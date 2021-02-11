300件藏品 一探藝術傳承 宋元青瓷祭天龍袍罕有展出

鎮館之寶：宋朝的「汝窰青釉筆洗」是香港藝術館的鎮館之寶，由敏求精舍會員羅桂祥捐贈，原本是清宮藏品，其色澤及形態盡顯宋朝簡樸淡雅的美學。（朱安妮攝）

【明報專訊】收藏家組織「敏求精舍」的會員表示，收藏中國古物及藝術品的標準有三，先要是真材實料，之後流傳有序，再來最重要是自己喜歡。60年來「敏求精舍」推動中國藝術研究，傳承收藏經驗，令研究文物工作更紮實，現於香港藝術館設大規模展覽，與市民分享藏品。

香港藝術館與知名收藏家組織「敏求精舍」，兩者每5年合作舉辦中國文化藝術主題展，而今次展覽是歷年規模最大，收藏家共借出逾300件藝術品，包括宋元青瓷、漆器、明式家具、祭天龍袍等，不少藝術品在世界上非常罕有，參觀者可大飽眼福。

敏求精舍在1960年成立，今次以「聚道傳承」為鑽禧紀念展主題，與大眾分享中國藝術之美。「聚道」，典故來自《文中子中說》卷四〈周公篇〉︰「古之好古者聚道，今之好古者聚財。」隋朝思想家王通以此表達收藏及鑑賞古玩，理應是講求修道進德，而非為聚財生利；此點正如敏求精舍的宗旨，「我非生而知之者，好古，敏以求之者也」，此句出自《論語．述而篇》，孔子分享求學態度，應勤勉探求古道。

展覽籌委會主席、敏求精舍會員陳永達，敏求精舍會員鍾棋偉及香港藝術館長（中國文物）鄭煥棠介紹敏求精舍的歷史，最初由知名收藏家胡仁牧（胡惠春）、慈善家利榮森及銀行家陳光甫發起，剛開始時有15名成員。他們提到當年內地政權轉變之時，不少文化人和收藏家帶了文物及藝術品來香港。

除了現任的40多名會員，敏求精舍亦聯絡了過世會員的家屬，分享60周年展覽的消息，甚至回收捐給世界各地博物館的收藏品展出，可想而知展覽規模盛大。同時敏求精舍今次亦開放展出以往不曾展出的藝術品，如外銷藝術，以及較近代的內地與香港名家如張大千、吳冠中的作品，展覽涵蓋的時間線更長，對於中國文化的演示更為完整。主題「聚道傳承」中的「傳承」，除了代表不少會員繼承父母投身收藏中國藝術品之路，陳永達說，透過展覽和一直的研究工作，「希望鼓勵更多人投入在中國藝術與中國文化之中」。

紅蝠飛舞大盤 賀雍正大壽

踏入展廳，最先會來到擺放陶瓷的區域，當中不少是陳永達的心頭好。最能吸引遊人目光的自然是位處正中展櫃的「珊瑚紅地洋彩萬壽五福大盤」。此盤用上中國古代陶瓷中非常罕見的珊瑚紅色，盤的正中寫有篆書「萬壽」二字，5隻紅蝠在旁飛舞，寓意「萬壽五福」，盤底還有32隻蝙幅，是以反白的方式繪製，估計是慶祝雍正帝50大壽所製。

旁邊展櫃的「粉彩福壽雙全團花紋碗」，在清代雍正年製，碗的形態漂亮，白色釉層光潔亮麗，外壁有5組粉彩繪團花，以桃枝作外圈，包裹着桃花、蟠桃與一對紅蝠，有「福壽雙全」的寓意，而粉彩瓷是康熙帝在任期間創造的新類型瓷器，需用到特別的上色及製作技巧。

汝窰筆洗 「小碟」大有來頭

轉個角落，依然是琳琅滿目的陶瓷，卻有隻外形普通的小碟，放在展櫃中單獨展示，細看才知大有來頭。這個展品是「汝窰青釉筆洗」，筆洗是在案頭盛水用以清洗毛筆的文具。香港藝術館一級助理館長（中國文物）麥詠雯分享，汝窰是北宋時期在汝州創辦的著名窰廠，現在存世的汝窰不出100件，宋徽宗以『雨過天青雲破處』形容汝窰。他們估計本來筆洗底部有乾隆帝題詩，後來有太監偷運筆洗出宮前，特意把御題詩磨掉，之後輾轉間由企業家羅桂祥收藏，並捐贈給藝術館。

