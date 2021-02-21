K for Unequal

【明報專訊】周五早上收到傳媒前輩轉發的「榮總的話」，寥寥數語，說得雲淡風輕的，不意真正的殺着卻在後頭。

電視緊接播放商經局發表「香港電台的管治及管理檢討報告」記者會，坐正中間的局長邱騰華語調平穩理性，但任何一個追求快狠準的編輯，一邊聽着一邊代入，會覺得依照局長指示做齊一大堆官僚程序層層請示上報，唔敢講話呢世都唔使旨意做到獨家，但怕且等得到拍板去馬，新聞都變成了無人記得的舊聞，絕世好橋都會因為過時而不起波瀾；港台是公營廣播，以揭發社會陰暗積弊為職志，可是，跟局長談記者的夢和新聞專業只徒牛頭馬嘴，前面豈會是坦途？不論行內行外，關心新聞自由的，請把李立峯教授的文章讀到尾。

不過，就算新聞都不說，將社會矛盾掃入地氈底無眼見，社會矛盾是不會消失的。際此財政司長發表新一年度財政預算案前夕，不如先來打個底，翻開貧富懸殊的一盤帳再深究下去，便會發現政府分析貧窮問題的工具實有缺失，也不夠貼地，否則不會漏掉貧者愈貧富者愈富的其中一個真諦，在於一個K字，儘管勞福局長說盡了疫下濟貧種種不為背後的艱難，但實情這便坐實財金界預見的「二元背馳」的K形復蘇路徑，令社會財富不均愈加畸形。

全球都在爭取將疫情壓下使經濟得到喘息，而當放眼地球，讀一下國際新聞，便會知道在號稱享有自由的社會，都需要歷經一番唇舌和協商解釋，才會得到民眾讓步配合使用記錄行蹤的科網程式的，香港市民也沒有特別叛逆。如果據MIT Technology Review的標準量度，有無人能解答「安心出行」的App可摘下多少分，咁重要點解政府唔講？

而戲院終於重開，今期有《狂舞派3》導演訪問，香港年輕人的故事，就是不容易說。

編者話˙黎佩芬

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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