Magritte超現實魅幻手袋

【明報專訊】常常聽到國家一級、二級，甚至國寶級藝術家這些誇張的銜頭，但又有幾多個藝術家擁有影響後世的成就，因而有資格被稱為「國寶級」？

超現實主義藝術家René Magritte，被稱為比利時的國寶級藝術家則是當之無愧，就算於1967年逝世後，其影響力仍有增無減。同樣來自比利時的高級手袋品牌Delvaux，亦熱中與Magritte Foundation合作，推出過的多款聯乘經典手袋，沾染魅幻的超現實主義氣息。

最新推出的Magritte Act II系列，就深受René Magritte的名作《光明帝國》（ Empire of Light）的深沉意境啟發，系列包括將珍稀皮革與René Magritte的藝術符號融合，製成手提文件夾及小卡包。以黑色鱷魚皮製作的Tempête袋款飾有振翅飛翔的金色鴿子圖案，Brillant袋款亦有新猷，經典的「Ceci n'est pas un Delvaux」 手袋則推出象牙白色版本，手袋上的裝飾字形呈半透明效果，全球限量180個，非常珍貴。

查詢：Delvaux 2157 9829（Landmark店）

文：溫兆明