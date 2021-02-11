佈置貼士：DIY收納配件 營造家的感覺

【明報專訊】走一趟車中泊之旅，雖然比露營輕鬆方便，但前期準備工夫並不簡單。為了搭建出一個舒適的車中泊「蝸居」，玩家需根據車身結構，善用車廂活動空間的每分每寸，添置既實用且雅觀，又不會影響行車運作的配件。由於合乎個別尺寸的配件難尋，不少玩家都會DIY，例如Bobo車中的收納木架，便由她一手一腳製作而成。

善用露營裝備 添置遮光布

坊間不乏露營用品店，但車中泊用品專門店卻少之又少。網店Simply Blue是其中一間，它由車中泊愛好者Jacky Cheung營運，具兩年車中泊經驗的他認為，為這個儼如居所的空間佈置，最重要是營造家的感覺，透過DIY引入個人喜好，是重要一環。如果玩家本身是露營愛好者，可重複使用露營用的睡袋、睡墊、燈具及餐具。他亦指出，由於車中泊毋須顧慮裝備重量問題，如玩家同時會在指定露營地點內露營，不妨選用較大型的戶外梳化、較實淨的摺枱，提升戶外活動的舒適度。

他續稱，需額外添置的裝備，包括一般介乎500元至2000元的小型雪櫃，可用來燒水及洗滌物品及洗澡的大水桶，睡覺時才架置的遮光布。如果在夏天出遊，不妨在臨睡前半小時使用電子蚊香及紫外光蚊燈，驅走車內蚊蟲，此外亦可考慮添置一部手提式冷氣或風扇，使車廂在夏日保持涼爽。

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