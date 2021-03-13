廁紙筒膠管變寵物玩具 放電遊戲收服搗蛋狗狗

自製玩具架——自製玩具架垂吊不同玩具或物品，可減少幼犬日後面對陌生事物的緊張情緒。（林靄怡攝）

刺激感官——未接觸過菜心和檸檬的唐狗藍藍，不斷用鼻子嗅這些「奇怪」食物。（林靄怡攝）

【明報專訊】踏入春天，天氣陰晴不定，有時會連下好幾天的雨，無法帶毛孩外出散步，當毛孩精力無處發泄，便可能會在家中不停吠叫或把家具當成玩具……其實留在家中，主人也可和毛孩玩不同遊戲，或花點創意，將廁紙筒、膠管變成益智零食玩具，要毛孩用「腦力」才獲得零食，當中消耗的精力絕不輸給在戶外玩耍呢！

（註：受訪者因拍攝需要暫除口罩）

搞破壞引注意 一旦「得逞」手尾長

毛孩一天的生活，離不開吃、玩、睡。以往，愛犬都可以定時外出玩耍或散步，但因疫情或天雨關係，狗狗少了出街「放電」機會。香港愛護動物協會高級犬隻訓練師黃浩倫表示：「狗狗不會明白主人為何減少外出，只意識到主人不和牠出街，心情納悶，精力轉放在家。部分狗狗或會透過吠叫、隨處便溺、破壞家具等吸引主人注意。」假如主人因而帶牠出街，狗狗覺得「得逞」，日後便可能重施故技。黃認為，減少外出的情况下，主人宜準備一些「放電遊戲」讓狗狗打發時間，消耗精力。

「豐富環境」益智遊戲 穩定情緒

狗狗遊戲有多種，目的是製造一些「豐富環境項目」（environmental enrichment programme），增加牠們觸覺、聽覺、嗅覺、味覺、視覺上的刺激，有助啟發智能、穩定情緒之餘，也讓牠們「放電」。部分遊戲需要主人與狗狗玩耍，另一些牠們可自得其樂，主人毋須參與。

●與狗同樂系列

毛公仔變化多種遊戲

有主人表示，已買了很多毛公仔給愛犬，但牠把玩三幾分鐘便將它們打入冷宮。黃浩倫笑稱，主人挑選毛公仔不能一廂情願，需要觀察毛孩對哪類毛公仔有興趣；而且毛公仔不應個個一樣，需要有不同形狀、大小、質地，或發出不同聲響，才能引起牠們興趣。

而不論是什麼款式的毛公仔，最重要是主人願意花時間和牠們玩耍，簡單如讓毛孩咬着毛公仔一方，主人拉着另一方，玩「拔河」式的拉扯遊戲；或者主人拿着毛公仔快速移動，不讓愛寵輕易咬到；又或將毛公仔扔到遠處，讓毛孩拾回來，牠們便十分開心。

獎賞訓練自我控制

透過遊戲亦可訓練狗狗自我控制的能力。例如主人手拿牠們心愛的零食或玩具，狗狗大多會興奮地撲向主人，但此時主人不應馬上「就範」，宜等牠按指示做出恰當行為，如坐下，才給牠零食或玩具，讓牠學會坐下才有獎賞。

●自得其樂系列

探索「奇怪」食物

對人類來說尋常的食物，如菜心、檸檬，狗狗會因不常見而好奇探索，這有助刺激牠們視覺、嗅覺及味覺。黃提醒：「必須是狗狗安全食用的食物，忌放朱古力、洋葱等對狗狗有害的食物。」

「解難」找零食

一些益智零食玩具設計巧妙，可收藏食物，狗狗需花時間及智力把食物弄出來。這類玩具有不同難度，黃浩倫建議主人先從低難度開始，讓牠們建立信心，不然難度太高，牠們很快會放棄。狗狗「解難」的方法不同，有些狗會用腳拍，有些會用口咬，有些則用鼻子推。牠們一般難以抗拒美食誘惑，只要有成功經驗，就會不惜花時間把零食弄出。黃浩倫提議：「除了放入固體零食，亦可放入結冰肉汁，或在玩具內塗抹啫喱狀或黏稠狀食物，狗狗不停舔吃，或要動腦筋把零食弄出來，很花體力。」

●舊物DIY系列

發揮創意，利用家中可以藏匿零食的物件製成零食玩具，讓狗狗透過「嗅聞遊戲」消耗體力，黃浩倫提醒：「如果狗狗愛咬破物件並吞食，便要慎選物料，免生危險。」

長膠管：在長膠管中放入零食，讓狗狗想辦法弄出來。

廁紙筒：將三數個廁紙筒垂直擺放，其中一個放入食物，考驗牠們如何弄出來。拍攝主角唐狗藍藍，初初面對廁紙筒時不知所措，研究一會後就懂得叼走並吃掉當中零食，十分聰明。

紙盒：在紙盒內放入零食，開數個孔，狗狗嗅到零食氣味無法抗拒，會想盡辦法辦法把它們弄出來。

蛋糕模具：在蛋糕模具格內放入零食，第一次讓愛犬輕易找到，增加其興趣和信心，之後便要增加難度，放入零食後再放上網球或其他阻擋物，牠們要想辦法弄走。

玩具吊架：利用膠管製成坐地架，吊放數個不同形狀、質地，以及會發出聲響、氣味的玩具或用品，刺激狗狗不同感官。黃浩倫指對幼犬尤其有幫助，自小接觸不同類型物件，可增加膽量，減少日後面對陌生物件、動物或人的緊張情緒。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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