{探監達人}阿甘 籌措物資 荒謬中「行步見步」

阿甘說，緊急還押支援其實不只物資包，「每一個在囚人士背後就是一個家庭，有他們的social network（社交網狀），這些人也需要很多支援」。而「拋緊」（還押）的人雖可入的物資種類較多，探訪時間更密，但因前路未卜，家屬情緒支援亦更需關注。（李紹昌攝）

【明報專訊】近來阿甘發夢離不開3大類，「一類探監啦，一類是跟家屬傾偈啦，另一類就是坐監」。他在過去幾星期特別忙，先為47人上庭籌措還押的緊急物資包；庭內保釋申請搞足1星期，又要天天朝8晚11守候着隨時提供支援；理大事件被告陸續上庭，也要做足準備。「石牆花」自去年年底邵家臻失去立法會議員身分後正式運作，全職員工只有3人，甘鎧仲（阿甘）是其中一個，也是唯一不是社工的一個。一入石牆花在荔枝角的辦公室，猶如一個雜貨店的倉庫，6個貨架上疊起一大堆「祝君早安」毛巾、一排排黑人牙膏、一條條Tempo組裝紙巾……他熟練地介紹，毛巾呢，「祝君安好」唔得，標籤不是「AA0008BY」這種厚度都唔得，他現在用手一摸就知道；魷魚絲呢，7g先得，平時多買到的是14g、21g，「你都唔知時興隆點解要出咁多隻，哈。」紙巾易買喇卦，看上去跟在超市見到的沒兩樣，他說這是長條形的，不是我們常見短身那種。

「這些都不合理，標準統一之餘不應那麼難找，你叫家屬點做呢？」牙膏雖是原味清涼薄荷，但容量比規定少，要out；餅乾又怎麼回事？原來連包裝紙盒壓扁壓皺也要out，「好似遊戲那樣，呀點解呢個唔得呢？我們試過唔知㗎，照畀，諗住都係新」，阿甘乾笑兩聲，表情有點無奈又有點戲謔。

訪問前通過電話約好時間，阿甘聲音幹練穩重，說早上多有家屬到來，約下午較好，我撞聾聽成他的名字是阿「琛」，他沒拖泥帶水也沒不耐煩地重複一次說「阿甘，甘地個甘」。收線後我想像將會見到的人，是個實幹型的大叔，一見面才知是很年輕的臉孔。

提醒探訪細節 教親友協調時間

47人上庭之後，大眾知道了懲教署「認可交來物品」標準的千奇百怪，而阿甘除了熟知這些，他的工作還包括細細提醒還押者家屬，如何把握15分鐘的探訪時間：「第一，也是我覺得最重要的，是宣泄情緒，不需特登忍住眼淚，喊咪喊5分鐘先囉，我會跟他們說，預了自己心情一定會激動，隔住塊玻璃喎，掂唔到㗎喎，而他們的心情是，點解佢（在囚的親友）會咁樣著住件囚衣喺入面，覺得是冤枉的、不應該的，很多憤怒、悲傷，所以要有這樣的空間。平復心情後，要跟在囚人士講，屋企人點都會同你一齊行落去，給他們一個支持。我們的角色就是跟家屬說，你咁樣同佢講啱㗎喇，因為當親友需要幫忙，我們都在。第三件事是比較實質的，要提醒在囚人士的權利和福利。」他順口數出，私人膳食、收音機、眼罩、郵票、信封、信紙，與緊急物資包裏的日用品和零食不同，需要事先申請。

也許已說明過很多次了，他說話自帶平緩的「講解tone」，還有一點要注意的，是協調好探訪者如何溝通安排，「還押者每一日都可以有人探訪，一星期七日，邊個去邊日呢？撞了機點算？如果本身那天父母會去，有個朋友知道（還押者）編號就直接去了，父母便會失去機會。相熟的可以開個群組夾好，用Excel去mark每一日誰探監；本身不太熟的，就靠協調者去做，如今日是你探，探完就同我傾一傾，獄中的人講了什麼，然後我再提醒明天去探的人」。

「這些是我們從經驗累積而來的，是從痛苦中累積而來的。」阿甘連這句話都說得平實，但他不是一個硬繃繃的人，話裏聽得出很多體貼，「傳遞口訊很重要，人在外面傳遞口訊很容易，WhatsApp、打電話，乜都得啦，但入面的人就要透過探監的人或書信，寄信來回分分鐘10日，探監的人可以幫忙帶口訊。若你代入他們的處境，他跟你交代了一些事情，會好想你告訴他是否在跟進，今天一句口訊『幫我同阿媽講xxx』，明天來探的人能講返一句，『同咗你阿媽講喇』。你明唔明？對他來說是很大的支持」。

