明永樂青花蓮子盌 見證中外技藝碰撞

唐或元代玉駱駝——拍賣專場：瓊肯珍藏重要中國藝術專場；年代：唐或元代；尺寸：高6.7厘米；估價：30萬至50萬美元（約233萬至388港元）；特色：雖然體積不算大，但勝在玉質優美，色水自然和手工精巧，同期作品中站姿款式較罕見。（佳士得提供）

北印度帕拉時期金剛亥母銅像——拍賣專場：印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣；年代：約11世紀；尺寸：高19厘米；估價：40萬至60萬美元（約310萬至466萬港元）；特色：古代信徒認為金剛亥母可助人擺脫有限的自我，得到智慧。（邦瀚斯提供）

白玉雕山水人物圖五足筆筒——拍賣專場：溢彩流光：宮廷掐絲琺瑯及玉器 布魯克林博物館藏中國藝術珍品；年代：清乾隆；尺寸：18.7厘米高；估價：100萬至150萬美元（約776萬至1165萬港元）；特色：筆筒上的浮雕深淺交錯，轉動時有如觀賞連綿的山水畫卷。（蘇富比提供）

明永樂青花花卉紋蓮子盌——拍賣專場：中國藝術珍品；年代：明永樂；尺寸：直徑16厘米；估價：30萬至50萬美元（約233萬至388萬港元）；特色：美國私人收藏，同類者僅有6例。內部邊緣有類似三角圖案，是融入異國文化的設計。（蘇富比提供）

【明報專訊】「紐約亞洲藝術週」（Asia Week）是每年收藏界焦點，今年各大拍賣行密鑼緊鼓作準備。亞洲工藝在外國人心目中極具江湖地位，他們對珍品的重視和鑑賞力不下於亞洲人。這次為大家介紹3大拍賣行的精選佳品，也介紹背後的歷史文化知識。

各大拍賣行在藝術周期間舉辦多場拍賣會。紐約蘇富比一款明永樂青花花卉紋蓮子盌十分吸睛。在明代永樂朝，江西景德鎮御窰的工匠手工極巧妙，工藝、紋飾精緻度非同凡響，此品算是經典代表作。

「元朝結合不同文化，結集全國手藝最高超的工匠於首都。他們帶來新技術、器形和主題。之後的明朝延續了元朝的輝煌技藝。」紐約蘇富比中國藝術品部主管Angela McAteer說，早在元朝，景德鎮已被統治者選為青花瓷研發基地。「不過，當時政府較少干預設計，美學風格主要被外國買家的意見影響。到了明代，當權者卻施以強力控制。」

君主品味影響明瓷風格

明代瓷器的風格很受各朝代的君主品味影響。明代早期，特別是明太祖洪武年間的瓷器質素較差，至永樂時卻進步神速，是什麼原因？除可能是永樂君主的審美標準較高，亦是當時官員努力研發的成果。Angela McAteer指永樂的瓷器白淨和光滑，質素明顯進步，優美構圖讓人聯想到水墨畫，透過充滿活力的上色技巧和光滑釉料呈現。永樂政府嚴密監管瓷樣設計，此舉不但沒扼殺創意，反而發展出豐富的器形及紋飾種類。政府命令藝匠大批製瓷，增聘畫師專職繪畫紋飾，製作水平專業精良。御窰遺址發現不少那年代出產、不達標的廢棄實驗品，證明當時曾不斷實驗、精益求精。

永樂政府嚴密管控仿製活動，大大提升傳世珍品的價值。「明永樂青花花卉紋蓮子盌極罕有，只有6隻類似的款式存世，大部分已成為世界級國家博物館館藏，包括大英博物館。」熟悉中國文化的Angela McAteer說，「盌」和「碗」兩個字在收藏界並沒分別，在英文圖錄中一般都是稱為「bowl」。此盌的繪圖技術帶有異國情調，這正是永樂朝皇家製品的特徵。明代早期的款式和設計，較貼近宋代簡潔、溫潤的美學。但永樂時期和近東地區交流增加，工匠大膽引入當地複雜的幾何設計，把兩者融合。「幾何圖案配以中國花卉紋理，極具特色！」此盌紋飾屬於蓮瓣頂端覆繪三葉紋，是常見於當時外國金屬器的紋飾。其外觀似蓮子，又稱「蓮子盌」，而因為其尖底形狀似雞心，故亦稱「雞心盌」。

◆紐約蘇富比拍賣會

日期：即日至3月17日

查詢：www.sothebys.com/en/series/asia-week

■11世紀印度銅像 優美珍貴

宗教造像是亞洲藝術一個重要門類。邦瀚斯在藝術周帶來一批珍貴造像，當中一尊帕拉時期金剛亥母銅像屬博物館級。此像出自約11世紀的印度，或為現存最早金剛亥母銅像之一，曾借展予美國魯賓藝術博物館（Rubin Museum of Art）達15年之久。

金剛亥母是印度東北部密宗最重要的女性神祇，造型優美。大部分印度銅像已長埋地底，此像包漿圓潤且帶光澤，相信於11或12世紀流傳至西藏，在當地完整保存。

另一款造像是伎樂天木雕像，據考出自日本奈良法隆寺。法隆寺是日本首個聯合國科文組織世界文化遺產，曾經歷大火，復修後分別為當中三大佛像增設華美寶帳，此像曾擺放其中。

◆紐約邦瀚斯拍賣會

日期：即日至3月19日

查詢：www.bonhams.com

■晚商青銅禮器 展現威猛形態

極具歷史價值的青銅禮器和實用的家具，同樣是藝術周搶手的工藝品。在古代，設計師已構思出一體多面的器具。紐約佳士得帶來晚商的青銅虎鳥獸紋觥青銅禮器，前面是虎形，後面是梟形，兼具虎和鳥的威猛形態。此外，一張珍貴的黃花梨螭龍紋六方香几亦十分矚目。圓形的几面在明代家具中屢見不鮮，但此品罕有以六角形設計，雕刻精美，優美的彎腿線條極考驗手工，散發紅木家具的優雅和高貴。黃花梨買少見少，深得不少外國收藏家歡心。

◆佳士得紐約亞洲藝術週

日期：即日至3月19日

地點：佳士得紐約洛克菲勒中心藝廊

查詢：www.christies.com

文：呂一心

編輯：王翠麗

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