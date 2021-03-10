比起飲 更喜聞 獨愛威士忌醉人芳香

【明報專訊】有人說威士忌是「男人的浪漫」，代表成熟與穩重，經過歷練的人才懂得欣賞，就像舊電影裏，帥氣男主角總愛喝威士忌。琥珀色的酒液滑進喉嚨，湧上口腔的是濃烈的酒精味道，叫不少女士卻步。不過時代在變，威士忌不再是男人的專利。33歲的譚嘉雯不愛紅白酒，卻獨愛威士忌那種辛辣與陳年木頭的芬芳。她不僅是國際品酒大賽的評審，更創立了香港威士忌獨立裝瓶商「香港威」，在這個男性主導的世界創出一片屬於自己的路。

「我第一啖威士忌是7歲飲的。」身穿一襲橙紅裙、蓄一頭利落短髮的譚嘉雯（Carmen）仍對當時的場景歷歷在目。「我將手指放進爸爸的酒杯，輕輕抿了一口，覺得（威士忌）很香。」40度的烈酒沒讓這個小女孩卻步，反而在她心內埋下了一顆種子。

Carmen在英國讀大學，畢業後回港加入一間酒貿易公司做銷售，她在一次試酒會發現吸引她進入威士忌世界的「初戀」。「一飲支18年的Macallan，『click』一聲知道this is the one。」她形容這酒口感豐潤，帶着拖肥糖與豆蔻的香，餘韻還有少許煙熏味，一切配搭恰到好處，「18年就是個young adult，過了年少無知的階段，但又未像中年人那麼老成，fruity得來又有些辛辣，剛剛好」。

前中後調 多層次香味

「品酒不是要飲醉，而是要享受」，在爸爸的薰陶下，她從不抗拒烈酒，很快就愛上了辛辣的威士忌。比起飲酒，Carmen更享受拿着威士忌聞香，「就像香水，威士忌的香味也有前中後調等層次」。她喜歡把威士忌抹在手或頸後。酒精隨體溫揮發後，威士忌的醇香會留在皮膚上。對Carmen而言，威士忌不是普通的「飯後酒」，而是無時無刻可以來一杯的treat。她常常聽着jazz，獨個兒倚在沙發上聞杯中琥珀色的酒液，享受醉人的香氣，或與三兩知己來場品酒會，與大家輕酌慢飲。

赴蘇格蘭酒廠 鑽研製酒

自從打開了威士忌的大門，Carmen不甘心只做個普通的「whisky lover」，決定前往蘇格蘭深入鑽研威士忌。約10年前，她考獲WSET level 3的證書（葡萄酒與烈酒教育基金會）。2015年，她前往有200年歷史的蘇格蘭酒廠Springbank實習，學習蒸餾、桶陳等製酒工序。「我是香港第一個去那裏學酒的女生。可以親自實踐在書本上讀到的知識，覺得很幸運。」Springbank是Carmen最喜歡的酒廠之一，她更欣賞酒廠熱中教學，並堅持聘請當地員工人手釀酒：「當其他酒廠抓緊時間釀酒賺錢，他們特意關門2個月來教一班什麼都不懂的初哥，我很佩服他們願意花時間培育新人。」

或許受了Springbank的熱誠所影響，Carmen亦想在香港推廣威士忌文化，打破大眾認為威士忌只是辛辣的刻板印象。2018年，她在港創辦威士忌學校WhiskyU，開辦獲蘇格蘭高地與群島聯合大學Moray College認證的威士忌短期課程。從威士忌歷史、製酒到品酒方法，讓大眾有系統地學習專業知識。

「香港有本地gin，但是沒有本地威士忌。」她亦想創造一個屬於香港的威士忌品牌，但無奈因法律限制不能設酒廠。山不轉路轉，Carmen與好友於2020年成立香港獨立裝瓶商Hong Kong Whisky「香港威」，親赴蘇格蘭購入單桶威士忌，並與「老夫子」合作推出3款蘇格蘭威士忌。「說起香港，老夫子一定是其中一個文化icon，剛好王澤也是愛酒之人，我倆一拍即合。未來亦會與其他本地藝術家合作，希望打出名堂。」

參與國際品酒評審

作為年輕女性，在男士主導的威士忌世界打拼是否很困難？「在外國一些上了年紀的人會對我這個亞洲女仔指指點點，不過隨着時代進步，思想開放了，也有愈來愈多女士喜歡威士忌。」在烈酒界打拼逾10年，從辦學、推出個人威士忌品牌，Carmen更受幾間著名酒廠的調酒大師推薦，成為國際美酒品評大賽IWSC的評判。Carmen說，樂見近年更多人欣賞威士忌，她亦希望讓大眾知道威士忌不只是嗆與辣，了解其經歲月淬煉的獨特魅力。

文：沈晴

場地提供：Whisky & Words

編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪

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