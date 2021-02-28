【明報專訊】當社會還在熱議電子消費券是否紓困無能，突然中大俟晚發表言詞激烈行為更激烈的聲明，被以「可能違反國安法」否定的學生會同學，則急忙於午夜召開記者會回應，但大概很多人到今天都未能搞清楚，到底同學們說了什麼，又或政綱中哪些段落陳述，致使他們得到如此下場。校方也沒有解釋。現在學生一方宣布撤回政綱與一切，那麼一場選舉還算不算數？往後還要不要選？中大為何背對一路來的歷史傳統下重手？今期文章裏有三代中大人的扼腕與疑惑。

應該說學校是社會的縮影？各級議會選舉制度將如何「完善」仍待觀望，但加入「愛國者」關卡之後，能否達到更大代表性，有望使政府施政更加到位，類似政黨倡議電子消費券而財政司長真的給了電子消費券，卻仍然怨聲載道的尷尬場面不再發生？其實「代議政制」問題叢生不是香港獨有，許寶強老師今期介紹成效卓著，源自巴西愉港（Porto Alegre）的參與式預算（participatory budget）的詳細操作，着實比波叔扮大廚做的公眾諮詢要做多好多好多嘢，而且最感動係不論你數口精不精，都有stake，可以平等參與。

嫌巴西太遙遠，可以睇阿妙（車稿達人：林妙茵）。記者不一定叻計數，識睇又不一定講得你明，阿妙兩者皆能，仲識車衫。

編者話˙黎佩芬

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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