e新品：雙遠攝5G手機 「真」10倍變焦

【明報專訊】5G網絡已推出一段時間，當初為Samsung「打頭陣」的旗艦系列Galaxy S20 5G，亦剛推出後繼系列Galaxy S21 5G。新系列擁有更出色的拍攝系統，其中頂級機種S21 Ultra，更是Galaxy手機中首部內置雙遠攝鏡頭。

S21跟上代S20同樣是「一門三傑」，同時推出3款型號，包括Galaxy S21（6.2吋）、S21+（6.7吋）和S21 Ultra（6.8吋）。3款屏幕都擁有最高120Hz更新率，無論上網、打機等都有更流暢的視覺體驗。效能方面，S21系列皆採用最新的旗艦級Snapdragon 888處理器，提供更快的運算能力和更佳的能源效率，亦支援5G與AI技術，性能算是市面上頂尖之選。

S21系列進一步強化拍攝功能。其中S21 Ultra有4枚主鏡頭，包括廣角、超廣角，以及兩枚分別3倍與10倍光學變焦、支援防手震的遠攝鏡頭，亦改良上代100倍智能數碼變焦的拍攝效果；加上配備雙像素自動對焦感應器，無論遠近都可極速捕捉清晰畫面。另外，S21 Ultra的1.08億像素廣角主鏡頭，可拍攝64倍豐富色彩數據及3倍動態範圍的12bit HDR照片。而上代「極黑亮攝」影像技術亦有升級，在昏暗環境下都可拍攝高質素的相片。

拍片方面，S21系列亦加入不少新玩法，例如是「導演視角」模式，用家可以同時預覽3個鏡頭的拍攝效果，並且自由切換鏡頭拍攝。Vlogger View玩法亦差不多，同時使用前後鏡頭來拍攝影片，最適合記錄出遊片段。