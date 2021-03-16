湯兆昇搞笑零包袱 不斷起舞推廣科普

湯兆昇推廣科普教育接近20年，他曾到中學向學生講解摩打和發電機原理（上圖），也曾向長者傳授用電及微波爐的原理和安全知識。（受訪者提供）

湯兆昇在電視節目《學是學非》中穿上戲服扮鬼扮馬，例如扮演《街頭霸王》的隆（下圖），以輕鬆手法解釋「空氣炮」原理。他自言沒有學者的形象包袱，反而是在鏡頭面前說話的壓力令他花了一點時間去克服。（受訪者提供）

湯兆昇在訪問中多次強調人的靈活度，人可以有很多不同的面向，正如他在電視鏡頭面前搞笑幽默，但他平日多數會把自己的這一面收起，展露深思熟慮的另一面。（朱安妮攝）

【明報專訊】凡讀過一點物理的人都必定知道牛頓的三大運動定律：慣性定律、加速度定律、作用力與反作用力定律。定律公式簡單，卻奠定了古典物理的基礎，也解釋了日常生活中普遍的物理現象。

湯兆昇，香港中文大學物理系高級講師，在電視上cosplay講解物理知識，在社交媒體上主理科普專頁。電視機前、臉書上、大學裏的湯兆昇，說自己在不同的場合，不斷地跳着舞，追求自己在科普教育中的靈活度。跳舞，是運動的一種，也許牛頓的運動定律可用來解釋這個百變物理專家的內心世界。

打開湯兆昇的臉書專頁「湯博士的物理空間」，可以看到他千奇百趣的帖文：他一時自比約翰連儂——同樣一頭微鬈的亂髮、粗框眼鏡；一時抽政府處理疫情無能的水；一時搞點爛gag；也有感性分享自己喜愛的絕版科學書。當然還未計他在科普電視節目《學是學非》上，和幾個美女主持一起大玩cosplay，扮作「韓版伽利略」向觀眾深入淺出地講解物理知識，他就正如其中一個高登巴打所言「毒得幾盞鬼」。

參考科普教育前輩 建個人風格

台上一分鐘，台下十年功。一條定律得以產生，也得經過科學家的經年試驗與千錘百煉。湯兆升搞怪形象的背後，原來一切都經過認真細密的部署。他曾參考過不少科普教育大前輩如Carl Sagan、Brian Cox的著作和電視節目旁述，從中找出自己獨有的風格：「他們是storyteller，像講故事一般，講得很動聽；而我喜歡帶起氣氛，我喜歡搞爛gag，我喜歡去令一些事情變得有趣，去將件事背後的道理帶出來。」他明白主理科學類型的臉書專頁較小眾，於是一開始玩gimmick：曾以真名上高登，後來帳號無故被封，他把此事放上自己的臉書專頁，後來帳號解封，他特地發帖公告，一來一回，「賺」了幾千個讚。他認為其臉書受眾為「一些有幽默感，有清晰頭腦，比較識得明辨是非嘅人」。湯兆昇堅持專頁要以輕鬆風格營運，因為他相信平和一點去看待事情，其實是在當下焦躁的心靈裏開拓出一個空間：「毋須所有東西都衝到去最前，然後炒車；我們可以退回來看一看，其實究竟實際上是怎樣？」

搞笑、抽水、認真，湯兆昇說這全都是自己的不同面向。「人是很flexible（靈活），有很多dimension（面向）的。」他的科普教育對象有老有嫩，他會到小學畢業禮台上演講，又會走進長者中心向公公婆婆講解物理知識。「在小學生面前，你要跟他們玩，不跟他們玩就會失去他們的注意力；但阿婆不會跟你玩，他們關注的是微波爐會否令他們生癌症。」科普教育不單牽涉硬邦邦的科學知識，還牽涉人，而人有千千萬萬種，他們的需求、看角度的方式如此不同，這時溝通技巧就很重要，「你要知道你想和那類人溝通的時候，究竟有什麼可以令你和那類人產生共鳴？」

