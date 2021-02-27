繁殖期換裝求偶 親水鷺鳥 與人為鄰

大白鷺——很多人誤會小白鷺是大白鷺的幼年版本，其實兩者分屬不同的品種。在非繁殖期，小白鷺的嘴巴為黑色，圖中大白鷺的嘴巴則為黃色。（楊柏賢攝）

【明報專訊】如果你居於新界，清晨時分也許聽過窗外樹叢的白色鳥兒在互相問好；傍晚走過河邊，又會看到一隻隻長腳鳥像釣魚翁般排排企，抬頭一望，甚至可見到「一行白鷺上青天」之景……對，這些鳥兒便是鷺鳥。鷺鳥並不只是在濕地或海灣出現，跟麻雀和鴿子一樣，頸子長長的鷺鳥也和我們毗鄰而居。

不少市民都誤以為鷺鳥是白鶴，其實牠們既不是鶴，也不一定是白色，特徵是腳長、嘴長，頸也長，飛行的時候會把頸部縮起。鷺鳥通常在有水的地方出沒，例如沼澤、岸邊濕地、海灣、河流等，但亦有鷺鳥愛藏身森林和灌木叢。

小白鷺主動出擊 池鷺低調覓食

全球有超過65種鷺鳥，香港錄得18種，其中最多的是大白鷺、小白鷺、池鷺、夜鷺和牛背鷺。香港觀鳥會助理保育經理胡明川指出，其實香港一年四季均可以看見鷺鳥，只是種類和數量不一，有些是全年均留在香港的「香港居民」；有些是春、秋兩季遷徙時路經香港的候鳥「過客」；有些是從較寒冷的中國北方來過冬的候鳥；亦有些會在夏天來香港繁殖。當中以冬天的鷺鳥數量最多，是觀賞鷺鳥的較佳季節。世界自然基金會香港分會助理經理（米埔監察及研究）柯嘉敏表示，全港均有機會看見鷺鳥的蹤影，新界西北較多，例如米埔濕地、后海灣等；另外城門河、吐露港附近亦可找到鷺鳥。

鷺鳥的一天到底是怎樣度過的呢？白天，是鷺鳥辛勤覓食的時候，牠們一般吃魚、蝦、甲殼類動物。胡明川指出，不同品種的鷺鳥覓食風格也有不同，她形容小白鷺是「機會主義者」，瞄準時機便會主動出擊，例如在水中走動時會翻起水中的魚蝦，再乘機覓食。在吐露港邊也可以看到牠們和大白鷺一起「追船尾」：「當有船快速經過，船尾轉動的摩打會牽引水中的魚，牠們看見有魚就會衝下去吃。」相比起來，夜鷺和池鷺則較「淡定」，企定定站在岸邊慢慢等機會。夜鷺覓食範圍較接近市區，例如避風塘、碼頭都可以看見牠們的蹤影，更曾經有夜鷺到市區的公園叼走錦鯉。至於池鷺則不愛走近人群，較常在郊外的魚塘、泥灘等地方出沒。

「宅」鳥愛同一樹上睡覺

到了傍晚，日落將至，鷺鳥便紛紛飛回家休息。鷺鳥的「家」稱為「晚棲地」，是鷺鳥晚上睡覺歇息的樹木，一般與覓食地點有密切關係，例如城門河邊、沙田彭福公園均可找到鷺鳥晚棲地。這天我們隨胡明川來到城門河大圍段，白日將盡，大群鷺鳥飛返，接近300隻鷺鳥在河邊排排站着，蔚為大觀。一些鷺鳥還在晚棲地附近的水流休息，或爭取最後機會，嘗試覓多一尾魚作晚餐。到了日落後，鷺鳥便全部飛上枝頭，把自己「縮成一個球」，站着睡覺，待第二天日出後又飛出去覓食。雖然說晚棲地是「家」，但胡明川指出，其實鷺鳥不一定每晚都回到同一棵樹上睡覺，視乎個別鷺鳥性格，「看牠是『宅』些還是喜歡周圍『蒲』」，「宅」一點的便常回同一棵樹，「周圍蒲」的就未必了。

一般來說，大多數鷺鳥都是日出而作，日入而息，除了少數品種如夜鷺，是白天睡覺，晚上才出動覓食的「夜貓」。因此，如果你在大白天看見鷺鳥還在樹上呼呼大睡，很大機會就是夜鷺了。

「披婚紗」 特別築「愛巢」

繁殖在鷺鳥一生中是頭等大事，自然要隆重其事。每年約3至8月是鷺鳥的繁殖期，胡明川指出，鷺鳥不論雌雄均會在這期間換上新裝，務求吸引異性青睞。例如小白鷺的頭頂和背部會長出長長的白色飾羽，像「披着婚紗」一般；臉上的黃綠色皮膚則變得更鮮明，甚至帶有紅色。大白鷺不單背部長出飾羽及眼附近皮膚帶綠，嘴巴亦由黃色變為黑色。而池鷺的新裝更亮麗，平日牠的全身羽毛帶有褐色的縱紋，飛行時展開白色雙翼，像穿了一件樸素的「背心」；但繁殖期間，牠的頭頸變為美麗的酒紅色，背部則變為石板藍色。然而，也有一些鷺鳥如夜鷺不太愛「裝身」，在繁殖期沒有外形上的變化。

繁殖期的鷺鳥，一般暫不回晚棲地，牠們會聚集在同一棵樹或一群樹木上築巢繁殖，這些鷺鳥繁殖的地方被稱為「鷺鳥林」。根據香港觀鳥會的統計，2020年全港有23個鷺鳥林，共有1940個鳥巢。胡明川表示，一般來說，鷺鳥林多在岸邊、濕地等地方出現，但也有鷺鳥林出現在多居民聚集的河岸，甚至馬路邊。樹種通常為竹樹和細葉榕。一棵樹上可以築起15至20個鳥巢，較大的樹更多至30至40個鳥巢，不同種類的鷺鳥齊集一起生兒育女，好不熱鬧。

文：鄧捷

編輯：蔡曉彤

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