工整線條 勾勒疫下詩意 水彩窗戶接通人與城

《風景》是吳嘉敏最喜歡的作品，以水點為窗景的構思獨特，一顆顆完整突出的小水珠跟藍綠色朦朧背景相映成趣。（主辦單位提供）

【明報專訊】「閉關」在家時，人跟外界最大的接觸，網絡之外，就是窗；這塊透明玻璃，成為我們與外界視覺相連的通道。藝術家吳嘉敏進一步拓展窗的意象，在她的畫筆下，窗可看到街景與天空，也可以是畫布，或在畫廊裱起的畫作。富想像力的題材，療癒的工整線條及柔和顏色，構成撫慰人心的水彩畫。

水彩所畫的風景畫，給人的印象可能是比較朦朧而富詩意，多數線條並不突出，以不同景物的顏色為自然的分界；而藝術家吳嘉敏的作品，有着整齊的線條，畫面乾淨利落得一絲不茍，卻又不失夢幻的感覺。

喜歡畫「計住」的線條

吳嘉敏說，今次畫展主題「窗花」，是在半年前決定的。當時她希望這系列作品可以回應2020年這個大時代——當疫情下人人被迫隔離在家，人們跟外界最大的接觸，就是窗。「看着窗一段時間，我就覺得窗景未必是很實在的景色，下雨時在玻璃上的水珠，也是窗的景色；那水珠可以是主角，而背面的景色就可以模糊了。」這句話，說的是吳嘉敏最喜歡的作品《風景》，一整張畫佈滿白色水珠，水珠又帶有藍綠色陰影，讓人感覺是下一場小雨後，水珠仍留在窗上的狀態。

《遊樂場》是吳嘉敏在這個展覽中畫的第一幅畫，紫藍色的高樓大廈，有不少單位亮起橙黃色、和暖的燈光，與空無一人的平台比較，由此可以聯想到孩子在疫情下無法到街上嬉戲的情况。這幅畫中，大廈的線條多是平行的，並沒有依循透視法，是吳嘉敏刻意為之，她說︰「我用了2D、很平面的方法去繪畫，線全部都是平行的，我很喜歡畫這些仔細的、『計住』的線條。」

吳嘉敏如何用水彩繪畫如此精細的線條呢？原來她是用了中國傳統繪畫中工筆畫的畫法，繪畫這些水彩畫，工筆技法正正追求細緻工整，講究反覆勾線及染色等。另外工筆畫用重彩顏料，吳嘉敏卻用水彩這一西方顏料，她認為兩種顏料是相似的，但有別於工筆畫顏料在宣紙上極快被吸收，水彩在水彩畫紙上需時乾透，又可以反覆染色，效果更有趣。至於顏色方面，雖然主要是藍綠色調，但她會用上粉嫩色系，不讓畫作的感覺太過沉鬱。

城市就是畫布

題材上，吳嘉敏的作品以富想像力的構圖，呈現複雜的城市景象，取材和場景趣味盎然。其中兩幅畫名為《畫布I》及《畫布II》，吳嘉敏在下雨天坐巴士時，會在帶霧氣的窗上畫畫，她就想到，在水彩畫中可否做到同樣效果？她用手指，蘸上遮蓋液，在畫紙上繪畫了樹和雲的部分後，再上色，畫上城市的街景，之後擦去遮蓋液的部分再畫，就模仿到在帶霧的窗上用手指畫畫的感覺。這兩幅畫的象徵意義是——城市就是畫布。

另一畫作《畫廊》亦可見吳嘉敏對日常生活入微的觀察，在油麻地一個白色牆壁的公廁，打開的每個氣窗角度不同，有的反映天空，有的反映大樓頂部，就像畫廊不同的畫作。訪問結尾，她笑言今次的畫較自己以往的作品抽象，但讓她感覺畫畫時較放鬆，可以更好地表達情感。

●「窗花」吳嘉敏個展

日期︰即日至3月31日

時間︰上午11:00至晚上7:00

地點︰凱倫偉伯畫廊（中環鴨巴甸街20號永福樓）

網址︰bit.ly/3ciCyJo

文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