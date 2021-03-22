姿錯能改：怎樣坐才是最好？

【明報專訊】物理治療師經常要解答不同的問題，其中最常遇到的應該就是「姿勢」問題；「怎樣企才是最好」、「怎樣的睡姿才是最好」，還有「應該怎樣坐才是最好」。

最小力量維持同樣姿勢

我們最常看到的就是職業安全健康局的宣傳圖片，側面看到一個人坐在辦公室椅子上，腰部挺直，髖膝關節屈曲成90度，前臂與手臂成90度的姿勢。當然，也需要其他配合，例如工作枱高度要適中，工作枱亦應有足夠空間讓使用者工作，經常使用的用具應放置在觸手可及的範圍內（避免肩膀重複活動）；枱下應有足夠深度及闊度，讓使用者舒適地放置雙腳，使體重可以分散在下肢而毋須單靠臀部支撐。現代人工作離不開電腦，屏幕的觀看距離最理想為35至60厘米，眼睛高度應與屏幕的頂部同一水平，手腕使用鍵盤或滑鼠時傾斜度不大於10度。

以上這些建議都符合人體力學／人體工學，意思是這些姿勢能夠最大程度地以最小的肌肉力量，有效地完成我們的工作。這裏的「工作」就是指「坐着」。想像一下，我們需要用不同肌肉力量才能保持坐着的姿勢，而「最好」的坐姿就是剛剛上面提到，可以令我們用最小力量維持同樣姿勢。

「最好」坐姿 也需適時伸展

這個正確坐姿，太多人見過，而且深入記憶，所以大家都覺得是「最好」的坐姿了。但能夠維持最長時間，並不等於可以一直保持這樣的姿勢，因為一直使用同一組肌肉，慢慢就會出現疲勞。最佳方法是一段時間後轉換姿勢，甚至站起來走走，讓不同肌肉輪替休息。

近來有一說法「Sitting is the new smoking」，大意是久坐對身體的壞影響就有如吸煙，造成的傷害並非你下班或周末多做點運動就能抵消。近年，愈來愈多疾病證實與久坐相關。因此，就算你懂得「最好」的坐姿，也應該最少每小時起來活動2至3分鐘，伸展一下四肢，這樣對身體才是更好。

文：盧浩鏘（註冊物理治療師、香港物理治療學會私營物理治療小組）