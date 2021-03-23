帶毛孩周末趁墟掃日本零食

開餐打卡——市集提供不同寵物鮮食，如和菓子和山羊奶雪糕等，寵物可以在休息區用餐，也可以在布景前穿上和服，一邊開餐，一邊做model拍寫真。（主辦單位提供）

日本直送——期間限定店主打各種日本直送寵物零食，有不同的脫水肉類，如馬、鹿、袋鼠等，也有少數非肉類產品，如凍乾納豆、南瓜粒、芝士條等。（主辦單位提供）

【明報專訊】視「寵」如命的毛孩主人，當然希望在假期帶小狗出外遊玩。最近旺角家樂坊有一個以日本為主題的寵物用品pop-up store兼周末市集，歡迎人寵一同到訪。這個佔地2萬呎的巿集，地方寬敞，通道設計闊落，歡迎寵物「落地」逛逛，不用主人抱着四圍走。

期間限定店主打一系列日本寵物零食，有日本直送，適合毛孩吃的凍乾京鴨、鹿肉等。而為配合日本主題，特別設計了寵物禦守，有不同的寵物圖案，配上「開運招財」、「交通安全」等文字，戴上它就像自家「主子」守護自己一般。而每到周末時間，這裏更會化身成市集，當中有20多個專賣寵物相關產品的攤位，例如寵物糧食、寵物手推車、清潔用品，也有給主人的印花T恤、動物抱枕等。屆時亦有幾個以日本風為主題的人寵打卡位，如迷你章魚燒攤檔、櫻花裝飾等，主人可以和毛孩齊齊合照，寵物也能趁機放放風兼大飽口福。

■B2Y Label × We Connect Mall 奔墟毛孩pop-up store

日期：即日至4月25日

周末市集：幸福毛孩感謝祭

日期：3月26至28日，4月9至11日及4月23至25日（逢周五六日）

時間：每日中午12:00至晚上10:00

地址：旺角登打士街56號家樂坊1樓

查詢：6288 1390（WhatsApp、Signal）

fb：http://www.facebook.com/b2y.label

註：疫情關係，入場前須預先網上或於門口登記

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