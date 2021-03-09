「第三文化小子」何處是家鄉 意國父子 麵包傳情

【明報專訊】怎樣才算正宗意大利薄餅？用芝士碎可以變化出另一款芝士？葫蘆形狀芝士你有沒有見過？咖啡豆可以止頭痛？吃麵包又可以對付胃痛？面對意中混血兒子Rizzy的「整蠱作怪」，意大利爸爸Antonio Pennelli總是一副「無你咁好氣」的表情，說說笑笑間，兩父子談各地生活與飲食，講優質食材，說意大利土方，但其實最想說的是遙遠的家鄉。

Antonio Pennelli來自意大利南部Puglia。Puglia在哪裏？意大利國家的地形像靴子，Puglia大約在其鞋跟位置。聞說意大利人自小受音樂、古蹟、文化薰陶，Antonio就笑說，陪伴他成長的「不是博物館，而是兔子、牛、羊」。Puglia地勢平坦，適合發展農業，他自小在父母的農場長大，小麥、橄欖、杏仁等是他們的農場出品。至於博物館與名勝古蹟，在城市才找到，與他無緣。

年少往外闖 學懂多種外語

Antonio愛周遊列國，1970年代末，22歲的他便離鄉別井。幾十年過去，以為他離家已久記憶不深，但土地與人的記憶原來有很深連結。他說到遙遠的往事，記憶一點不含糊：農場工作辛苦，尤其夏天氣溫高太陽猛，要到田野幹活，必須把握一早一晚氣溫較低的時間。農民望天打卦，夏天雨水少的日子，讓人苦惱。到小麥收成時，收割好就賣給人做麵包麵食。當橄欖成熟，則找來同村10多20人幫忙收割，自家製作手工橄欖油，工序繁瑣耗時……農場規模不大，自給自足，工夫多掙的錢卻少。現在大家流行天然、健康飲食，意大利農民家庭早就身體力行。

年少的Antonio往外闖，離開意大利後第一個踏足的地方是丹麥，掙錢與遊玩之外另一得着是學會一點丹麥語和練好了英語。意大利的學校要學生選修外語，他當年選修法語，後來周遊列國到南美洲，自自然然又在當地學會了西班牙語。他就這樣邊工作邊遊玩，順道學會外語縱橫天下。1988年他來到香港，覺得這地方有趣便留下來，「因為會說多種外語，找工作不難，可以做翻譯，當freelancer」。愛自由、敢嘗新的他做過很多行業，旅遊、飲食，連配音也做過，沒什麼難倒他。Antonio說，「最重要是適應」，例如在丹麥生活就不要想念意大利的食物，「當地有什麼就吃什麼」。在香港，他最愛吃的就是最經典的蝦餃燒賣、叉燒飯，因為嗜辣也特別愛吃四川擔擔麵。

南意人吃麵包愛灑鹽

意大利美食名聞天下，Antonio表示，意大利菜受不同國家菜式影響，文化結合就能生出新菜式。意大利南部與北部差異不小，南意較受西班牙菜影響，北意菜則有德國影子。簡單如吃麵包也大不同，北意不加鹽，南意一定會在麵包灑鹽。來自南部的他自然認為家鄉有較多正宗美食。當地小麥好，做出來的麵包好吃，點上自家橄欖油，塗抹大量蒜蓉，再撒把鹽花調味，就是他的南意美食。

南意人可能真的吃鹽比我們多，隨便開口就是一個個關於食材的故事。他說burrata芝士是「窮人菜式」，做法是把mozzarella芝士的零零碎碎蒐集起來，混合奶油，再用同樣是mozzarella芝士做的「袋子」包起來，就成為burrata，其面世初衷不過是農民不想浪費食材。Antonio笑說：「胃痛嗎？吃麵包就可以好轉。頭痛？不用擔心，咬幾粒咖啡豆就可以解決。」就地取材的民間飲食智慧，大概每個國家都有獨門秘方。

Antonio笑稱意大利沒有什麼值得人學習的地方，生活態度輕鬆，南方人尤甚。像他自己就是「盡量少工作，夠交租就可以」，不過意大利的深厚文化底蘊和絕世風景，都是孕育美學的地方。Antonio來港後成家立室，混血兒子Rizzy在香港出生。兒子還小的時候，他們幾乎每年都回意大利，待上一段時間，周圍看看，耳濡目染下兒子亦培養出美學眼界，這可能也是傳承的方式。

「在港是意大利人，在意大利是港人」

Rizzy讀本地學校，廣東話說得幾近無懈可擊，一張俊臉遺傳自父親，但他第一句就說：「我沒有爸爸那麼厲害，精通多國語言。廣東話native，能說崔世安程度的普通話，能說英文，意大利文努力學習中。」但虎父無犬子，爸爸靈活變通做人豁達，兒子也活潑聰明，展現跟父親一樣的強大適應力。大時代下，Rizzy有多重身分，既是健身教練，又會在網絡平台拍片介紹意大利文化，並經營網上生意與父親一起進口意大利食品，誓要把家鄉意大利南部美食，推介給香港人。

「在香港是意大利人，在意大利是香港人」，Rizzy如此形容混血兒的困境。在香港，母親負責管教，父親負責陪伴玩耍，他與父親關係像朋友多於父子。他形容小時候的飯桌，父親不在時媽媽會煮米粉之類的簡單家常菜；如父親回家吃飯就吃沙律、意粉和肉，典型3道菜西餐。他跟母親說廣東話，跟父親說英語，在中西合璧環境下長大。

Antonio一臉自豪地說「Rizzy 5歲前會說意大利語」，兒子卻尷尬回應「但之後都忘了」。5歲以前的記憶當然模糊，Rizzy自己也搞不懂，怎麼後來在香港就只說英文和廣東話。「我只會意大利文詞語，但不太會正確使用，所以要重新學習。大概是在17歲那年，想要認真學好這個語言，大學自由選修的其中一科，就是意大利文。」

學好意大利文 連接意大利的根

語文連不上，Antonio卻說連結兩父子的一定是麵包！Puglia盛產小麥，那一帶製作出來的麵包特別好吃，小小Rizzy回鄉時，每天都是雙手各拿一個麵包，吃得津津有味。Rizzy最記得的是回到意大利跟着父親四處走，外出遊玩，父親總會自製三文治。Antonio對家鄉麵包非常自豪，更打趣說意大利麵包不會過期！「新鮮做好的麵包有新鮮的吃法，放了2、3星期變硬了、吃不完的麵包，就會用來融入菜式中，冬、夏都有不同做法，又怎會過期呢？」

跟爸爸回意大利鄉下，親戚總是熱情歡迎Rizzy，也不管他明不明白，就興高采烈用意大利文跟他說話。但當時意大利文不精的他只能用單字回應，感覺自己像「泰山」般，雖然感動，卻無從用言語表達。Rizzy形容自己像「third culture kid，在第三文化長大，有時候會覺得，自己好像沒有根」，或者學好語言，就是讓他連接意大利的根的方法。

像Rizzy這種多元文化下長大的孩子，思想都有獨特的一面。問他覺得自己家鄉在哪裏，他認為「每個人的家鄉都是獨特的，一個人可以有幾個家鄉」，他自言有兩個家鄉很幸運，一個在遙遠的意大利，另一個是他成長時住的南丫島。當年在英國念大學，他更想念的是記錄他成長歷史的南丫島。他認為「好多香港人都無鄉下」，他試過問人「鄉下在哪裏」，獲得的回覆常是「唔知道，大陸唔知邊度囉」，正正道出不少香港人沒想過家鄉的意義。

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

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