七情上面：度過艱難的一周：苦與美共生為一 A Painful Week with Brother David Steindl-Rast

【明報專訊】很艱難、鬱結、納悶,胸口有一層瘴氣。看見臉書,爆粗的朋友怒火中燒,無奈無力,咒罵是徒勞。打氣留言、感人道別,都看不下去,強權之下你我都找不到言詞。民間初選,政見不容,竟等同於顛覆國家。還有什麼好說。被捕的泛民,前路窮兇極惡。我們在外邊所受的情緒折磨,只是當事人身體與精神折磨的萬分之一,但單單是看新聞,衝擊亦已招架不來。如今在香港,如何好好存活,是個不容易面對的功課。

上兩星期,在本欄與吳校長深談,及後他傳給我一條他常看的短片:A Grateful Day with Brother David Steindl-Rast。三月一日,泛民開庭日,早晨我再看短片一次,起初感到格格不入,Br. David說,留意此時此刻,把這一刻視為禮物。但香港搞成咁,點樣grateful呢?但慢慢看短片,聽他邀請我們看看天上的雲、人世間一張一張的臉,我很快就想起很多親切的面孔。朱凱廸在中大讀書時已經認識,他臉容總是認真兮兮,卻常帶笑容。何桂藍在「酒精沙龍」見過幾次,倔強、自信、很有主見。泛民的朋友常在街頭遇上,尤其深刻的是胡志偉在催淚煙中前行的畫面……這些都是活生生的人,走過香港的艱難,背負香港的重擔,見證香港的隕落。我試試從Br. David的視角,不悔過去,不憂將來,捉住此刻,單單那些面孔,時代的痛楚,一方面可跌入苦澀怨恨,一方面可以展現人性的一點什麼,你看看被捕者以及家屬,或堅定、或疲累、或激動、或無言,一剎那的神情,彼此都有銘心的共感。

同船前行的心念

我完全不知道Br. David是何許人,呢條友,係唔係堅離地嘅armchair guru,只會在搖搖椅中念茲在茲?網上搜一下,他的道理不是空言。出生於奧地利,在納粹治下,見慣死亡與迫害,有個鄰居為他擋子彈而身亡。移民美國後,長年隱於修道院,潛修多年,也參加過反核示威。最吸引我的是,他修耶道,也修佛道;不問門派宗教,無論你有沒有信仰,也可以從中得到啟迪。這個星期,我看了他大量的談話與訪問,勉勉強強找到了一些撐下去的門路,在這裏與一些像我一樣「睇唔開」的讀者分享。

希望與絕望,執著於任何一方,可能掩蓋了當下的光芒。港人有法說不清、有理說不通,在赤裸的權力之下,還不絕望麼?Br. David經歷納粹,偷偷參與地下宗教活動。不少同學被召上戰場,死死傷傷。他自己被徵召後逃走,藏在母親的密室三個月,直到德國投降。他說,人生常處於焦慮之境,幾乎走投無路。但焦慮還焦慮,不要恐慌,fear not,承受焦慮之苦,那是重生之門,挺過了,你就是新造的人。絕望把此時此刻的可能性關掉了,廉價的希望也會蓋過此時此刻的百般經歷。任誰說,死路一條。任誰說,抗爭到底必有光明。任誰說,黎明必在遠方。悲觀與樂觀的預測,都可能是對的,也可能是一廂情願。但可以肯定的是,絕望與希望,掩蓋了當下這一刻的體驗。不要忘記,當下的苦、當下的艱難,苦難中之人生,直接的領受,才是實在的生命本身。你和我也不知道香港災劫之後是怎樣的世界,但我們卻可以察看今天,誰是光明之子?誰是強權的兵卒?善與惡的選擇,你站在哪一方,這一刻的心念,界定你生命的品質。

當我想起牢獄承受苦難折磨的朋友,都有一份感同身受的難過。但「同理心」之餘,不要把別人的苦難,扛在自己肩頭。別人要負的軛,沒有人能代替。以前,香港人爭取民主付出的代價不大,頂多是頂住大太陽遊行三、四個鐘汗流浹背。今天,正如世界各地爭取民主的路上,有血有淚有犧牲。祝福被捕被囚及流亡海外的朋友。他們的苦路沒有人可以代替他們走完,各人有各自的十字架。我們可以做到的,就是活好每一刻,在各自的練歷中保持生活的力量。一般港人並不是站在政治活躍的核心,但大家坐在同一條船上,多一個人保持身心的韌力,這首船就有多一份前行的動力。

