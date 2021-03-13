知多啲：慎選狗玩具 免中毒或誤吞

安全測試——若狗玩具容易被撕破，狗狗有誤吞風險，圖為測試拉力玩具的安全度。（天祥公證行提供）

【明報專訊】如何增加狗狗對玩具的興趣？當中也有技巧，愛協高級犬隻訓練師黃浩倫指出：「如家中有多款狗玩具，應先收起，每一款隔數天或一星期輪流拿出來，狗狗才會有新鮮感。」

玩具分批玩保新鮮感

另外，確保狗玩具安全耐用，狗狗玩得開心，主人亦放心。但由於大部分國家或地區對於寵物玩具都沒有安全測試標準，主人選擇時要留意玩具是否安全。天祥公證行（Intertek）曾測試坊間的狗玩具，發現品質參差。他們根據狗狗身體結構、力量、咬力等，並參考人用玩具的安全要求，檢測市面上一些狗玩具會否釋出有毒物質、衛生程度、設計安全度等。天祥公證行玩具及雜貨部助理總經理黃少佳表示，狗玩具材料質量或不及人用玩具，品質欠佳產品可能釋出塑化劑、重金屬等有害物質，「譬如口咬玩具或穿戴用品染料如果含重金屬，狗狗長期接觸便有可能攝入體內，影響健康。如果狗狗輕易咬破玩具誤吞，後果亦可大可小」。

選購貼士：

1. 按體型選大小

留意產品說明，按狗體型選擇適當大小玩具（圓圖），黃少佳提醒：「尤其球類玩具，如大狗玩小球容易誤吞，小狗玩大球亦咬不穩。」

2. 小心過硬傷牙

玩具硬度亦要考慮，幼犬或老犬不宜玩過硬的口咬玩具，以免損害牙齒。

3. 選有信譽品牌

生皮皮革製作過程要經過多重處理，如口咬皮革玩具品質欠佳，有可能釋出防腐劑及其他有毒化學物，宜選有信譽品牌。

4. 忌太多配件

避免選擇太多配件的玩具，減少脫落及誤吞風險。

5. 具安全認證

大品牌多會為產品做安全測試，或委託第三方公證機構檢測，選大品牌或具品質認證標籤玩具較有信心保證。