知多啲：鹹香葫蘆芝士 佐酒配麵包

意粉款式多——意大利粉款式多多，問Rizzy，哪款用醬汁煮？哪款可以放湯？他笑說，意大利人一看就會知道。簡單來說，長形的麵條用醬汁煮，粒狀的可以放湯。（$64起/包）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】關於何謂正宗意大利薄餅，Rizzy笑說不要再問加不加菠蘿了。另一個常見謬誤，是港人常說的夠薄夠脆就是正宗。他說自己很喜歡吃pizza，意大利薄餅不一定是圓形，可以有各種形狀，餅底的厚薄也並非最重要，餅底有沒有做好，味道好不好才是重點。那厚薄好壞的標準在哪裏？「薄、脆如餅乾，太厚或太多芝士的，都不算好；薄餅的餅底應該像麵包鬆軟，即使冷掉了都同樣好吃，就是做得好的薄餅。」香港人受連鎖店的影響，習慣薄餅要多款式、多餡料。意大利父子推薦的薄餅卻是正宗的、配料不多的margherita和marinara。Rizzy喜歡marinara，以新鮮番茄、羅勒、蒜、橄欖油做配料，吃起來總是茄汁四濺，這兩款薄餅由於材料簡單，餅底做得好不好，一吃便知龍與鳳。Rizzy指出，銅鑼灣The Mast' of Mozzarella & Co.的薄餅做得不錯。

意大利人常吃芝士，芝士種類繁多，可以滿足一日三餐所需。Antonio表示，意大利人吃芝士，有時會配搭果醬同吃，他認為最佳配搭是無花果或梨子果醬，可帶出芝士不同風味。Rizzy引入了Caciocavallo牛乳芝士，由於製作過程需要把它吊起、風乾，因而得出像葫蘆一樣的外觀，為方便港人他就叫它作葫蘆芝士，可切粒當佐酒小吃，又可切一大片鋪在麵包上，把芝士烘至微微融化，滿滿鹹香，富家鄉風情。

意國豬頸肉 似老火湯肉香

港人熟知帕爾馬火腿，不過意大利cold cut還有很多種類。薄薄一片的黑松露臘腸，未放入口已聞到厚重黑松露香氣，味道略鹹適合佐酒。Felino臘腸名字源於意國同名小村，據說公元1世紀已經面世，是最早的臘腸款式之一。不要看它樣子普通，聞起來卻有港式臘腸香氣，厚厚一片切下來，入口軟硬適中。Capocollo豬後頸肉，圓滾滾一大塊，Antonio一邊切，一邊說這是他最喜歡的凍肉，香氣撲鼻，有點像我們烹煮老火豬肉湯的肉香，是吃不停口之選。吃肉不離酒，二人拿出珍藏意大利紅酒與朱古力，顯示意大利人熱情好客的一面。

吃不停口的小食，還有意大利南部的杏仁。注意健康飲食的Rizzy，最推崇南意杏仁，認為比起香港常見的加州杏仁，更大更香。烘焙過的原味杏仁不加調味，據Antonio說，每天吃幾顆，對身體有益呢！兩父子像活寶貝一樣一唱一和說起美食，默契自然流露。

■Rizzy Italia

查詢：www.rizzy.hk/zh-tw

■The Mast' of Mozzarella & Co.

查詢：2529 0115