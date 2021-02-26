藝文青：大熱法國劇《亞森羅蘋》 港人不愛看？

【明報專訊】Netflix上的法國原創劇《亞森羅蘋》（Lupin），全球觀看次數已達7000萬人次，超越風靡一時的美劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），但作品在香港沒有太大迴響。「怪盜羅蘋系列」是法國作家莫里斯盧布朗（Maurice Leblanc）的作品，最早出現在1905年的雜誌中，本來是一個冒險故事，後來加入偵探、懸疑、推理等元素。

此電視劇並不是原著改編，是基於舊故事寫成現代版的新故事，男主角是喜歡模仿羅蘋的盜賊，名為亞森迪歐（Assane Diop），是來自塞內加爾的黑人，他的父親是法國上流社會白人貴族的司機，後被誣陷偷竊項鏈，含冤上吊自殺，男主角為父復仇，故事會提及種族歧視、白人階級等問題。《亞》是Netflix最受歡迎的法國影集，第一集就由在羅浮宮偷取當年失竊的項鏈開始，場景漂亮，而紅色跑車墜入羅浮宮倒三角的一刻，主角在巴黎的灰藍色屋頂上跳來跳去的畫面等都非常可觀。

對俠的想像

至於此劇在港較少人討論，筆者在此估計幾個原因。第一，這部在法國家喻戶曉的故事，在香港少人熟悉，男主角迪歐其實是羅蘋的模仿犯，故事趣味在於隱藏大量原著小說的密碼，沒看過小說的觀眾未能體會。第二，今次劇集第一部只有5集，故事正要進入高潮就戛然而止，原來除了《亞》，Netflix近月不少作品都只上載全劇的一半，雖然《亞》第二部已宣布在夏季推出，第一部只有5集時間處理主角身世及大量盜竊偵查情節，人物描述及推理細節未免粗糙。

第三，原著小說以Gentleman cambrioleur，即紳士盜賊形容羅蘋，有人將此譯為俠盜；但香港人對俠的想像，免不了受金庸武俠小說影響，要有家國胸懷。《神鵰俠侶》中郭靖對楊過說︰「為國為民，俠之大者。」雖然劇集中的迪歐，為了復仇也在對抗上流貴族，成長過程中路見不平多拔刀相助，但始終個人主義更為強烈，迪歐游走上流，以障眼法、易容術、心理戰等方法獲取富人的珠寶財富，劇作中少有談及他如何濟貧；羅蘋的形象風流倜黨，不落世俗，但不會以家國大事為己任，也相對符合法國文化特色，不過香港觀眾觀賞時就未必夠過癮了。

文：劉螢