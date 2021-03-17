藤原大「未來之手」探索世界

【明報專訊】不少港人也鍾情日式設計風格，在不能旅行的日子，也可以借參觀展覽吸收一下日式品味。香港知專設計學院（HKDI）附屬的HKDI Gallery最近帶來日本設計師藤原大個人展覽「手尋未來‧藤原大設計展」。藤原大是MUJI to GO及Issey Miyake的前創作總監，亦曾為Camper、資生堂等創作跨界設計，為社區和多個教育機構帶來不少創意項目。展覽由設計師親自策展，以「手」為出發點，展出他「以手創作」之道，亦鑽研與探索作為「未來之手」的新科技。

場內分3個展區，展示藤原大不同設計範疇的作品：例如多個運用「色彩狩獵」設計理念而成的設計項目，包括分別與JINS及資生堂合作的《膚色眼鏡》和《嬰兒肌膚耳機》以及《天空的色彩》；首度公開以機械人取代人手的最新創作《垃圾變毛線——草原毛衣，城市毛衣》及Cyber Physical Hands。

在《膚色眼鏡》及《嬰兒肌膚耳機》設計中，設計師捕捉不同人和嬰兒的膚色，製作眼鏡和耳機。他又利用手持式吸塵器代替人手，親身前往蒙古採集動物掉下的毛髮，又於紐約和東京街頭收集垃圾碎屑，再以人手紡成毛線製成8件毛衣，成為《垃圾變毛線——草原毛衣，城市毛衣》計劃。展覽正想帶出他特立獨行的設計觀點與價值觀，為大家帶來新思維刺激和靈感，面對世界的挑戰。

■「手尋未來‧藤原大設計展」

日期：即日至3月28日

地點：香港知專設計學院HKDI Gallery，將軍澳調景嶺景嶺路3號

查詢：3928 2566

網址：www.hkdi.edu.hk/tc/hkdi_gallery

備註：為配合社交距離措施，展覽採分段式入場安排，設參觀人數限制。觀衆須於網上預約（bit.ly/3rA8e3l）參觀時段，另有線上虛擬展覽（bit.ly/3ldwRkl）。

整理：張曉冬

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