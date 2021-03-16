真菌×藻類 互利共生 古老地衣 記一場浪漫相遇

【明報專訊】也許你在城市中匆匆走過時，驟眼看見路邊一抹灰、一抹黃，以為是不知在哪裏潑上的油漆；在郊外散步時，細心留意的話或會看見一株株「花朵」——不是開在枝頭上，而是開在樹幹、石櫈上。相比起大自然裏各種瑰麗明艷的植物，也許攀附一角的地衣沒什麼吸引處，甚至有點醜怪；但它原來無處不在，甚至比你我還老，更意想不到的是，原來它是自然界的空氣污染指標，以生命來預示各區的空氣質素。

存在逾億年 全球品種超過2萬

地衣生存的歷史非常悠久，香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠指出，早於侏羅紀時代前已有藻類及真菌的痕迹，有超過億年歷史，實為一眾生物的「老大哥」。 地衣（lichen）是真菌（fungus）和藻類（alga）或藍綠細菌（cyanobacterium）結合而成的共生體，它的品種極為豐富繁多，全球品種超過2萬，在香港亦有超過300餘種，它們是以真菌部分的名稱來命名，例如雲南肺衣（Lobaria yunnanensis），便是採用真菌部分的名稱（Lobaria），而非光合作用的藍綠細菌 （Nostoc，即一般所指的髮菜）來命名。地衣在全球分佈廣泛，甚至在環境惡劣的極地也能看見其蹤影。綠色力量高級保育經理呂德恒指出，地衣大致上可劃分為三大類：葉狀地衣、殼狀地衣及枝狀地衣，其中以殼狀地衣最為常見；另亦有說第四類的地衣，即鱗葉狀地衣。趙紹惠稱，地衣幾乎可生長在任何表面上，無論是樹幹、瓦片或石頭的表面上均可找得到，但無法在過於光滑的表面或金屬表面上生長。香港隨處可見地衣，以郊野品種較多、較豐富，鬧市中也有機會看到它們，不過顏色、形態可能有異。

地衣的形成，實為「姻緣天注定」——趙紹惠如是說。說得如此浪漫，皆因地衣是這樣形成的：空氣中飄浮的真菌孢子，以及從水源處由風吹過來的藻類或藍綠細菌，兩者在機緣巧合下於同一表面碰上了，從此結成「姻緣」，成為地衣。它們一起形成「互利共生」的關係。什麼是互利共生呢？若要形象化地說，是「兩種生物聚在一齊，互相令生活更好」，趙紹惠稱。

藻提供養分 真菌負責保護

實際來說，呂德恒指地衣裏的藻在陽光下作光合作用，提供養分給自己和真菌生存；而真菌菌絲除了抓住物體表面，起了固定作用外，也把藻類或藍綠細菌包裹起來，令它不至在太陽下乾死，有保護的作用；另外，真菌菌絲中的毛細管也會吸收空氣中的水分，供給藻來作光合作用。若把地衣垂直剖開來看它的切面，可看見上下是真菌菌絲，中間則是被菌絲包裹着的藻。真菌和藻兩者緊密合作、互相照顧，不就很像婚姻中夫妻雙方互相扶持的關係嗎？而當這對「地衣夫妻」吸收足夠營養，就能在表面放射性增生出去，擴展自己的「家」。

改善生態 造福其他植物

趙紹惠指出，地衣能在極端貧瘠的生態環境下生存，而且不是只顧自己，還能造福其他植物，促使更多植物萌發生長：真菌在空氣中吸入氧氣而排出二氧化碳，而真菌菌絲的毛細管亦會抓住空氣中的水分。二氧化碳溶在水中會產生弱酸，弱酸能對於它在其上生長的岩石表面產生「礦化」（mineralisation）的作用，令岩石分解成為適合其他植物生長的土壤，讓植物可以扎根其中並吸收泥土的營養。因此地衣有一個「先鋒植物」的美譽，為日後更多生物的出現「打頭陣」，對生態系統有莫大益處。

地衣不止對其他植物有用，對人類原來也有很多用途，趙紹惠表示，八成地衣均可食用，其餘兩成有毒或不可食用。在中國雲南一帶，地衣被稱為「樹皮菜」，可以炒成小菜、製酒、煲湯或泡茶，又或作飼料來餵飼牲畜。趙紹惠指出，某些地衣有殺菌和抗氧化的功能，敷在傷口上能促使傷口加快復元，因此外國亦有用地衣來作敷料的例子。另外，不同種類的地衣五顏六色，因此在蘇格蘭也有用地衣來做羊毛的天然染料。科學實驗用的石蕊試紙，原來也是用地衣作原料。

文：鄧捷

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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