知多啲：天然指標 地衣反映空氣質素

【明報專訊】雖然地衣能在貧瘠土地上生存，但原來它對空氣污染十分敏感。呂德恒指出，由於地衣從空氣中吸收水分以作光合作用，如果空氣中有污染物如硫化物等，就會被地衣吸收進去，直接導致地衣死亡。當中，由於枝狀地衣的表面面積與體積比例最高，故對空氣污染最為敏感；葉狀地衣次之，最後是殼狀地衣。

因此，地衣也成為了一個很好的空氣污染指標：如果空氣質素好的話，就能看見較多種類及數量的地衣；反之亦然。因此，呂德恒提到，本地科學家曾用地衣來做有關香港空氣質素的研究。1979年，本地生物學家杜詩雅（Dr. Stella Thrower）曾率領69間本地中學的過千名學生做一個全港空氣污染情况調查，嘗試利用不同地方的地衣生長狀况來分析香港不同區域的空氣質素，例如工業區、住宅和郊區等，再繪製出一個全港空氣質素分佈圖，如1979年的報告顯示，發電站附近（例如北角、紅磡、青衣）和工業區（例如長沙灣、葵涌、荃灣）的空氣最差；高山和離島的空氣較好。1990年代再做了2次類似調查，結果發現某些地區的地衣數量減少甚至消失了，反映香港的空氣質素持續下降。據1999年香港公開大學的報告顯示，在市區馬路邊的空氣較差；南區遠離馬路的地點空氣較好。