「燙」平不同衣料，無論是西裝、羊毛或人造絲均適用，上班一族便可減少打理衣物的麻煩。例如在晚上放入西裝或套裝，翌日便有貼服的衣物穿著。而AirDresser特設靜音模式，不用擔心會產生大量噪音，影響睡眠。

■規格

體積：1850×445×615mm

重量：89kg

售價：$16,990

查詢：3698 4698

文：周群雄

編輯：林曉慧

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