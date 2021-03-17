超級英雄漫畫家Pat Lee 克服傷痛 人人皆英雄

悲憤武士——受父親影響，他繪畫了這位憤怒而悲傷的武士。沒想到上載到網絡後，畫作引來不少迴響，Pat說每當看到作品能成為他人的靈感，都感到十分喜悅。（受訪者提供）

【明報專訊】惡人當道，世事紛擾，此時此刻，看虛構的超級英雄過分完美地拯救世界，還有必要嗎？曾繪畫蝙蝠俠、變形金剛、蜘蛛俠等多套經典超級英雄漫畫的藝術家Pat Lee，從其漫畫生涯中煉就出這句話：「人人都有英雄潛質」，與其依賴被他人拯救，不如好好掌控自己的力量。也許，這是一個沒有英雄的時代，也是一個人人皆英雄的時代。

畫廊內展出多張Pat的漫畫原稿。這張是肌肉賁發的蝙蝠俠和超人，各自握緊拳頭，橫眉怒目，一副兇相，準備討伐壞分子；那張是蜘蛛俠抓着繩子，猛力一躍，使勁踢向敵人，動作立體得猶如破紙而出。「一幅原稿要花9至12小時penciling（鉛筆作畫），OT到看到日出是常事。蜘蛛俠這張最難畫，他的甫士很多變，我叫我哥擺甫士給我參考，花3、4天才畫好。」回憶起2010年移居香港前，在北美為Marvel、DC等美漫巨頭工作的時光，Pat既懷念又笑說「真的好tough」。

中學時代 漫畫成一切

Pat出生於加拿大蒙特利爾，父母是港人移民，經營一家與漫畫店相鄰的雜貨店。漫畫店賣着黃玉郎的漫畫，附近亦有家日本動漫專門店。Pat依稀記得：「第一次是看《阿基拉》，都是日語字幕，but holy，即使不怎明白，也會被畫面震撼。」「刨」完一套套漫畫，他開始涉足漫畫展，並拿起筆桿畫起漫畫來。在通訊科技不流行的年代，漫畫是這名中學生的一切，「除了吃飯、睡覺、洗澡，其餘時間基本上都在畫」。

吃過不少出版社的閉門羹後，在Pat 18歲那年，他的手稿終於得到曾製作蜘蛛俠、X-Men等漫畫的漫畫家Rob Liefeld垂青，於是連父母安排好的大學學位也不讀，一頭栽進美漫界。漫畫工業分工明確，Pat負責在接到腳本設定後勾畫故事原型，再交給同事落墨和上色。他間中也能參與構思角色設定，例如和Marvel、DC合作便特別靈活，「他們會說『be you』，可以繪畫帶有我個人風格的Iron Man」。

日漫風格融入美漫

受日本漫畫影響深遠，Pat常被形容其漫畫作品是manga-like（帶日本動漫風格）。他解釋，日漫和美漫從角色表情、外觀、動作和故事情節也截然不同，「如幽默感這回事，美漫大多是透過對白散發，比較直接，但日漫的幽默感是在故事情節、橋段中間接表達的」。像他創作的漫畫系列Darkminds，講述未來都市裏連環殺手和調查員鬥智鬥法的故事，便是帶有日系色彩、具cyberpunk風格的美漫。

在美漫界打滾10多個年頭，Pat以繪畫北美原版《變形金剛》、《X-Men /神奇四俠》、《超人與蝙蝠俠》等廣為人知，其中《變形金剛》更佔據北美最大漫畫發行公司的銷量榜冠軍6個月。風光背後，是無限個通宵。Pat碎碎念道，「要跟上緊湊的日程，被編輯轟炸」，更重複3次說「真的很大壓力」。

到2010年，他覺得burnt out，打算試試漫畫以外的可能，於是回流香港，主要為客戶製作插畫、動畫、玩偶，餘暇時才畫漫畫。現在回看，他說繪畫超級英雄漫畫，把角色抗敵或克服困難的經歷活現紙上，不期然磨練了他自己的強韌度，畫功如是，做人如是。

最愛蝙蝠俠 渴求正義

他提到自己最愛的角色蝙蝠俠，「他沒有超能力，但很聰明，很強壯，當然也很有錢。他目睹雙親被殺，以一生克服創傷，渴求正義。這是個了不起的角色，因為每個讀者多少都能共鳴。」超級英雄總有弱點，蝙蝠俠也不例外，脫下面具和戰袍，他只是一介凡人，無法飛天遁地，也受童年陰影困擾。Pat說他的弱點，亦與親人有關，他患有抑鬱症多年的亡父，曾為他帶來不少煩惱，「記得小時候在樓上畫畫，一聽到父親呼喚，就要停下筆來照顧他」。後來兩父子甚少談話，直至父親早年過身，他懊悔沒有多陪伴在旁，「現在有時拿起筆，會本能地想起父親。我會靜一靜，等一等，再繼續作畫」。

英雄也好，凡人也好，Pat深信大家的課題都是克服弱點，再意識到自己確實擁有力量去分享、去愛，或改變現狀，「繪畫超級英雄正正提醒了我，其實大家都有超級英雄的特質」。在Pat身上，他的「超能力」無疑是繪畫，以藝術表達傳達正能量：「我認為太多人依賴他人拯救，太倚仗外界，但實際上，我們能自我賦權，成就自己，有能力把世界變得更好或更壞。」

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文：宋霖鈴

編輯：廖偉龍

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