如牛頓定律 靈活變通

牛頓第二定律「加速度定律」：F=ma（力等於質量乘以加速度），公式簡單得不可思議，卻能靈活應用在千變萬化的計算中——從計算蘋果在樹上掉下來的速度，到計算火箭升空需要的助力。相同的力施加到不同質量的物件會有不同的加速度，在科普教育的實踐中，湯兆昇也要求自己在不同場合保持靈活，因應不同的人施加不同的「力」：「你面對不同人時，要感受他們需要什麼，你可否有這個flexibility去給他們想要的東西，又不會失去自己？」他承認當中要取得平衡，會為他帶來壓力；但這也令他在不斷摸索中慢慢成熟。

「想太多」致小時候數學成績不好

湯兆昇擁有物理博士學位，但他自言小時候數學成績並不好，全因他「想太多」。計算一條數學題，別的學生可能學會了就不斷練習，他卻苦思為何要這樣計算。中學開始愛上天文和物理，因為它們像是把他從日常世界「lift out」了出來；但他自認自己的數理天分不算很高，學習速度不快，卻會花很多時間讀課外書，甚至更深程度的書，尋根究柢。大學時他試過未能理解透徹某一科內容，寧願欠交三分之二功課，花時間在圖書館裏找書看。然而，他發現當初看似沒直接用途的額外知識，到他後來深入研讀物理時卻又重新遇上。「所以做學問一定不是要求下一步就要有什麼成果……當你真的有興趣，你不理即時成果，去找尋去明白，你才會慢慢build up能力去處理複雜問題。」

牛頓第三定律「作用力與反作用力定律」：作用力與反作用力必然相等。教與學，就如一對作用力與反作用力，教師投入程度如何，學生就如何在學習中反映出來。說到香港的科普教育，他批評現時的科學教育就如「速食文化」，教師不要求學生理解公式背後的邏輯，只要求他們反覆練習題目、背誦公式，「不要問原理，毋須知點解，總之你『砌埋佢』，試100次」，務求在短時間內達成教學目標；但這樣其實是在傷害學生的學習能力和解決問題的能力，甚至會把整個學習過程變為學生的「噩夢」。

科學可助人公平判斷

歸根究柢，科學在這個時代，重要性何在？「科學未必可以幫助你知道是非，但它可以幫你做一個判斷。」早前政府推出銅芯抗疫口罩（Cu Mask），他用電子顯微鏡放大檢視，質疑口罩成效；一些本地出產的口罩邊緣有罅隙，網民質疑它的安全度時，他又出來解畫。科學精神，在於實事求是，根據事實作出客觀判斷。他認為，在情緒和立場主導的當下，退後一步去分析事情，也許能助香港人做一個更好、更公平的判斷。科學的趣味和重要其實不分年代，而是從來都在：「（科學）是最能夠改變這個世界的事，當你知道它運作規律的時候，你就可以欣賞它獨特的地方，甚至可以用它去做一些你以前沒有想過的事。」

湯兆昇愛看村上春樹的書，他坦言從書中得到不少啟發和共鳴。他最愛的其中一本書是《舞！舞！舞！》，裏面一段話令他印象深刻：「只要音樂還響着的時候，總之就繼續跳舞啊……能用的東西要全部用上噢。要全力以赴噢……所以跳舞吧。只要音樂還繼續響着。」湯兆昇形容自己也是在不斷跳舞：「我在電視機前跳着舞，我在學生面前跳着舞，我在自己的生命裏也在跳着舞。」牛頓第一定律「慣性定律」：只要沒有外力干擾，正在運動的物件就能一直動下去。湯兆昇在科普教育中、在生活的不同範疇中，展現不同的姿態，一如書中的舞者，把舞不斷地跳下去，把科學知識傳遞下去。

文：鄧捷

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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