向家屬澄清監獄印象

家屬的焦慮憂心，他也幫忙紓解，「他們的子女很多只有10幾20歲，父母對監獄的印象從哪裏來？《監獄風雲》囉，周潤發同人打交囉，懲教職員攞水噴人囉，你想想他們的心情會如何？我們就會澄清，裏面是否一見你唔順眼就打，坦白講是少的，就算是囚犯之間打架，多是俗稱犯過事、本身有背景的『黑手』才會因獄中或獄外的利益糾紛引發打鬥事件。理論上院所位置足夠時，會把黑手、白手分開，當然現在荔枝角（收押所）非常擠迫，以我們現時理解亦無法分那麼清，白手還白手、黑手還黑手、政治犯還政治犯」。

他保持正經表情地說笑，「有時覺得我們應該收懲教糧，幫了他們做這些公關」。說起物資包裏的物品每月限入數量款款不同，40片裝衛生護墊每月2包、內褲每月3條、肥皂每月1塊，繁複到震，不說不知，原來有個App（應用程式）可供查閱該月各類物資已入的狀况，如顯示為0即已用光限額，亦可查閱當天是否已有人來探，石牆花提交重建荔枝角收押所的建議書中，亦有讚此App可取，如果在單向發放資訊以外，還可供申請物資、預約探訪之用，更好。

從政策倡議到前線支援

囚牢裏，許多是他的同代人。阿甘畢業於中大社會學系，2019年寫畢業論文時，就寫社會運動。當初選這門學科，是經歷2014年雨傘運動後想了解社會運作，「那時看了呂大樂的書，覺得好inspiring，讀下讀下，好似真係解讀到啲社會運動咁喎」，他的語氣又滲入一點點自嘲，「經歷過去年多，覺得社會學，算啦，事情過去咪解讀到囉，現在未過吖嘛，咪解讀唔到囉。那時一心想讀KM（陳健民）的科，奈何我入去時，他已被調去教通識課程，沒教我們學系，一個社會學那麼厲害的教授，卻不能教社會學本科生，之後他已入獄」。那是時代向年輕人開的苦澀玩笑。他還是對政策倡議很有興趣，在民主派立法會議員延任之際，他加入「臻辦」，「點知再刺激啲，當我加入了就到總辭」，「唔緊要啦，咪活在當下囉，哈哈，被迫活在當下」。

現在他的專業包括區分潤手霜的200ml和125ml、煙仔要認住香港製造的某牌子，（攝記都不禁問：香港都有製造煙？）我問，你是否成世人都沒想過自己會知道這些？「我在臻辦的最後日子加入，當時形式與現在很不同，我入去比較多是準備在立法會做質詢、做政策研究，如荔枝角收押所重建要給意見，或有囚友的投訴要做轉介，是這樣的角色。到石牆花，不論是選址以至我們的服務對象、內容，都變成在囚權工作的最前線，本身的政策倡議仍然有，但更多部分是去做真正的支援。」不計沒支薪的邵家臻，團隊有3名全職員工，2名主要負責處理信件的兼職員工，工作量多而龐雜，他們無法談分工，「像47人案，一人去荔枝角、一人去大欖、一人在這邊留守，已分不到人去羅湖」。

他一星期也需親身去探一兩次監，「荔枝角就近，大欖一去已花3小時，搭車過去都成個鐘，行到過去大欖涌再行15分鐘入去，我次次都行入去，沿路行又會影低路上的士多傳給家屬，讓他們如果有什麼遺漏可以買。探完之後為了平復自己心情，又會行番出來」。每次探一個新認識的人，他總先寫信，「不是以石牆花同事的身分，而是作為普通人認識朋友去寫」，他說見面時完成自己了解對方有什麼需要幫忙，提醒申請物資等的任務後，便會互相閒談，「撇開這些身分，說到底那個人是一個普通人，我又是一個普通人。可能我個人本身比較健談，有些手足比較沉默寡言，我都會很厚臉皮繼續說下去。第二次見跟第一次已很大分別，第二次會匯報之前已完成的事，他對你的信任又高了，再第三次已熟絡了」。

試探與背熟各種細節，哪間收押院所容許入20包肉乾可以「10牛10豬」、哪間又嚴限M&M朱古力不能「3包黃2包黑」，要5包口味相同，他說雖然古怪，「但在新常態下，又平常不過。面對太多荒謬，接受現實，繼續行這條路」。「在一個正常社會，我們可能覺得更生人士、在囚人士是outsider，跟自己不屬於同一個群體，所以用局外人的眼光去想如何『幫』他們，但因運動而入獄的這班人對我來說不是outsider，似乎自己一直認識這些，也是為了有一日我可能由牆外變成牆內的人，所做的準備。」

「我有時會跟同事講，其實不如我們自己執定一個緊急還押物資包，既然我都咁熟，又驚人執漏，不如執定啦。」他仍擺着鎮定的臉，我分不清有幾成在開玩笑。「因為我讀社會學，已想像到將來會有一個社會問題出現，現在有上百人因運動而入獄、還押，將來預計會有更多，暴動罪、非法集結，甚至國安法，他們面臨的刑期可能很長，幾年後香港很大機會有一班人出番來，不是典型的更生人士，我們似乎也不能用原有的方式去幫他們，咁點算呢？他們如何重新融入社會呢？而3、5年後的社會，對政治打壓又更大。這也是我擔心的一點。」

