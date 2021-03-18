隨性有型 愛穿男裝的女子

【明報專訊】大家對Thakoon Panichgul這名字可會感到陌生？這名美籍泰國裔設計師，香港人對其認識可能因他早年曾與意大利鞋履品牌Hogan合作，其實多年來Thakoon Panichgul亦得到各界名人垂青，包括Sarah Jessica Parker、Rachel Bilson和Demi Moore，連Michelle Obama亦曾穿著他的作品，令其聲名大噪。

2004年Thakoon Panichgul創立自己的品牌Thakoon，當年第一個14件的系列就是由Net-a-Porter獨家發售。轉眼十數載，兩者再度合作，Net-a-Porter將會發售由Thakoon Panichgul設計，名為Hommegirls的別注系列。Hommegirls本身是Thakoon Panichgul私下創作的一個多媒體企劃，內容包括hommegirls.com網站、雜誌、為女性而設的升級再造男裝、Hommegirls別注系列，整個企劃展示的，就是那些喜從男裝汲取靈感的女性穿衣及生活態度。

別注系列共推出6項單品，包括恤衫、平角短褲和襪子等，它們的設計靈感均來自男裝，穿起隨性有型，愛好男裝的女士不容錯過。

查詢：Net-a-Porter www.net-a-porter.com

文：溫兆明