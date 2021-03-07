綠色生活：他們的家園 我們的垃圾崗

【明報專訊】你還記得忘了丟棄家裏那袋垃圾一日的臭味嗎？香港即使在大年初一，仍有清潔工開工清理垃圾。不過，在毗鄰的東南亞國家，尤其是靠近涉嫌違法廢塑膠回收場的村落，一年365日也被當作垃圾崗，成千上萬袋垃圾被丟棄在附近，承受來回地獄又折返人間的惡臭，甚至是「夜來香」──濃濃的燒膠味。而鄰國近年環境屢遭受荼毒，其中一個「國際聞名」的幫兇，竟然就是香港。

1. 夜晚燒廢塑膠 居民「吸毒」受罪

自中國大陸在2018年收緊入口廢塑膠後，數以十萬噸重廢塑膠突然經香港轉運至馬來西亞、泰國、越南、印尼等地，最終落得兩種下場。第一，是貿易商安排直接丟棄至堆填區；第二，是吸引不法商人，抽取有價值的回收物後，用有毒化學物清洗，再造成塑膠原料出口。不過，其餘無法回收的塑膠，就丟棄在靠近港口的小鎮村落，甚至以焚燒處理，釋出二噁英，污染空氣、土壤、水質及食物。

2019年中，筆者前往鄰近馬來西亞巴生港的Lorong Sungai Chandong、Pulau Indah及仁嘉隆鎮（Jenjarom）考察，Pulau Indah在馬拉語的意思，解作「美麗島」，但現實卻是「廢膠圍島」，何其諷刺。甫到達下車，就目睹逾3公頃的荒廢村屋，內裏充斥着來自歐洲、美國、日本的塑膠，例如膠樽、暖包包裝、護手液樽等，堆起至少逾30座比成年人還要高的塑膠小山丘，蒼蠅無數，逗留片刻，頭痛作嘔已是等閒事。僅十步之隔的養殖魚塘，自有涉及違法的塑膠回收場在附近經營，用化學品洗刷塑膠再回收，懷疑將污水排到魚塘附近，嚴重影響生計。

揭發回收場惡行遭恐嚇

荒廢的村落尚且如此，靠近涉嫌違法廢塑膠回收場的民居更是叫苦連天。這些回收場為了避開執法部門巡查，往往會在夜裏開工，並將不要的廢塑膠焚燒，令附近居民每日「吸毒」受罪，更出現咳嗽、哮喘等症狀，甚至染上呼吸道疾病。村民兼化學家潘麗婷多次與國際媒體調查，揭發回收場的惡行，甚至連家被淋紅油亦無所畏懼，就是不信有強權無天理，更不違言痛斥牽涉洋垃圾貿易的出口地，以及包括香港在內的轉口地，「不要再當我們的家是你的垃圾崗」。

全球每年製造近90億噸廢塑膠，只有9%能夠乾淨回收，物料單一而有一定數量的，例如透明膠樽，其餘要不堆填或焚燒。至於一些「食之無味、棄之可惜」的廢塑膠，由於分揀成本較高，回收價值較低，所以美國、歐洲、日本等發達地區會出口這些「洋垃圾」到落後地區，美其名叫出口回收再造，實際只是眼不見為乾淨。1992至2017年間，中國大陸對塑膠等原材料需求若渴，入口全球近46%的廢品。香港地理位置近水樓台，成立公司手續簡便，毋須在本地有回收設施，即可從事垃圾轉口貿易，可謂本小利大，自然奠定國際垃圾貿易自由港的地位。2016及2017年，香港分別轉口逾260萬及160萬噸廢塑膠，逾九成轉口至中國大陸，其中一半屬於難以回收的低端廢品。