預計更多社會問題出現

有沒有想像過自己會入獄？他發夢都夢見過。「我們是做人道支援，社會在一個失序狀態，換言之會很多我們不熟悉的社會問題會隨之出現。任何一個社福機構都是做支援，不過我們的對象是在囚人士，試過上來的是少數族裔，與運動無關，但不諳廣東話，不懂去藥房買物資，我們會不會拒諸門外？不會，會照把物資給他們。」

「如果他朝有一日，做這些在囚人士支援、做人道支援是犯法的話，我們亦甘願進入牆內，成為大家的一分子。這反而讓我更有動力向前行，因為覺得與他們同行，雖然每個家屬上來都很擔憂，有很多負面情緒，雖然我真的幫不上什麼忙，佢個仔還押兩年，是獨生子，幫到佢啲咩呀？」他苦笑兩聲，「點幫佢？幫唔到。但他說完覺得舒服了，我就有動力行第二日。」

見他說話波瀾不驚，我問為何你總是冷靜？阿甘說：「我不會特別壓抑自己情緒。」他與家屬分享經驗，常提到一個故事，想哭便哭。石牆花一直有做筆友計劃，「我平時會拆信看裏面有沒有敏感內容」，有一日，他拆開信來見到一張A4紙，大大隻字分三行寫上I LOVE YOU，以為是什麼惡搞，後面附上封信，是一個媽媽讓孩子學寫的，指名送給另一個已為人父的獄中人，「這個媽媽知道他的家人未必方便帶小朋友去探阿爸，講一句I love you，她想給他一點支持，也提及想教小朋友，其實那些人沒有做錯，不想小朋友來日認知到一個錯的香港」。

給牆內人寫信「係幫自己」

「每日有人上來問點寫信，點有機會探到監，我都會叫他寫信先啦，識咗佢先啦。」他說「寫信師」都有進化，「他們開始創作不同的信件，整下數獨，又放入一些心理測驗，上網搵什麼榮格人格測試，畫落去印落去」。「我好建議大家寫信，尤其是親筆信，一字一筆，你唔係幫緊佢，係幫緊你自己，幫自己如何跟過去發生的社會運動對話，如何與跟你一起經歷這些事的人對話，如何重拾在現代社會裏很不習慣將平時做的事，或心情、生活去書寫出來，這些都在幫你自己。」

「行到幾遠就幾遠」

石牆花其實有花語，「別人說見步行步，我們是『行步見步』，你會見到，係喎，做落就有更加多事情可以做」。一條「祝君早安」的毛巾，他曾急忙到超市去撲，送不進監獄方知竟然有分厚度，更有正版翻版；有在囚者想畫畫，他們試試才發現，有院所容許從畫簿撕下畫紙傳入獄中，某牌子的12支裝顏色筆也能入。「石牆花係咩啫？石牆都會開花嘛，我們就是尋找可以開花的地方去做。」他笑笑，「當行了那一步，探完喇，瀨咗嘢喇，咪見到囉，原來真係唔得嘅。我們便是這樣一個狀態，行到一日咪行一日囉，一個月咪一個月囉，不必想太遠，去想當刻可以做什麼，做到就夠了。你問我如何梳理自己，就是用這種心態，去行那一步。不是去看那一步，你去睇係唔會做。當你望住，哦原來咁樣可以告國安法，原來咁樣就會入獄，點會行下一步？你唔望，行咗，咦，原來行到，唔知點解就係行到，行到幾遠就幾遠」。

做當刻要做的事

他手頭所做的事，很多細碎而光怪陸離，卻步步實在。「個人反而充實咗，因為不會想明天，有更多時間去想當刻要做的事」，「唔通一齊驚恐咩，一齊流淚就會，可以共同地痛苦，但自己處理好憂慮不安，咁先幫到手」。年輕的他，有沒有想過自己之後的人生？「之後？咩叫之後？你有冇睇《靈魂奇遇記》？唔好諗咁遠，可能聽日就死咗呢。」已判囚的人叫「泊正」、還押者則是「拋緊」，拋緊的人，更無法數算日子預測未來。「現在這個狀况也逼大家反思，不知會否與親近的人明天就分隔很長時間。珍惜與身邊人相處，可以自由地對話就自由地對話，可以同枱食飯就同枱食飯，想見就見多些，不要等到冇得見，一日只有15分鐘才見。」

「以前可能這些問題不貼身，現在便真正感受到。」此刻坐在電腦前，我聽着訪問錄音播到最後，是趁阿甘行開時，邵家臻路過吹兩句水，「他是不是好好呢？不過我可以講，你找這裏其他人來問，都係咁好，我們好好彩，你看他是叻仔，就算做別的事情都有發展」。我說所以來來去去不過是想問阿甘，為何有這樣的選擇？他笑我，「你問吓自己啦，咪借頭借路問人怎樣解決自己的存在意義啦」。錄音就此停止，我想想又係喎，在內心擺蕩不安地過日子時，何不也問問自己？

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 李紹昌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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