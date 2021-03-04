水磨石師傅：用水「養」幾天 人手慢慢磨

【明報專訊】水磨石之美肉眼可見，到底它背後又花了師傅多少心思和時間呢？有11年水磨石復修經驗的葉志強，這天便為我們示範了一塊約6乘6吋水磨石的部分製作過程。

葉師傅表示，首先把白英泥、石米和色粉加水混合，然後填進模具。風乾3天後脫模，再用水「養」3天，即把水磨石塊浸進水中，令水泥不容易乾裂；如果是用於建築物的話，就要每天用水淋濕表面。然後就是磨的工序，師傅一邊用磨刀石來回地磨，一邊要不時把石塊浸濕，所以稱之為「水磨石」。

一小塊 磨足半小時

現場所見，一塊小小的水磨石，葉師傅徒手磨了半小時，內裏的石米粒才慢慢顯露出來，透現出點點花紋，真的少一點耐性和手力也不行。葉師傅解說，若是大型建築物表面，可以先用機器「開面」，即先行作一番粗磨；但最後仍須全部用人手細磨一次，葉師傅笑言他的手多年來一早磨到「爆晒拆」。磨完之後，表面或會出現坑洞，需要填補後再磨一次。最後淋上洗石水，讓泥灰不會殘留在表面，才大功告成。

辛苦、悶、髒 青黃不接

葉師傅印象最深的水磨石復修經驗，是在2009年復修景賢里。這幢逾80年歷史的嶺南大宅，糅合了中西建築風格，從大門門框、屋簷下的「額枋」、額枋下的「雀替」、走廊的欄杆到石柱，全部都用上色彩各異的水磨石。葉師傅回憶，當時超過30個師傅在現場人手天天磨，光是復修水磨石也用上半年。遇上精細的裝飾，便要花更多工夫，例如額枋上的一朵朵水磨石花，「它的邊緣有凹凸，如果你要執著磨得很漂亮的話，一天大約只能磨到一朵」。若是有字的水磨石招牌，便要削尖磨刀石以便磨好筆畫之間的「窿罅位」。如要在水磨石作品加入多一種顏色，則要再多花一天時間製作。如此刁鑽考究，卻是葉師傅愛上水磨石工藝的原因，「它的變化很大，要花心機慢慢鑽研工藝，有很多東西可以從中學到」。葉師傅亦坦言水磨石這門工夫，辛苦、悶、髒，現時並不多年輕人入行，擔憂這門手藝終究會有失傳的一天。