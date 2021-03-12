知多啲：通行證1個月前開放申請 電動車特設配額

【明報專訊】大嶼山南部屬封閉道路，駕駛人士可循運輸署的「大嶼山自駕遊」計劃，申請一日許可證，在指定日期駕車前往。

計劃規定，周一至五（公眾假期除外）每天容許最多25部私家車（其中5個名額編配予電動私家車）進入南大嶼山。每日名額在1個月前的上午7時在運輸署的計劃相關網站（bit.ly/3t3Xcnz）上開放申請，成功申請的車輛可在指定日子上午8時至晚上7時進入嶼南，每輛私家車（按車牌）每月只可獲得1個名額。許可證費用（$75）須在網上繳付，成功申請後會郵寄到指定地址。

申請注意：公司牌或租賃車免問

1. 早起。僧多粥少，心儀日子前1個月宜清晨7時守在電腦前申請。一般車輛名額基本上在2、3分鐘內秒殺，電動車相對比較容易，不過近年電動車數量增加，競爭也比以前激烈。

2. 不可過夜。由於晚上7時前要離開封閉道路，因此住宿基本不可行。

3. 一月一行。每輛私家車每月只可成功申請1次，公司名義出牌或租賃車輛免問。

行車注意：遇牛忌閃燈響號

出發前檢查車輛狀况，特別要入滿油和充好電。南大嶼山唯一的油站在梅窩，電動車充電設施欠奉，萬一路上拋錨必須要找持有許可證的拖車公司。泊車則不用太擔心，各景點附近都有泊車位，以梅窩和大澳供應最多。

駕車往嶼南基本上就是由東涌經東涌道和嶼南道到達各目的地。東涌道經過多年修建和改善，其實十分易行，只是上下坡的幅度比較大，小心控制車速，特別個別路段限速30公里，並且裝設測速相機，小心應對問題不大，難度大概和深淺赤石、大帽山荃錦公路等路段相若。

嶼南道上，可選向東北方走（前往梅窩、貝澳）或往西走（前往塘福、長沙、石壁、昂坪、大澳等地），這次我們選行後者。嶼南道道路狹窄，幸好路上各處都有避車處，自知車速比較慢可先讓其他駕駛者或公務車輛優先通過。另嶼南道或會遇上流浪牛隻，牠們十分溫馴，慢慢駛離就是了，千萬不要閃燈或響號驚嚇。

駕駛難度較高要數前往深屈村的深屈道，單線雙程又多行山人士，而且盲彎較多，宜亮着頭燈慢速行駛以策安全。

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