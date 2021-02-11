花開花落 脆弱而頑強 叢林尋蘭 細味LIFE

【明報專訊】在茂密叢林間展開一場尋寶遊戲，仰望半空，朴樹樹幹懸掛着巨大「LIFE」字。細看字上，是一株株橙心白花石斛蘭、紫白花瓣萬代蘭雜交與翠綠鳥巢蕨；俯視地面發現「DO」字，白色小花文心蘭輕盈地隨風搖曳。它們開得並不特別燦爛，甚或令人感覺凋零，但藝術家鄭波說它們卻是活着。這場展覽不是以花為材料，而是與植物合作，讓蘭花花開花落。他希望由此啟發觀者思考人與植物的關係，既是互相依賴共生，每個個體卻又同時脆弱而頑強。生命是艱難的，卻又是容易的，人類亦如同蘭花一樣。

今次展覽作品簡單直接，鄭波與嘉道理農場暨植物園蘭花專家紀仕勳（Stephan Gale）合作，揀選和栽培本地蘭花，並用蘭花和竹架砌出展覽名稱的10個英文：「LIFE IS HARD.WHY DO WE MAKE IT SO EASY?」。10個英文字散落於嘉道理葛先生花園的山丘斜坡之中，而斜坡底的藝舍則展出鄭波的植物速畫畫作。記者首次觀展時只尋得其中6個字；詢問藝舍職員，方知部分字置於地上、石邊或池邊，不能只留意半空，方找到另外3字。但1小時過去，始終無法尋到「IT」字。

本地邊緣蘭 有別於花市蝴蝶蘭

鄭波聽後滿意地大笑：「有些字找不到是好事！」他說想讓觀者眈天望地treasure hunt，於是無意間在觀展同時，欣賞到花園內的其他生物。那「IT」到底在哪？「其實就在MAKE字右方水面，有一個小島，小島有條小船，在小船旁邊，可能是最難找的一個字。」他又補充：「通常小朋友找得快過大人，很多家長帶小朋友前來，小朋友覺得作品有趣是好事。」

表達方式雖然直接，背後卻花了逾一年籌備，因為作品揀選的12種蘭花，有別於一般在花墟常見的觀賞蘭花如蝴蝶蘭，而是在本地野外比較少見並在冬天開花的邊緣蘭花種類，包括狐尾蘭、百代蘭、石斛蘭、文心蘭，以及各類蘭花雜交品種（如槽舌蘭雜交、萬代蘭雜交品種）。紀仕勳說香港有130多種野生蘭花，超過三分之二屬瀕危或近危物種。

我們每年農曆新年看到成千上萬的蘭花，但原來對本地野生蘭花一無所知。「我近年一直做野草、蕨類和蘭花的作品，我覺得好重要是，好多人說喜歡植物，但其實都是說在花墟買回來那些，好多喜歡的都是入口而非本地，我覺得這是一個好重要的問題。」鄭波說。

泰國亦面臨類似處境，泰國和香港同於「印度-緬甸生物多樣性熱點地區」及鄰近國家之中，區內野生蘭花被肆意過度採集用作中藥和園藝觀賞。鄭波2018年於泰國認識了一間保育和栽種當地蘭花的非牟利機構，因此萌生以蘭花做展覽，支持他們工作的想法。彼時他又聽到泰北農民Jon Jandai的TED talk，演講以「Life is easy. Why do we make it so hard?」為題，講述從城市回歸鄉郊耕作，自給自足。

生命如此艱難/簡單

「life is hard或life is easy，本身兩面都有。」鄭波說，原來許多蘭花單憑種子的力量無法發芽，必須依靠真菌幫忙，這樣看來蘭花是脆弱的；但同時在適當的天然環境之下，很多蘭花和蕨類植物都可懸掛於半空中成長，「所以我們才用這兩種植物做作品，它們既能夠獨立於半空中生長，因此好襟（粗生），只要環境OK就可以堅強生存。但同時人類的破壞力巨大，要在人類的世界裏生活，又好艱難」。所以他將演講主題的easy和hard反轉，作為2018年泰國展覽題目，並延伸至今次香港展覽。

人和植物的關係，他認為是「物種平等」。但何謂平等？人類總是選擇優先保育邊緣動植物，動物權益又總是先於植物，記者如此問。他答：「平等不是指全部都要一樣，是可以有不同的（對待）；而是指尊重，我們要尊重所有人類以外的其他物種。」他進一步闡釋，例如今次展覽，他不是把蘭花視作材料，而是作為一場和植物的合作關係。

鄭波在上海廢棄水泥工廠舊址見到一大片野草被觸動後，開始了近年的生態藝術創作。一開始大部分作品與其他藝術家一樣，都視植物為材料。然而那一次的上海展覽，他種植了兩塊三角形的野草，一年後驚覺野草已經變成了另一模樣和狀態，始發現它們不是物料，而是一場合作。因此今次的展覽，每一個時段參觀，蘭花的模樣都不一樣，「本身有些事情可以控制，有些事情控制不到。這個作品不是想如花車般盛開，給它一個自然的狀態發揮，我完全可以接受，而我知道它們（蘭花）一定可以生存下去」。

尊重萬物 平等對待物種

最近香港天氣較乾燥，鄭波發現放在展覽最前的「LIFE」字蘭花狀態不太好，山上「DO」字的狀態則很理想。「對於觀眾來說，未必會開始去想人和物種之間的關係。但如果今次展覽令大家對香港蘭花知道多少少，開始思考就已經好正面。」覺察萬物、尊重萬物之後，接下來是要用心，用心觀察就能夠了解到於人以外的生命需要。

對於藝術展而言，今次展品形式或許是太過簡單。回看鄭波以往作品似乎尖峰許多，2016年他以台灣蕨類植物創作《蕨戀》系列，其中《蕨戀II》影片描繪男生與鳥巢蕨做愛後將其吞噬，以此詰問食用植物被視作自然，與植物做愛卻是非自然的「絕對」道德觀。他解說：「我以前有些作品對觀眾的挑戰會大一些，但今次是放在嘉道理的一個公眾藝術品，而非美術館的獨立展覽，所以盼大部分觀眾容易投入。如果對他們太大挑戰，他們不一定會開始思考這些事（人與植物的關係）。」

●生命如此艱難，何必搞得這麼簡單？

日期：即日至4月25日

地點：嘉道理農場暨植物園葛先生花園及藝舍

費用：$30

文：彭麗芳

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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