沙發薯：真理部開心速遞

【明報專訊】很久沒有看過無綫電視翡翠台的節目，但有人提醒我，一定要重看本星期一播出的《愛•回家之開心速遞》。

《愛》系列的好處，在於沒有追看、不理解劇中人物關係都不太緊要，劇情嬉嬉鬧鬧20多分鐘又一集，沒有什麼負擔，完全做到處境劇「電視撈飯」不用腦袋思考的功能。正因如此，處境劇成為最佳軟銷甚至洗腦工具。無綫近年大力推廣將產品植入廣告，《愛》就是其中一個主要的渠道，不少產品例如廁紙和寵物用品等，早已完美植入，成為節目的常備道具和背景。

廣告植入劇情 介紹入境處部門

想不到的是，《愛》最新的廣告客戶是偉大的特區政府，表達形式更超越植入級別，與直接硬銷無異。該集《愛》講述金城安（周嘉洛飾）與友人接了一個婚禮攝影項目，到達政府綜合大樓的證婚場地，巧遇阿姨熊若水（呂慧儀飾）、其男友龔燁（張景淳飾）和龔的父親（蔡國慶飾）到入境處換身分證和特區護照，後來他們更成為差點泡湯的婚禮之座上客，皆大歡喜結局。劇情上文下理是否有邏輯完全不重要，重點是詳盡介紹新近進駐該大樓的入境處各部門及服務，由證婚場地有充足泊車位和偌大的空中花園，到市民可以在入境處辦事處領取身分證和護照，甚至連整座政府大樓的裏裏外外都介紹一遍。如果沒有留意的話，還以為這節目是由《愛》演員擔綱演出的入境處特約廣告雜誌。政府部門利用節目植入廣告，或許以為可以更「貼地」軟銷其「產品」，但做得太着迹，結果適得其反，觀眾大叫誇張核突，有網民甚至去信通訊局投訴節目內容偏頗，反對政府將大氣電波公器私用。

以前政府要宣傳公共服務或政策，多會以API（Announcement in the Public Interest）形式，在電視廣告時段播出宣傳片，或與電視台合作拍攝資訊或戲劇節目，近年亦有在劇集片末以「資訊窗」的形式，介紹不同部門的工作或資訊，這些都是堂堂正正的操作，亦有過不少深入民心的成功例子，不似今次《愛》的植入式廣告，鬼祟又做作。但既然先例已開，又得到親政府電視台的配合，相信其他公共部門亦會緊隨其後，在各個節目軟銷政府的工作甚至議題。

你可能會不屑地說：「乜𠵱家仲有人睇TVB咩？」我都不想相信，但事實是「有」，而且仍然不少，只要政府將同一個議題放在不同時段不同類型的節目，很容易就能將議題植入觀眾的腦袋——如果《東張西望》多談科興疫苗的好處（及其他疫苗的副作用），以及青年在大灣區機遇處處，再在《愛•回家》加入根叔（劉丹飾）大讚接種科興疫苗後非常興奮，「廢青」金城安同意大灣區能幫助他「脫廢」之類的橋段，再以幾個由知性藝人做主持的資訊節目加持，觀眾就會將政府的觀點照單全收。在分眾的年代，哪怕這批受眾的人數多寡，只需要在政府有需要的時候可以動員就足夠了。

媒體理論學家波茲曼（Neil Postman）的名著《娛樂至死》論及兩本小說的極端預言：《1984》「大阿哥」箝制文化和思想，赫胥黎《美麗新世界》人們沉溺科技和逸樂以致失去思考能力，他認為社會正向後者邁進，可恨的是兩者均在今時今日的香港發生：在位一邊利用大量資訊達至愚民的目標，另一邊以公權力整頓傳媒和思想傳播架構（如教育界），以公帑營運的香港電台不再被「陰乾」，而是被監生「揑死」，不合心意的節目被DQ，再以配合主旋律的節目取代之。香港的「真理部」已經出現，更將2+2=5開心速遞到熒幕前，不想被思想改造，唯有少開電視。

文：梁慧思