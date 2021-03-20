個人化訂製禮物 陶瓷木材煲呔 非一般心意

（4）帶子裁剪一部分作為煲呔結的位置，另在帶子縫上可調節的金屬扣，即成。（林靄怡攝）

（3）把步驟2的兩塊半成品背對背貼上，並用手塑形、縫起固定。（林靄怡攝）

（2）選出製作本體部分用的布料，並把布料熨在黏膠纖維（viscose）上，令成品更挺身。共做2塊。（林靄怡攝）

（1）先裁剪好布料，選出帶子部分用的長形布料，把布料面朝內對折縫上，之後要反轉，把縫線藏起。（林靄怡攝）

製作精緻——使用格子拼接的木製煲呔（前），近距離可以看到條條木紋，格外有質感；皮質煲呔（後）則是Lubee一針一線縫製，成品圓潤厚實，更為男士添成熟魅力。（林靄怡攝）

輕身陶瓷——以為陶瓷煲呔好「墜手」，結果出奇的輕，整天佩戴也不覺得負擔。（林靄怡攝）

非一般材質——Lubee製作煲呔10多年，除了傳統布煲呔，她也嘗試不同材質與做法，如木、皮革和陶瓷等。（林靄怡攝）

【明報專訊】香港中西交匯，節慶日子特別多，送禮的機會就自然多。心靈手巧的人固然可以DIY禮物送給他人，但對做手工不太有自信，卻仍然想送出獨一無二的驚喜？這時候就可以考慮個人化訂製禮物，既有心思，成品也不失禮。

Lubee有長達14年的煲呔手作經驗，是一間本地手工煲呔店Bow Tie Shop HK的店主。一開始時她為興趣，在網上論壇分享和售賣自己的手作產品；幾年前租下工作室，開始以「手作人」的身分參加不同攤位、周末市集，2019年正式註冊公司，並將工作室搬到較寬敞的黃竹坑現址。

Lubee在2007年念大學時，經朋友介紹到洋服店兼職，主要為客人度身，並幫助他們因應各種場合配襯不同的洋服配件，如領帶、煲呔、袋巾等。老師傅有空檔時，不時教導她如何畫紙樣、剪布、縫紉……Lubee慢慢培養出興趣，喜歡上「手作」的感覺，也萌生製作煲呔的念頭。

為何是製作煲呔，而不是更普及的領帶？Lubee解釋，她發現市面的煲呔選擇很少，大多是簡單的純色款，甚少見到特別花紋或材質。當時的洋服店又主要以訂製西裝為主，西裝配件通常用現成製品。她看中煲呔款式少，又沒什麼訂製渠道，覺得有市場，便開始了做煲呔的日子。

玩創材質 牛仔卡通水鑽點綴

Lubee的作品，既包含傳承也有創新。針對布藝煲呔，Lubee基本上遵循老裁縫教導，包括畫紙樣到縫紉手法。但在材質上跳出原來框架，加入個人特色。以布料為例，明顯比一般煲呔來得多變和活潑。除了一般西裝料、真絲絨，另有卡通印花、牛仔布、京都西陣織、貼上水鑽的布料等選擇。她也歡迎客人自備布料，「不少來訂製煲呔的，都是要出席重要宴會或準備結婚的新人，會帶同女伴製作禮服時多出來的布料，或是剪下部分裙襬來做煲呔，到時就可以match女伴服飾」。Lubee的煲呔款式如此「出格」，一眾男士會否受落？她笑說大多男生很少在日常打煲呔，但在出席重要或特別場合時，就讓他們有多一個飾物選擇。

「度身」訂做 闊度多取決於眉毛

不說不知，做煲呔同樣需要「度身」。煲呔的闊度基本上取決於眉毛，在左右眉毛兩端拉一直線就是煲呔的闊度。「當眉毛與煲呔闊度統一時，視覺上更整齊。但當然這不是唯一標準，如果男士『大大隻』，肩膀特別寬，我就建議做更寬的煲呔，整體比較協調。」

陶瓷製作繁複 至少2個月

製作煲呔需時約2周，Lubee通常會建議客人先上網瀏覽她的作品集，選出心目中類似的款式和布料，以此為基礎再與客人慢慢討論。由於提供的材質和布料非常多元，如果是送禮，大家可以因應收禮者的喜好逐一選擇，從顏色、材質到形狀都可以客製化，甚至繡上名字或配上同系列袖口鈕等。如果有需要，她也會邀請客人親自選布料、看實物後再決定。客人提出的意見，Lubee也會盡量滿足。

至於價錢，Lubee表示一般布藝煲呔約400至580元，如需要使用特殊布料或材質就會因個別情况調整價格。目前最「奢華」的選擇之一是陶瓷煲呔，價錢1200元起，事關每一隻煲呔都需親自到陶瓷工作室製造，而且過程繁複，包括塑形、燒製、上釉、再燒製，製作時間往往需要至少2至3個月。

●製作示範

手作煲呔考耐性 易學難精

Lubee示範如何製作免打呔的簡易式煲呔，也是客人最常訂做的款式。

步驟：

（1）先裁剪好布料，選出帶子部分用的長形布料，把布料面朝內對折縫上，之後要反轉，把縫線藏起。

（2）選出製作本體部分用的布料，並把布料熨在黏膠纖維（viscose）上，令成品更挺身。共做2塊。

（3）把步驟2的兩塊半成品背對背貼上，並用手塑形、縫起固定。

（4）帶子裁剪一部分作為煲呔結的位置，另在帶子縫上可調節的金屬扣，即成。

■Bow Tie Shop HK

工作室地址：黃竹坑香葉道41號10樓1013室（參觀須預約）

查詢：5400 4801

網址：http://www.facebook.com/bowtieshophk

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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