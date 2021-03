姿錯能改：怎樣坐才是最好？

next

【明報專訊】物理治療師經常要解答不同的問題,其中最常遇到的應該就是「姿勢」問題;「怎樣企才是最好」、「怎樣的睡姿才是最好」,還有「應該怎樣坐才是最好」。

最小力量維持同樣姿勢

我們最常看到的就是職業安全健康局的宣傳圖片,側面看到一個人坐在辦公室椅子上,腰部挺直,髖膝關節屈曲成90度,前臂與手臂成90度的姿勢。當然,也需要其他配合,例如工作枱高度要適中,工作枱亦應有足夠空間讓使用者工作,經常使用的用具應放置在觸手可及的範圍內(避免肩膀重複活動);枱下應有足夠深度及闊度,讓使用者舒適地放置雙腳,使體重可以分散在下肢而毋須單靠臀部支撐。現代人工作離不開電腦,屏幕的觀看距離最理想為35至60厘米,眼睛高度應與屏幕的頂部同一水平,手腕使用鍵盤或滑鼠時傾斜度不大於10度。

以上這些建議都符合人體力學/人體工學,意思是這些姿勢能夠最大程度地以最小的肌肉力量,有效地完成我們的工作。這裏的「工作」就是指「坐着」。想像一下,我們需要用不同肌肉力量才能保持坐着的姿勢,而「最好」的坐姿就是剛剛上面提到,可以令我們用最小力量維持同樣姿勢。

「最好」坐姿 也需適時伸展

這個正確坐姿,太多人見過,而且深入記憶,所以大家都覺得是「最好」的坐姿了。但能夠維持最長時間,並不等於可以一直保持這樣的姿勢,因為一直使用同一組肌肉,慢慢就會出現疲勞。最佳方法是一段時間後轉換姿勢,甚至站起來走走,讓不同肌肉輪替休息。

近來有一說法「Sitting is the new smoking」,大意是久坐對身體的壞影響就有如吸煙,造成的傷害並非你下班或周末多做點運動就能抵消。近年,愈來愈多疾病證實與久坐相關。因此,就算你懂得「最好」的坐姿,也應該最少每小時起來活動2至3分鐘,伸展一下四肢,這樣對身體才是更好。

文:盧浩鏘(註冊物理治療師、香港物理治療學會私營物理治療小組)