從十二章紋考究龍袍

展品類型豐富，竹木銅器、書畫家具、紡織品皆有，鍾棋偉領眾人往擺放龍袍的區域，介紹他收藏的「藍色綢平金銀線繡纏枝菊金龍十二章紋吉服袍」，這是乾隆帝祭天用的龍袍，為何如此肯定？龍袍未必一定屬於皇帝的，但鍾棋偉說，此龍袍上有十二章紋，是皇帝袍服專用紋飾，象徵天子之德，而袍上所飾的九龍紋不論前後，均可見五條龍，寓意「九五至尊」。他考究此袍來源，甚至到天壇走過一轉，而袍是藍色的，加上菊花圖案，他估計此袍是秋祭祭天之用。他曾經剪過龍袍上突出的金線作化驗，金線中金的成分相當高。

還看不夠的話，今次展覽還包括外銷藝術品，例如曾由荷蘭朱麗安娜女王（Queen Juliana）擁有的鎏金纍絲銀茶具。另亦有家具展品，例如明末清初珍罕御用的攢靠背四出頭官帽椅一對；至於現代書畫展品，包括4幅萬梅堂圖，分別來自4位畫家，包括張大千、傅抱石、吳冠中及趙少昂，4件作品平排而置，主題相同但一眾畫家風格筆觸各異。

明清文物較易辨真偽

問到兩名成員如何開始收藏中國藝術品，他們各自分享自己的首個藏品和開始收藏的故事。陳永達大學畢業後，因為妻子的關係認識文物鑑賞家、中大文物館創館館長屈志仁，常聽他分享中國文物與藝術研究的精彩故事，之後跟他往博物館和拍賣會，陳永達說自己收藏瓷器也是受他影響。他30年前買的第一件陶瓷藝術品，是「五彩百子圖蓋罐」，在本次展覽亦有展出。陳永達解說，皇帝都希望百子千孫，在百子圖中，可見一眾孩子很快樂，有的騎馬，有的捉棋，生動活潑。在拍賣會上，拍賣行說此瓷器來自明末清初，他再請人鑑賞，得知該蓋罐屬於清代順治帝。他就由此愛上收藏瓷器。

至於鍾棋偉，他笑說自己一開始什麼也不懂，也是從藝術館的展覽和前輩身上學習。1980年代他搬到沙田，鄰近香港中文大學，看過一晚清文物藏品展覽，萌生收藏中國文物的興趣，之後以1萬元投得第一個藏品，現時該藏品已轉售他人。今次展覽主題重點之一是傳承，兩名收藏家都從前輩的故事和展覽學習，慢慢成為專家。

那麼從經驗學習後，他們對於收藏中國藝術品有什麼標準？兩人表示，收藏品首先要是真材實料，明清的文物因不少有皇帝御製年款，較易分辨真偽。之後就是所謂流傳有序，要了解藝術品的由來，什麼人收藏過，拍賣行需要交代這些資料，同時自己亦要請教行內專家。例如「粉彩福壽雙全團花紋碗」就由中國任海關關員的美國人購買再轉售，「藍色綢平金銀線繡纏枝菊金龍十二章紋吉服袍」曾由調職印度的英國士兵擁有。當然最重要是自己喜歡收藏品，因為收藏品未必可以轉售，自己留着的話，若喜愛就不介意一擲千金了。

鄭煥棠表示，香港藝術館成立於1962年，比敏求精舍成立要遲，兩者甚有淵源。藝術館收到的第一件捐贈品「白釉高足杯」，就來自敏求精舍創辦人胡仁牧。而藝術館第二任館長譚志成，也是敏求精舍的會員。在藝術館成立初期，敏求精舍對於藝術館貢獻良多。

另外，為了吸引年輕人參觀是次展覽，香港藝術館作為策展方費煞思量，準備了教育閣的區域，佈置古代文人書齋的場景，再用上擴增實境技術，觀眾拿起多媒體裝置掃描布景，就會出現相關文物，如在案頭出現「汝窰青釉筆洗」，館方亦邀請年輕插畫家及藝術團體參與其中。

●聚道傳承──敏求精舍六十周年

日期︰即日至6月16日

時間︰上午10:00至下午5:00

地點︰香港藝術館3樓中國文物廳及外銷藝術廳（九龍尖沙嘴梳士巴利道10號）

費用︰免費

網址︰bit.ly/2Ou3oXr

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com