David說,接受存活的每一刻,那是上天給你和我的禮物。我以前會這樣想,朋友在牢獄受苦,而我們在外邊如常生活,甚至像David那樣欣賞生活,個心唔係好舒服。對此,我這個星期有很不同的理解:朋友在受苦,默念他們的苦難,同時也欣賞這一刻寒風中的熱茶、街角乍現的參天大樹、陌生的同路人在危難時的擁抱……Br. David提醒我們欣賞每一刻展現出來的美,在醜中也有美,在黑暗中也有明亮的星,在愁雲慘霧中不要忘記,夕陽為義人也為惡人吐艷。苦與美,共生而不斥。有位年輕朋友對我說,當香港江河日下的時候,他專注做他覺得應該做而又快樂的事,但卻有對不起手足的罪疚感。恰好相反,他能夠在亂世中找到立錐之地、用武之地,對香港、對他自己,也是一份禮物。

將苦難化成力量

新聞看不下去的一天,我和妻子到西貢散步,師姐給我們介紹一條遊人鮮至的哲思之道,我們沿海邊而行,在大石旁坐下,看海、看天,記掛着沒得睡沒得更衣的朋友們,但這一刻,微風輕吹,生活自有源源不絕的活力。有個很年輕的媽媽,抱住一歲多的嬰兒,停下來跟我們say hi,她說,這一年出生的bb都少見人,這個星期疫情稍為好轉,帶她出來見見你們。嬰兒生硬地學習,如何對我們這兩個坐在海邊的陌生人,慢慢展示微笑。妻子跟我說,她讀到一個智者之言:日與夜、苦與樂、成與敗,有沒有互通的橋樑?應該是有的,我說。而搭橋的人,不必有罪疚感。

善信問一行襌師:「你說生活在此時此刻,如果當下是不能承受的災難,你又如何面對此刻?」這也是香港人今天的追問。泛民被捕,我完全沒有力量追新聞。臉書呼籲港人到西九法院,心想去,身體滿是猶豫,生怕承受不了那難以排解的抑鬱。一行襌師的答案很殘忍。他說,你可以逃避當下,但更勇敢的方法是迎向當下的苦,接受它,感受它、轉化它。我心神領會,黃昏時分走到法院前,天陰大風,六點後已入黑,大群記者和警察,還有在暗角避風的家屬親友。走到悲愴的現場,感覺不一樣。當下的苦難,難以消化;強權政治在多少正直的人身上肆意摧殘。過去可以依靠法治的防火牆已經倒下,激情的訴求,敵不過強權鐵腕。我看清楚現實,牢獄緊閉,香港此刻並沒有文明的鑰匙。但這非關絕望或希望,正如Br. David所說,每一刻都是mystery,生命的奧秘在此時此刻向你展開,邀請你信任生命,讓生命為你導航。

Br. David說這個生命的奧秘,基督宗教稱之為上帝,佛教稱之為佛性,沒有信仰的人稱之為感悟。他說,我們的內心,有一個「我」,有別於ego的自滿、自大與自卑。那一個「我」,不陷於己,充滿好奇和關愛。像他這樣的一個Benedict monk,是一個修道士,人們稱他為mystic,但他說:The mystic is not a special kind of human beings; but every human being is a special kind of mystic.

因為若你留意當下的自己、自己的身心、身邊一切的聲色,總會體驗到一點真善與美,你會有共生為一的感受,或輕或重,或深或淺,若你願意,生命的奧秘會為你展開。而Br. David所提倡的grateful living,就是鼓勵你和我去接受隨時在你身上發生的那一刻生命的感悟。而這些奧秘,往往在人生最艱難的時刻出現。但願這一刻的香港,在你我身上,苦難將會化成源源不絕的力量,即使我們今天仍未看見苦難的盡頭。

文˙馬傑偉

美術•胡春煌

編輯•王素怡