2. 環境部門放軟手腳 非法運廢成罪犯「大茶飯」

不過，中國近年經濟起飛，加上垃圾貿易多年來對環境造成衝擊，亦要顧及國際形象，不願再成為他國的垃圾崗，於是在2018年收緊入口廢紙、廢膠等24種固體廢物（俗稱廿四味）。中國拒收，不代表洋垃圾會自然消失，發達地區急需找到入口限制、環境法規要求寬鬆的國家傾倒廢物，馬來西亞、泰國、越南等地頓然成為其新寵。香港既自詡為國際大都會，卻沒有對此警惕，續擔當垃圾轉口港，近年轉運數以10萬噸計的廢塑膠到當地。你可以說，這是明買明賣的自由貿易，但人家也有呼吸新鮮空氣、家園不受污染的自由。環境部門放軟手腳的後果，終在翌年自食其果。

東南亞遭受的禍害，國際社會早就看在眼裏，記在心裏。國際刑警也看不過眼，在2020年8月發布首份有關廢塑膠貿易的報告，全球廢塑膠貿易額由2016年348億美元（約2700億港元），預計大幅增長至2022年500多億美元（約3880億港元），既是「大茶飯」，也吸引不法分子分一杯羹。報告特別強調，近兩年非法廢品運輸量有明顯增長，並透過自由港等轉口地偽裝成廢品來源地，再運往其他地區，香港正正擔當這角色。

3. 廢品被退回港 公帑埋單

香港參與這種臭名昭彰的貿易，損人也不利己。近年東南亞等地收緊入口，並在關口加強抽查，一旦發現是低端廢品或涉及非法貿易，就會將貨櫃退運至出口地。冤有頭債有主，由於香港是轉口港，往往被當成始作俑者。2019年，就有14個貨櫃從馬來西亞及菲律賓退運返港，一半留港處理，不過這些廢塑膠或電子垃圾既然被東南亞當作廢物，回到香港後，最讓人擔憂的，是大部分被丟棄至堆填區，變相用公帑為這些垃圾埋單。

《巴塞爾公約》規管廢塑膠的條文，在前年中獲逾180個國家通過，在今年1月1日開始實施，凡出口或轉口，均須通報，並獲得進口國同意，杜絕在不知情下接收洋垃圾。今年1月，立法會環境事務委員會本來沒有安排討論這個議題，在3個議員不約而同追問下，環境局始反駁，近年香港廢塑膠轉運量大減，加上今年《巴塞爾公約》實施後，預料情况會「微不足道」，前言所述，更只是「歷史事件」。

4. 規管條文 形同虛設

香港是全球廢塑膠轉口地，根據聯合國資料，2019年分別是越南和泰國的第二大來源地，同時是菲律賓的第三大來源。即使自中國2018年禁止進口「洋垃圾」後，由2017年逾160萬噸，回落至2020年約10萬噸，相當於5000多個標準貨櫃量，運到發展中地區非法處理及棄置。為何要讓無辜的村民，為香港的垃圾貿易「埋單」？這是環境的不公不義，絕非「微不足道」。

一個馬來西亞跟進洋垃圾議題多年的環保團體伙伴，日前傳來一則壞消息。事緣在2月18日，馬來西亞雪蘭莪州環境局突擊檢查中，發現有8個裝滿145噸電子垃圾的貨櫃在未經批准下進口，打算在當地回收有價值的金屬。經初步調查後，該批貨櫃涉嫌從香港及美國出口。環保署早前回覆本會，指會聯絡馬來西亞當局跟進。目前雖未知該批貨櫃是否經香港轉口或出口，但也提醒香港切勿掉以輕心。而這個馬來西亞伙伴相信，即使《巴塞爾公約》規管廢塑膠貿易的條文已經實施，東南亞仍然接收相當多未經許可而進口的洋垃圾。

美國一直是香港最大廢塑膠的來源地，2020年便從美國進口逾7萬噸，佔本港總進口量約四分之一，卻是《公約》唯一非締約國的發達國家，會否續透過香港轉口廢品，還望環境部門汲取「歷史教訓」，做好情報工作，嚴格執法。日前環保署成功檢控一宗從加拿大進口廢塑膠、電子垃圾等的個案，值得肯定。若今年繼續加強把關，並定期向立法會匯報最新情况，開誠布公，料有助洗脫洋垃圾自由港的臭名，否則「歷史事件」只會重演。

文˙ 楊日輝（綠惜地球倡議及傳訊經理）

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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