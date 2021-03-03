Double F：什麼是你的Sankalpa？

【明報專訊】既近又遠的聲音響起，說話的人描述着，你走進遼闊的平原中，來到一座孤廟前，進內遇見一個智者，智者問你，What is your Sankalpa？什麼是你想達成的意願？

去年受疫情影響，心情沉鬱，原本打算放下所有到印度參加200小時瑜伽師資訓練，結果一直等不到疫情離去，決定在香港報讀瑜伽大師Patrick Creelman的師資訓練課程。在課程接近尾聲的某一天訓練過後，他與我們來一場Yoga Nidra——梵文Nidra意指睡眠，Yoga Nidra即是在導師的聲音帶領下，意識巡視周身後，進入一個似睡非睡的境界，與最內在的自己相遇，直面真實的需求。

在極放鬆的狀態與滿室安穩的呼吸聲中，導師問：What is your Sankalpa？ 他又再重複一次，稍稍停頓，接着說請在你心中默默重複3次，你當下的Sankalpa。因疫情延期、隔了數月後終於再上課，且又是農曆新年後，如像一個新開始。聲音問你的意願是什麼？當下心中一凜，輕輕重複了3次自己所欲，又怕決定錯誤，像一個面對滿桌糖果，所有都想要的小孩。

但當然不能所有都要。Sankalpa翻譯成中文有點難，它有意願、決志等意思，往往是你改變自己，踏上路途的第一步：設立一個好的意圖。人只有一雙腿，只能走在一條路上。若走着這條路，又想選了另一條會怎樣，又或是否要在前方轉彎……這些腦裏的分岔往往令人無法走好眼前的路。Sankalpa就是要你在清晰自己的本質與所需後，為改變自己做一個決志。

摒除雜緒 直面真實需求

這一兩年，無論是因為大環境或是疫情，很多人為了未來，為了下一階段，都做了很大的決定，比如祼辭、移民、生兒育女……但我想每一個人心裏可能都有陰霾，我怎知道這決定有沒有錯？

導師的筆記裏，Sankalpa下面是一連串問題：什麼是你當下最珍惜的，什麼是你個人的使命？什麼需要去完成以達成這個使命的，什麼又是需要割捨的？這些問題都需要對自己足夠的敏感與了解，以及明辨的能力才能達到。但人的腦袋總是偏向無時無刻創作故事，比如各種事情間微妙的連結，命運的轉折，他人對自己的看法……我該多謝這項能力，我才有那麼多掙扎與情緒去寫作，但這些故事亦同時令一個人看不清自己的真相。有多少人知道自己真正想要什麼？

只有當你確實為一個Sankalpa腳踏實地逐步努力時，你想要什麼、你是誰就會浮現。Sankalpa拆開本來就有整合（San）思緒（Kalpa）之意，在路途上的過程，若你有足夠的投入，自會摒除過多不相關的雜緒。但我怎知道自己設立的Sankalpa有沒有偏離？我很喜歡導師教我們靜坐時，調整好我們坐姿、開始誦唱前會說的一句話——Align your spine with the axis of universe，原句出自印度學博士Georg Feuerstein，伸展你的脊椎，直至與天地之軸對齊，每次聽見這句，都讓我想到孟子用自身培養回應天地間無處不在的「浩然之氣」。想一想心裏的Sankalpa是否如挺直的脊椎盤，回應天地正氣，不傷己也不傷人，那就應該沒有偏差了。

我很少是一個如此正向的人，總是對一切充滿懷疑，時常犬儒又虛無，但這是牛年開始，也是亂世中應有一點向前的動力。在此向各位問一句：新一年，如此之世，What is your Sankalpa？請在你心中默默重複3次。

文：方太初