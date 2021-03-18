Barbie男友走在潮流尖端

【明報專訊】Berluti一向以優越的皮革工藝見稱，patina古法染色技術更是品牌的優雅絕活。品牌形象一向嚴肅優雅，有時也要放輕鬆一點，搞搞得意噱頭。Berluti為慶祝芭比娃娃男友——Ken誕生60周年，特別為形象前衛時尚的Ken，裝扮成一個走在21世紀潮流尖端的多元型男。

品牌創意總監Kris Van Assche特別從Berluti ×Brian Rochefort系列中，為Ken建立了3款造型，分別是啡色皮褸搭配短袖印花真絲襯衫、鬆身長褲搭配小牛皮編織Camden牛津鞋；Prince of Wales格仔圖案雙排扣西裝搭配印有Berluti和Ken logo T恤和Stellar編織休閒鞋；以及印花襯衫搭配黑色長褲，腳踏小牛皮編織Stellar休閒鞋，手持迷你版Nino clutch。帥氣造型外，還配備了於2020年面世，由Hot Wheels製作的Berluti沙灘越野車。3款玩偶於品牌的Instagram平台亮相，展示他們乘坐沙灘越野車，離開巴黎前往洛杉磯的旅途趣聞。

回到現實世界，Berluti特別為此推出印有Berluti和Ken logo T恤，以及採用經典Signature帆布材質，點綴經patina古法染色呈現California Blue（加州藍）Venezia皮革的Nino文件夾，以慶祝這個破格聯乘。

查詢：Berluti www.berluti.com

文：溫兆明