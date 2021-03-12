自駕闖蕩嶼南禁區 邂逅牛牛

招牌菜式——右起順時針：椒鹽豆腐（$90）、酸齋（$85）、脆炸雙寶（$112）和鹽焗雞（$360），都是東方小祇園熟客的最愛。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】大嶼山長沙、塘福和貝澳是不少人學生時代宿營的集體回憶，以往這些地方多處於受限制區域，難以自行駕車前往。其實運輸署2016年起推出「大嶼山自駕遊」計劃，市民可以申請許可證，駕私家車前往。記者今次駕車前往大嶼山南部（嶼南）郊遊，沿路雖有不少上下斜及彎位，駕駛難度卻沒有想像中高。不過申請許可證、準備工夫和大嶼山駕駛的一些潛規則絕對不可忽略，旅途中也少不了要與今年「主角」牛牛碰面。（註：因應防疫措施，店舖營業資料或有變動，宜先查詢）

第1站：山中水塘雲霧繚繞 「大碗」吸睛

這次我們經東涌道進入南大嶼山，然後沿嶼南道遊覽石壁水塘和大澳文物酒店，在東方小祇園吃飯後，再經大澳道、羌山道和深屈道探訪小村落深屈村。駕駛里程只是30多公里，沿途山路綿延、高低起伏、山光水色和離島的閒逸風貌都令人樂在其中。

坐巴士來大嶼山無數次，從沒在石壁警崗站下車，今次自駕來到方知這裏的風景如此美麗，雲霧繚繞，狗牙嶺和羌山等湖光山色，令人想起日本山梨縣的山中湖。1963年建成的石壁水塘，儲水量次於萬宜水庫及船灣淡水湖，為本港第三大；現時仍然是供水系統的重要部分，為港島區提供食水。石壁水塘避車處可略為停留，除了定點的巴士，不時也會有遊逛石壁郊遊徑的山友經過。另外，鄰近古色古香的豎井塔建築也值得一遊。

第2站：大澳精華遊 「看守塔」歎特產美食

駕車駛入嶼南，最遠可到達大澳巴士總站停車場，之後徒步20分鐘，或轉乘2分鐘小船抵達大澳文物酒店。如果隨身物品不多，徒步是絕佳選擇，因為沿途可觀看市集、棚屋、壁畫、蝦醬廠，又有機會品嘗多家地道小店的美食，是一趟「大澳精華遊」。大澳文物酒店共有9個房間，可惜許可證只限即日進出嶼南，因此不適宜租房過夜。

大澳文物酒店前身是建於1902年的舊大澳警署，2010年，被古物古蹟諮詢委員會評選為二級歷史建築後活化。酒店保留警署時代的結構，日常營運和維護亦盡可能用回同類產品，因此雖然歷史感滿載，但不會顯得陳舊。酒店除客房外，基本上各處都在開放時段供遊人參觀，包括逾百年前在警署發生的槍擊事件遺下的彈孔，以及當年用來對抗海盜的大炮和天台看守塔（現時為酒店的Tai O Lookout餐廳）。另外由於位處小丘上，酒店居高臨下視野極其開揚，是觀賞海景日落的絕佳地點。

農田到餐桌 啖出蔬菜真味

隨着近年到訪大澳的遊客日眾，大街新近冒起不少街頭小食和咖啡店。如果想試試傳統齋菜，或者響應綠色飲食潮流想要「跑素」，那麼走10分鐘到南涌那邊的東方小祇園是好選擇。

店名有點熟悉感，東方小祇園由現店長嫦姐的爸爸創立，當年開了灣仔和大澳兩家店：「爸爸是將大澳店當作退休後過日辰的場所，我在大澳也住了近60年了。」南涌這邊寧靜閒逸，不像大街那邊熙來攘往，漫步走過來心情輕鬆不少。餐廳自設菜園，真正「農田到餐桌」零距離，啖出蔬菜真味。招牌菜椒鹽豆腐用的自然是本區產的山水豆腐，酸齋、素鵝等所用的麵筋都是自己做，用油和調味都輕手。第一次來的朋友見到這裏有雞食可能感到驚訝，嫦姐笑言都是因應客人要求：「不少行山客來用膳，其中小朋友不慣吃素，於是我們在多年前推出。」這裏的鹽焗雞是招牌菜。廚房裏備有煮葷和煮素兩套工具，不會混雜。

■香港大澳文物酒店

地址：香港大嶼山大澳石仔埗街

查詢：2985 8383

開放參觀時間：上午11:00至晚上6:00

■大澳東方小祇園

地址：大澳南涌14號

查詢：2985 5459

第3站：海角小村 靜賞斜陽打個盹

離開大澳之後，經過大澳道、羌山道和深屈道駕駛約15分鐘，可以到達寧靜的深屈村。如果不駕駛的行山友，則可以經過大嶼山東澳古道步行約1小時抵達。

深屈村現在只剩幾戶人家，分別經營3家士多。寧靜小村裏交通運輸不便，不少東西都是自行生產，特色就由此而來。3家士多售賣的輕食各有不同，「鹹檸七」中的鹹檸檬、海帶綠豆沙中的海帶和洛神花茶等就在路邊製作，另外村內有幾棵楊桃樹，其果實和楊桃汁也是名物。深屈村毗鄰的海邊和石灘同樣讓人留下深刻印象，環境閒逸寧靜，漫步或者帶定小椅來閒坐或者打個盹，靜觀遠處山峰間透出來的斜陽，真有點「不知人間何世」之感。

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：梁小玲

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