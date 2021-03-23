法國復古未來主義組合 木家具「漂浮」過去與未來
文章日期：2021年03月23日
【明報專訊】以前的人或對未來充滿幻想，想像生活中會有飛行汽車、漂浮城市……然而來到他們構想中的「未來」，即我們的當下，仍未能見到這些高度先進的技術。處身於21世紀，當人類逐漸對未來失去想像力之際，復古未來主義風格卻再度興起，重新發現過去人們對未來的看法。
法國創意家具品牌Hervet Manufacturier，素以復古未來主義為設計主軸。由樂隊Daft Punk創作總監Cédric Hervet及其堂弟Nicolas Hervet創辦，創作靈感源於他們童年時代着迷的未來派流行文化，炮製一系列糅合復古與科幻未來感的奢華家具，既讓大家「從過去看未來」，也「從未來看過去」。
．問：記者
．答：Hervet Manufacturier
問：你們少年時代最愛的Top 5電影？
答：Star Wars、Back to the Future、Captain Flame、Albator，以及James Bond。
問：你們如何定義「復古未來主義」？
答：前衛、具有復古靈魂的未來派設計。
問：為何合作創辦品牌？
答：首先我們喜歡一起創作，而且我們喜愛的風格相同，更重要的是，我們能夠好好相處，深信合力創辦品牌會是一趟很了不起的探索經歷。
問：你們是堂兄弟，是否一起成長？
答：我們一同成長，自小已很親密，總會一起度過假期，這除了令我們建立深厚的感情，亦是一段刻骨銘心回憶。
問：童年、青少年時期有哪些難忘回憶？怎樣影響你們的創作路向？
答：我們在10多歲的時候，已經不斷尋找可以自行創造的物件，記得當時已很嚮往透過自己一雙手創造作品。我們曾合力製造一輛踏板車，它是我們最具紀念價值的收藏之一。我們還嘗試複製在Back to the Future II電影中出現的懸浮滑板！任何一個夢想或靈感，對我們來說，都是個表達自我、創造一些東西的機會。
懂閱讀木材 才能「馴服」運用
問：你們來自著名的木匠家族，對你們有什麼影響嗎？
答：我們繼承了木匠工藝和精神，亦憑着這份熱誠，從零開始創立自己的品牌。
問：怎樣才能把木材發揮得淋漓盡致？
答：只有多年的經驗和練習，才可以成事。你必須懂得閱讀木材，從中了解及馴服它，才能夠好好運用。
問：你們怎樣形容自家品牌的美學？
答：復古未來主義。在家具的表面可見連接的木材紋理，它們的色彩和諧，就像有一股神奇力量將所有元素匯聚起來。若細看我們的設計，會發現幾乎所有不同的家具都在「漂浮」，讓人聯想起宇宙飛船降落的一刻。
憑創造力回到過去、到訪未來
問：品牌的對象是誰？
答：我們的客戶主要是藝術品收藏家，不過，愈來愈多擁有不同興趣的人，也開始喜歡我們的創作。
問：音樂是你們的靈感泉源之一，你們會以哪類型音樂來形容自家創作？
答：可以是電子音樂，也可以是古典音樂。
問：若有一部時空穿梭機，你們希望回到過去、到訪未來嗎？
答：雖然我們總是緬懷過去，尤其是1950至1980年代，不過，我們不需要時空穿梭機，也可以透過創造力，從過去跳到未來，反之亦然。
文：劉詩言
編輯：梁小玲
美術：謝偉豪
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●查詢：連卡佛 2118 2288 Hervet Manufacturier www.hervet-manufacturier.fr