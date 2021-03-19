學生炮製「想不到戲劇節」 精簡舞台 壯大「劇」力

【明報專訊】「當戲劇的布景愈來愈華麗，戲劇將會衰落。」司徒慧焯引用書籍《漢堡劇評》如是說。香港演藝學院導演系學生的畢業作，3個學生準備的表演組成「想不到戲劇節」，司徒慧焯刻意要求學生少用錢，舞台佈置精簡，親自參與戲劇舞台製作藝術的所有部分，發揮想像力創作。學生學到表演要有機動性，他感動於在舞台上見到真正的戲劇創作團隊。

西方戲劇的起源，一般相信來自古希臘，與宗教、祭典有關，祭典儀式中人會扮演神聖角色去祭祀，慶祝豐收，祈求好運，戲劇本不是什麼大型娛樂表演。

燈光音響道具 落手落腳

司徒慧焯是香港演藝學院戲劇學院副教授，亦是導演系主任及學院製作藝術總監。他和學生今年舉辦第一屆「想不到戲劇節」，望為戲劇學院開闢新路。今次為了訓練學生創意，司徒慧焯要導演們由策展戲劇節開始，親手做道具布景服裝，控制舞台燈光音響，和自己的演員一起，落手落腳完成他們的畢業表演。他辦這個節目時，心中想着的是，如何讓新一代戲劇工作者，對於戲劇製作有真正全面的認識，成為真正的戲劇建構者（theatre maker）？

此戲劇節包括3齣作品，由導演系的3名畢業生分別執導，選演劇本包括羅蘭．希梅芬尼（Roland Schimmelpfennig）的《金龍》（Der goldene Drache）、馬丁．昆普（Martin Crimp）的《殺死她十七次》（Attempts on Her Life）及朱宜的《我是月亮》。司徒慧焯續說︰「我不覺得香港或全世界應跟從以前的步調製作戲劇或創作，我們需要更了解創作的過程；我甚至認為，（趨勢是）大型製作將會減少，我們要懂得做有創意的中小型製作。」常有人覺得，香港的戲劇比外國的戲劇在形式和創意上落後，司徒慧焯認為其中一個原因是外國的表演有更長時間R&D（research and development，研發）。因此今次表演的另一特色是，導演有很多時間去嘗試，例如3團隊共有7星期時間在實驗劇場排練。他特意安排團隊梅花間竹排練及表演，逼他們的舞台佈置盡量精簡。

3個導演學生都同意，今次的創作方式訓練到他們的機動性。製作的導演加演員團隊人數不多，演員對於創作有更大參與空間，他們一起嘗試做燈光音響道具；有別於大製作，半年前就得跟設計師開會定下表演風格，由導演為風格下決定，現時他們排練時可放膽試，試到較佳表現方式，就可以大幅度改動表演，是導演與演員自我探索，並共同建構一個世界的過程。

失敗中學習 愈戰愈勇

《殺》導演黃朗然說，表演中的一幕關於審判，需要一個法官用的槌仔，本來打算買一個精緻的槌仔，但因為演員用玩具膠槌排練時效果不俗，就直接用上了。在嘗試與失敗（trial and error）的過程中，失敗例子多不勝數，黃朗然也曾棄用一個製作時間很長的布景。《我》的導演張凱婷曾經為表演買來12部風扇，最後又全部賣掉。人少的團隊，很多事情就要他們親自去做。《金》的導演盧宜敬分享，在訪問前一晚，也是公演前一星期，他還在黏貼道具金龍掛氈，嘗試不同的膠水和金粉做出來的效果。

3個學生表示，自己的作品在司徒慧焯眼中依然不夠簡約，他們發覺不在劇場空間填充一定布景道具，的確會沒有安全感，也是要反思的地方。司徒慧焯說，今次的表演雖然未如最初構想做到「行李箱劇場（suitcase theatre）」，可以很簡單在不同場景，單靠幾個演員也能表演；但也相當接近真正的「小劇場」，在香港並不多見，戲劇創作可更注重演員表演，導演對空間的調度等。疫情下，劇場表演學生面對不少難處，去年的畢業生連畢業表演也沒有，失去曝光機會，大小劇團的劇場表演被取消，整個業界受重挫。如果戲劇不只是大劇院的鏡框舞台，回歸其慶典基本，可以在所有場地表演，或許香港戲劇可以適應新常態，在未來走得更遠？今次表演的門票已經售罄，但可以期待學生有衝出實驗劇場的機會。

●「想不到戲劇節」

日期︰3月18日至4月3日

地點︰香港演藝學院演藝實驗劇場

網址︰bit.ly/3rFr9da

文：胡筱雯

圖：香港演藝學院傳訊處提供

編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