技巧篇：吹不出泡泡 藏口肌發展問題

言語治療工具——註冊言語治療師鄭穎賢說，吹肥皂泡是一種常用於小朋友身上的言語治療工具，治療師會運用不同難度的吹嘴，來訓練孩子的口腔肌肉力量。（劉焌陶攝）

軟顎上提——要吹到肥皂泡，不單牽涉嘴唇肌肉，口腔末端的軟顎也要上提且緊貼在咽壁位置，若這位置的肌肉鬆弛，空氣便會從鼻腔走出來，難以成事。（劉焌陶攝）

【明報專訊】想吹出又圓又大的泡泡，泡泡液配方固然重要，但技巧亦不可缺少。註冊言語治療師鄭穎賢（Wincy）說，吹泡泡的動作，最主要牽涉兩組口腔肌肉，分別是嘴唇肌肉和軟顎肌肉。「如果用傳統管狀吹嘴，小朋友需要用嘴唇咬穩那支管，再把嘴唇嘟起（圓唇），當吹氣時，口腔末端的軟顎便自動上提，緊貼在咽壁位置，令空氣不能從鼻腔走出來，便可吹出泡泡來。」

但這個看似簡單的動作，並非所有小朋友都做得到。Wincy指，有部分孩子嘴肌力量不夠，甚至肌肉張力低，較難做到圓唇動作或令雙唇緊閉，「當家長察覺到孩子年過4歲仍經常流口水，又或是進食時食物容易從口腔內跌出來，或者咬字發音不準確，尤其合唇的m音（例︰心）、p音（例︰葉）或英文的b音（例︰biscuit）等，就當心可能有這個問題」。

小鏡子助揪出軟顎問題

另外，一些小朋友的軟顎肌肉較鬆弛，不能夠緊貼咽壁，口腔內無法形成吹氣所需的壓力，於是很難玩到吹波波、吹氣球。「想知小朋友有無這個問題，可放一個鐵匙羹或小鏡子在他鼻孔前，然後叫他圓唇吹氣，如果有霧氣的話，即反映孩子的軟顎未能夠有效地分隔鼻腔和口腔。」Wincy又謂，家長亦可留意子女說話時，鼻音會否很重，甚至聲音帶哭腔，有需要時可交由專業人士評估和跟進。