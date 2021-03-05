認識蘭花：野生石斛蘭 在港失蹤

【明報專訊】紀仕勳連同兩名植物學家在2011年出版The Wild Orchids of Hong Kong（《香港野生蘭花》），是全港第一本權威的蘭花參考書。書中指出全世界有逾25,000種蘭花品種，其中香港有126種本地野生蘭花（現增至逾130種），較英國的52種為多。今次藝術裝置中「合作」的花卉包括石斛蘭（Dendrobium）。書中記載香港有6種野生石斛蘭，其中兩種已經在本土絕種。石斛蘭的最大特徵是左右兩片側萼形成一個嘴巴，石斛蘭尺寸有大亦有小，開花時花瓣燦爛地展開。

蘭藝會長：雜交品種非來自野生

香港蘭藝會會長朱劍虹指香港郊外已難見野生石斛蘭蹤影，香港動植物公園有兩棵樟樹，樹上的「美花石斛」在每年約4月開花。

記者再給朱劍虹看是次展覽所見的白色小花文心蘭、深紫色狐尾蘭、萬代蘭雜交，以及相信是百代蘭雜交的橙紅花。朱劍虹均指以上都並非香港野生蘭花品種。文心蘭屬南美品種，狐尾蘭和百代蘭則生於熱帶地區，如果環境氣溫低於12℃或會凍傷蘭花。「以前嘉道理做了很多香港野生蘭花的研究，近年做多了緬甸和柬埔寨等地，將重點放在東南亞。你給我看的蘭花好多都是雜交品種，尤其是狐尾蘭和萬代蘭雜交，我們以前稱萬代蘭做日本風蘭，現在都歸入了萬代屬。這些雜交品種基本上不用保育，因為本身是實驗室做出來。」不過，以上蘭花的共同特徵都屬於氣生蘭，即生長於樹木或石頭之上，而非在泥土之中。

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