Double F：什麼是你的Sankalpa？

【明報專訊】既近又遠的聲音響起,說話的人描述着,你走進遼闊的平原中,來到一座孤廟前,進內遇見一個智者,智者問你,What is your Sankalpa?什麼是你想達成的意願?

去年受疫情影響,心情沉鬱,原本打算放下所有到印度參加200小時瑜伽師資訓練,結果一直等不到疫情離去,決定在香港報讀瑜伽大師Patrick Creelman的師資訓練課程。在課程接近尾聲的某一天訓練過後,他與我們來一場Yoga Nidra——梵文Nidra意指睡眠,Yoga Nidra即是在導師的聲音帶領下,意識巡視周身後,進入一個似睡非睡的境界,與最內在的自己相遇,直面真實的需求。

在極放鬆的狀態與滿室安穩的呼吸聲中,導師問:What is your Sankalpa? 他又再重複一次,稍稍停頓,接着說請在你心中默默重複3次,你當下的Sankalpa。因疫情延期、隔了數月後終於再上課,且又是農曆新年後,如像一個新開始。聲音問你的意願是什麼?當下心中一凜,輕輕重複了3次自己所欲,又怕決定錯誤,像一個面對滿桌糖果,所有都想要的小孩。

但當然不能所有都要。Sankalpa翻譯成中文有點難,它有意願、決志等意思,往往是你改變自己,踏上路途的第一步:設立一個好的意圖。人只有一雙腿,只能走在一條路上。若走着這條路,又想選了另一條會怎樣,又或是否要在前方轉彎……這些腦裏的分岔往往令人無法走好眼前的路。Sankalpa就是要你在清晰自己的本質與所需後,為改變自己做一個決志。

摒除雜緒 直面真實需求

這一兩年,無論是因為大環境或是疫情,很多人為了未來,為了下一階段,都做了很大的決定,比如祼辭、移民、生兒育女……但我想每一個人心裏可能都有陰霾,我怎知道這決定有沒有錯?

導師的筆記裏,Sankalpa下面是一連串問題:什麼是你當下最珍惜的,什麼是你個人的使命?什麼需要去完成以達成這個使命的,什麼又是需要割捨的?這些問題都需要對自己足夠的敏感與了解,以及明辨的能力才能達到。但人的腦袋總是偏向無時無刻創作故事,比如各種事情間微妙的連結,命運的轉折,他人對自己的看法……我該多謝這項能力,我才有那麼多掙扎與情緒去寫作,但這些故事亦同時令一個人看不清自己的真相。有多少人知道自己真正想要什麼?

只有當你確實為一個Sankalpa腳踏實地逐步努力時,你想要什麼、你是誰就會浮現。Sankalpa拆開本來就有整合(San)思緒(Kalpa)之意,在路途上的過程,若你有足夠的投入,自會摒除過多不相關的雜緒。但我怎知道自己設立的Sankalpa有沒有偏離?我很喜歡導師教我們靜坐時,調整好我們坐姿、開始誦唱前會說的一句話——Align your spine with the axis of universe,原句出自印度學博士Georg Feuerstein,伸展你的脊椎,直至與天地之軸對齊,每次聽見這句,都讓我想到孟子用自身培養回應天地間無處不在的「浩然之氣」。想一想心裏的Sankalpa是否如挺直的脊椎盤,回應天地正氣,不傷己也不傷人,那就應該沒有偏差了。

我很少是一個如此正向的人,總是對一切充滿懷疑,時常犬儒又虛無,但這是牛年開始,也是亂世中應有一點向前的動力。在此向各位問一句:新一年,如此之世,What is your Sankalpa?請在你心中默默重複3次。

文:方太初