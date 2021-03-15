晚期照顧新常態 「到戶娛樂家」隔空打氣

【明報專訊】疫情下，各行各業大受影響，社會服務也不能倖免。過去1年，晚期病患及其照顧者也面對着不同困難與挑戰。

「姑娘，我只剩下十幾個口罩，今個月還需要每星期回醫院覆診兩次……」

「我丈夫已幾個月沒有外出，精神及身體狀况好像差了很多……」

「爸爸現正在昏睡狀態，但我很怕送他入院，既擔心他可能會染上新冠病毒，又怕無法陪伴他到最後……」

難題1：缺乏防疫物資及知識

陳伯為晚期腸癌患者，正接受標靶治療，每星期要獨自到醫院覆診兩次。因與年老母親同住，家中沒有其他照顧者，所以覆診及購買生活所需也由他自行處理。陳伯為綜援人士，疫情初期也沒有多少積蓄購買防疫物品，唯有每次去醫院都重用同一個口罩，以減少消耗。我們得悉後，立即安排把善心人捐出的口罩、搓手液及濕紙巾等送上陳伯家中，讓他有足夠的防疫物資進出醫院。

疫情反覆，防疫措施及法例時有更改，部分晚期患者及照顧者未能即時接收相關資訊。於是我們自製防疫小冊子，教導陳伯正確防疫知識，並定期向陳伯及其他有需要人士更新疫情及防疫資訊，提高他們自我保護的意識，減低感染風險。

難題2：留家抗疫 失生活樂趣

晚期病患受疾病影響，大多行動不便或需要在家卧牀。部分患者會有照顧者陪同他們外出呼吸新鮮空氣和曬太陽，我們的同事或義工亦會安排上門探訪或外出的打氣活動，為患者及其家人帶來快樂的互動時間和美好的回憶。但疫情期間，因為要保持社交距離而暫停義工及外出服務，不少家人及照顧者也不敢外出，終日留在家中。

興哥為晚期前列腺癌患者，患病前喜愛社交生活，患病後因卧牀而無法再與朋友外出活動，每次一見到有我們的同事或義工上門探訪，他都會特別開心並與他們暢談。

受疫情影響，上門服務安排暫停，興哥的太太指他精神差了很多，常常睡覺，又不肯做運動，情緒也比以前波動。有見及此，我們以視像形式探訪他，與他談天說地及一起做強身運動；亦安排了視像形式的聖誕活動讓他與太太一同參與，送贈節慶福袋，讓他在家也感受到節日氣氛。太太形容興哥每次視像探訪及活動時也相當精神，笑容滿面，亦會主動分享不同話題，重拾生活樂趣；太太亦留意到他當日睡眠質素及情緒皆有改善，因此紓緩了一些照顧壓力。

難題3：醫院難探病 憂未能送終

疫情下，晚期患者及家人面對最大掙扎是「應否入院」？林伯伯為晚期腸癌患者，太太及兒女都非常疼惜他，近半年他已向家人表明不想入院及留院，最喜歡留在家裏。有一天，家人發現他進入半昏迷狀態，有感林伯伯已進入臨終階段，因擔心送院後會受醫院探訪限制，難以陪伴左右，甚至趕不及見他最後一面，並希望按照他不入醫院的意願，最後家人決定找我們協助父親「在家離世」。經過一輪商討後，大家達成共識，我們為林伯伯安排了醫護人員到診，還有所需的醫療器材與物資，亦有社工提供情緒支援、安排照顧計劃和殯儀服務。最後林伯伯圓滿地安在家「終」，家人也因完成父親心願而深感安慰。

在疫情下，晚期患者及其家人均面對不同難題，或許我們無法阻止疫情帶來的改變；但可以轉化提供服務的手法，並善用社會資源，以減少疫情對患者及其家人的負面影響和生前身後的遺憾。

文：李佩怡（聖雅各福群會賽馬會安寧頌「安‧好」居家寧養服務照顧經理）

編輯：梁小玲

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