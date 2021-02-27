知多啲：發展濕地影響鷺鳥搵食

切勿打擾——胡明川提醒市民，遇上鷺鳥林的話，切勿在樹下停留，亦不要專程走近觀看或拍攝鷺鳥繁殖過程，以免打擾牠們。（楊柏賢攝）

【明報專訊】鷺鳥是香港濕地生態的重要指標，柯嘉敏指出，由於鷺鳥為濕地生物鏈中的「掠食者」，依賴濕地維生，因此鷺鳥的多寡可以反映香港的濕地生態環境是否健康，足夠數量的鷺鳥亦有助維持生態平衡。

修樹工程誤傷鷺鳥

然而，鷺鳥在香港的生存環境近年卻一再遇上威脅。以后海灣為例，根據香港觀鳥會2020年的數字，那裏有3個大型鷺鳥林，佔全港鳥巢數量超過一半。然而，柯嘉敏指出，近年后海灣一帶卻面臨生態危機，包括發展商發展濕地的地產項目，或附近工程在濕地非法傾倒泥頭。若濕地面積減少，便會威脅鷺鳥覓食。

鷺鳥林是鷺鳥重要且珍貴的繁殖地，胡明川直言它們得不到政府的足夠重視，例如2017年康文署在鷺鳥繁殖期間，於大埔的一個鷺鳥林中施行修樹工程，導致多個鳥巢由高處墜下，造成30隻鷺鳥死傷，令保育界人士大為震驚。另外，新界文錦渡的鷺鳥林有50個鳥巢，是全港第8大的鷺鳥林，亦是后海灣以外的第4大鷺鳥林，卻勢將受政府的新界東北發展計劃影響。雖然政府聲稱會搬遷鷺鳥林，吸引鷺鳥到新的樹林地點繁殖；但胡明川指出，到現時為止，未有搬遷鷺鳥林的成功例子。再者，受法例所限，私人土地上的鷺鳥林也沒太多保障，若私人土地擁有者對於鷺鳥保育缺乏認知，亦有可能破壞鷺鳥林。

胡明川補充，幸而市民和鷺鳥的關係尚算不錯，例如不少大埔居民會把區內的鷺鳥看作鄰居，甚至視為社區特色，「一些很有心的人會想去保護這些鷺鳥，牠們有點像成為了這個社區的好鄰居、好伙伴」。她指出，香港的鷺鳥巢位置，普遍比外國的鷺鳥巢低，間接反映鷺鳥在香港的生存環境仍比外國安全，例如少有獵殺鷺鳥等情况發生。

拍攝雛鳥 嚇走鳥爸媽

然而，人鳥關係一樣存在暗湧，一方面因某些鷺鳥晚棲地、鷺鳥林靠近民居，牠們有可能製造噪音或鳥糞等，滋擾附近居民；另一方面，亦常有市民在鷺鳥繁殖期間專程到鷺鳥林拍攝剛出生的雛鳥，有可能導致鷺鳥父母受驚而離巢，危及雛鳥生命。在香港這個密集的城市，人和鳥兒毗鄰而居，如何拿揑彼此之間的平衡和距離，仍是很大的學問。

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