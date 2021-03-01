三人談：退休朝夕相對 婚姻易亮紅燈

【明報專訊】退休之後，以為老夫老妻可以安享晚年？實情是，原本各有各忙的夫妻，現在早午晚三餐朝夕相對，隨時迎來一場婚姻危機。

周佩玲婚姻曾亮紅燈，幸與丈夫接受婚姻輔導後，感情變得更加鞏固，但遇上退休後朝夕相對這個關口也直言「難頂」。不少退休初老都面對感情危機，馬傑偉和梁萬福也有不少經驗分享。

■梁：梁萬福

■馬：馬傑偉

■周：周佩玲

周：丈夫早前退休，打算歎世界。嘩，那段時間多慘，他在家中，事事看工人不順眼。後來我頂唔順，提議他兼職或進修。

梁：很多人退休後完全不工作，諗住歎世界，其實不容易適應角色轉變。

馬：所以退休前要soft landing，做好心理準備，閒日起碼安排一兩天有事做。

梁：退休前，很多人已在職場上位至高層，突然失去了identity，若沒有過渡期，會發生問題。退休是一個過程，需要技巧，應該慢慢放假，減少工作量。我就用了6個月時間放假。

各自建興趣 生活更豐富

馬：有個朋友剛退休，突然和太太朝晚見面，他說原來好大壓力。我建議他建立自己興趣，於是他去了讀書、睇雀，夫妻減少見面時間。夫妻是獨立個體，各有節奏，但有些活動可以一起做，生活會更豐富。如果困獸鬥，早餐又你，午餐又你，晚餐又你，死得啦！

周：後來他（丈夫）回醫院兼職，又去大學讀書。我問他課堂學了什麼，他開心講，我開心聽。他做功課要數雀仔，我就和他一起數，數着數着就一起投入鳥攝。老公好有責任感，要做書僮，負責背相機，他就覺得自己好重要，人最緊要有意義感。我也對他說書僮很重要，以前上京考試的人，無書僮點得？

馬：一年前我與你傾偈，你那時說很難與丈夫溝通。為了增進彼此關係，我記得你要求他乖乖坐着聽你說話，聽不懂也要「嗯」一聲。現在再聽你說，情况已很不一樣。

周：我告訴老公，每天早餐飲奶茶後，我就會情緒高漲，開始「多嘴」，接下來15分鐘，他要望着我，聽我說話，我會好開心。我又常常問他「我成日說不停，係咪好難頂？」他回應說：「都幾難頂㗎！」我就讚他「你咁都頂住，我真係好感動」。我常告訴他「老公你好重要」，真的很慶幸他之前願意和我一起接受婚姻輔導。

馬：好多男人抗拒，覺得成份糧畀晒你，屋企又沒大問題。你叫我婚姻輔導，好核突。

周：我說婚姻輔導不可一個人去，要他在場才成事，希望我們經歷的問題，可給其他人借鏡。

馬：我和老婆的問題也卡着了很久。我們是完全不同的人，我思想很跳躍，決定隨時改變；她很logical，有時覺得無所適從。她說「都唔知你講乜」，我會好hurt。以前沒耐心，覺得兩夫妻明就明，唔明就唔明。後來我多接觸了心理、溝通等方面知識，嘗試不厭其煩地解釋自己的想法。OK喎，我向老婆說，「我真係咁，腦中的想法亂跳，不是不尊重你」。

周：兩人在不同世界，不是誰有問題。以前會覺得我思考快，你轉數慢；現在的想法是，大家模式不同，無分好與壞。最重要找到溝通方法。